《經濟通通訊社１９日專訊》特步國際（０１３６８）於１１：１６ａｍ錄得１手８５萬股
交叉盤，每股造１３﹒８３元，較上日收市價低１﹒６４％，涉資１１７５﹒５５萬元。
特步國際現價跌１﹒２８％，報１３﹒８８元；成交３８２﹒５９萬股，成交金額
５３０５﹒１５萬元，主動買沽比率４９：５１，資金淨主動賣出６０﹒４７萬元。（ｒｗ）
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19/07/2022 11:17
《大手成交》特步國際一手８５萬股交叉盤，涉資１１７６萬元
《經濟通通訊社１９日專訊》特步國際（０１３６８）於１１：１６ａｍ錄得１手８５萬股
交叉盤，每股造１３﹒８３元，較上日收市價低１﹒６４％，涉資１１７５﹒５５萬元。
特步國際現價跌１﹒２８％，報１３﹒８８元；成交３８２﹒５９萬股，成交金額
５３０５﹒１５萬元，主動買沽比率４９：５１，資金淨主動賣出６０﹒４７萬元。（ｒｗ）
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|備註：
|即時報價更新時間為 20/07/2022 10:12
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