《異動股》石藥集團跌逾３％失守１０天線，報８﹒１６元

《經濟通通訊社１９日專訊》石藥集團（０１０９３）跌３﹒２％，報８﹒１６元，跌穿

１０天線（８﹒２３７元），最低價８﹒１６元，最高價８﹒４１元；成交８６０﹒３５萬股，

成交金額７１１５﹒１２萬元；主動買沽比率４７：５３，資金淨主動賣出４６９﹒６９萬元。

現時最大淨被動買入券商為中信里昂證券，金額１００９﹒５３萬元，加權平均成交價

８﹒２７３元；現時最大淨被動賣出券商為花旗環球金融亞洲，金額４５９﹒１４萬元，加權平

均成交價８﹒２８１元。

現時，恒生指數報２０６１９，跌２２６點或１﹒０９％；恒生中國企業指數報７０８２，

跌８６點或１﹒２１％；恒生科技指數報４５０３，跌７０點或１﹒５５％；主板成交

４１０﹒９９億元。

上證綜合指數報３２６９，跌８點或０﹒２７％，成交２４０４﹒９２億元人民幣。

深證成份指數報１２４６２，跌７０點或０﹒５６％，成交１５３０﹒８３億元人民幣。



基本資料

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現價 ８﹒１６０ 變動 －３﹒２０％

最高價 ８﹒４１０ 最低價 ８﹒１６０

成交股數 ８６０﹒３５萬股 成交金額 ７１１５﹒１２萬

１０天平均 ８﹒２３７ 歷史波幅％ ４５﹒５５６

２０天平均 ７﹒９９４ 加權平均價 ８﹒２７０

５０天平均 ７﹒７３２ ＲＳＩ１４ ５３﹒５９２

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股份狀態：跌穿１０天線；主動買沽比率４７：５３，資金淨主動賣出４６９﹒６９萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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石藥集團（０１０９３） ８﹒１６ －３﹒２０

四環醫藥（００４６０） １﹒１９ －０﹒８３

中國中藥（００５７０） ３﹒６３ －１﹒３６

中國生物製藥（０１１７７） ４﹒８５ －２﹒２２

三生製藥（０１５３０） ５﹒６９ －０﹒３５

復星醫藥（０２１９６） ３０﹒８０ －１﹒７５

藥明康德（０２３５９） １０２﹒６０ －３﹒４８

潤藥（０３３２０） ４﹒９１ －０﹒８１

翰森製藥（０３６９２） １５﹒８６ ＋２﹒１９

康龍化成（０３７５９） ６７﹒５５ －１﹒８２

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（ｅｄ）

