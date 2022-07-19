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06098 碧桂園服務
即時 按盤價 跌22.600 -0.250 (-1.094%)
大手異動

19/07/2022 11:35

《異動股》碧桂園服務（０６０９８）挫近６％，報２２﹒９元

　　《經濟通通訊社１９日專訊》碧桂園服務（０６０９８）跌５﹒５７％，報２２﹒９元，最
低價２２﹒８５元，最高價２４﹒１５元；成交９５３﹒０８萬股，成交金額２﹒２３億元；主
動買沽比率４１：５９，資金淨主動賣出３９８０﹒４４萬元。現時最大淨被動買入券商為中國
投資信息，金額１６７３﹒６８萬元，加權平均成交價２３﹒３４４元；現時最大淨被動賣出券
商為中國創盈市場服務，金額１４２９﹒２５萬元，加權平均成交價２３﹒３８９元。
　　現時，恒生指數報２０５９８，跌２４７點或１﹒１９％；恒生中國企業指數報７０７４，
跌９４點或１﹒３２％；恒生科技指數報４４９５，跌７８點或１﹒７２％；主板成交
４２１﹒６９億元。
　　上證綜合指數報３２６８，跌９點或０﹒２９％，成交２４４５﹒２６億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４５２，跌８０點或０﹒６４％，成交１５５５﹒３３億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　２２﹒９００　變動　　　　－５﹒５７％
　　最高價　　　　　２４﹒１５０　最低價　　　２２﹒８５０
　　成交股數　　９５３﹒０８萬股　成交金額　　　２﹒２３億
　　１０天平均　　　２７﹒３０５　歷史波幅％　９２﹒４９３
　　２０天平均　　　３０﹒４３０　加權平均價　２３﹒３８８
　　５０天平均　　　２９﹒６０３　ＲＳＩ１４　３１﹒０５４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：主動買沽比率４１：５９，資金淨主動賣出３９８０﹒４４萬元
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　碧桂園服務（０６０９８）　　２２﹒９０　－５﹒５７
　　世茂服務（００８７３）　　　　２﹒７４　－１﹒０８
　　華潤萬象生活（０１２０９）　３４﹒９０　－１﹒９７
　　融創服務（０１５１６）　　　　３﹒５８　　　無升跌
　　旭輝永升服務（０１９９５）　　６﹒４１　－２﹒２９
　　中海物業（０２６６９）　　　　８﹒３８　－３﹒０１
　　綠城服務（０２８６９）　　　　７﹒４６　－２﹒８６
　　雅生活（０３３１９）　　　　　９﹒８８　－１﹒７９
　　美的置業（０３９９０）　　　１０﹒１８　－１﹒５５
　　保利物業（０６０４９）　　　４６﹒７５　－３﹒６１
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 20/07/2022 10:12
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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