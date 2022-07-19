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01093 石藥集團
即時 按盤價 升8.330 +0.190 (+2.334%)
大手異動

19/07/2022 11:26

《異動股》石藥集團跌逾３％失守１０天線，報８﹒１６元

　　《經濟通通訊社１９日專訊》石藥集團（０１０９３）跌３﹒２％，報８﹒１６元，跌穿
１０天線（８﹒２３７元），最低價８﹒１６元，最高價８﹒４１元；成交８６０﹒３５萬股，
成交金額７１１５﹒１２萬元；主動買沽比率４７：５３，資金淨主動賣出４６９﹒６９萬元。
現時最大淨被動買入券商為中信里昂證券，金額１００９﹒５３萬元，加權平均成交價
８﹒２７３元；現時最大淨被動賣出券商為花旗環球金融亞洲，金額４５９﹒１４萬元，加權平
均成交價８﹒２８１元。
　　現時，恒生指數報２０６１９，跌２２６點或１﹒０９％；恒生中國企業指數報７０８２，
跌８６點或１﹒２１％；恒生科技指數報４５０３，跌７０點或１﹒５５％；主板成交
４１０﹒９９億元。
　　上證綜合指數報３２６９，跌８點或０﹒２７％，成交２４０４﹒９２億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４６２，跌７０點或０﹒５６％，成交１５３０﹒８３億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　　８﹒１６０　變動　　　　　　－３﹒２０％
　　最高價　　　　　　８﹒４１０　最低價　　　　　　８﹒１６０
　　成交股數　　８６０﹒３５萬股　成交金額　　７１１５﹒１２萬
　　１０天平均　　　　８﹒２３７　歷史波幅％　　　４５﹒５５６
　　２０天平均　　　　７﹒９９４　加權平均價　　　　８﹒２７０
　　５０天平均　　　　７﹒７３２　ＲＳＩ１４　　　５３﹒５９２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：跌穿１０天線；主動買沽比率４７：５３，資金淨主動賣出４６９﹒６９萬元
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　石藥集團（０１０９３）　　　　　８﹒１６　－３﹒２０
　　四環醫藥（００４６０）　　　　　１﹒１９　－０﹒８３
　　中國中藥（００５７０）　　　　　３﹒６３　－１﹒３６
　　中國生物製藥（０１１７７）　　　４﹒８５　－２﹒２２
　　三生製藥（０１５３０）　　　　　５﹒６９　－０﹒３５
　　復星醫藥（０２１９６）　　　　３０﹒８０　－１﹒７５
　　藥明康德（０２３５９）　　　１０２﹒６０　－３﹒４８
　　潤藥（０３３２０）　　　　　　　４﹒９１　－０﹒８１
　　翰森製藥（０３６９２）　　　　１５﹒８６　＋２﹒１９
　　康龍化成（０３７５９）　　　　６７﹒５５　－１﹒８２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 20/07/2022 10:12
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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