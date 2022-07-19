《異動股》碧桂園服務（０６０９８）挫近６％，報２２﹒９元

《經濟通通訊社１９日專訊》碧桂園服務（０６０９８）跌５﹒５７％，報２２﹒９元，最
低價２２﹒８５元，最高價２４﹒１５元；成交９５３﹒０８萬股，成交金額２﹒２３億元；主
動買沽比率４１：５９，資金淨主動賣出３９８０﹒４４萬元。現時最大淨被動買入券商為中國
投資信息，金額１６７３﹒６８萬元，加權平均成交價２３﹒３４４元；現時最大淨被動賣出券
商為中國創盈市場服務，金額１４２９﹒２５萬元，加權平均成交價２３﹒３８９元。
現時，恒生指數報２０５９８，跌２４７點或１﹒１９％；恒生中國企業指數報７０７４，
跌９４點或１﹒３２％；恒生科技指數報４４９５，跌７８點或１﹒７２％；主板成交
４２１﹒６９億元。
上證綜合指數報３２６８，跌９點或０﹒２９％，成交２４４５﹒２６億元人民幣。
深證成份指數報１２４５２，跌８０點或０﹒６４％，成交１５５５﹒３３億元人民幣。
基本資料
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現價 ２２﹒９００ 變動 －５﹒５７％
最高價 ２４﹒１５０ 最低價 ２２﹒８５０
成交股數 ９５３﹒０８萬股 成交金額 ２﹒２３億
１０天平均 ２７﹒３０５ 歷史波幅％ ９２﹒４９３
２０天平均 ３０﹒４３０ 加權平均價 ２３﹒３８８
５０天平均 ２９﹒６０３ ＲＳＩ１４ ３１﹒０５４
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股份狀態：主動買沽比率４１：５９，資金淨主動賣出３９８０﹒４４萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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碧桂園服務（０６０９８） ２２﹒９０ －５﹒５７
世茂服務（００８７３） ２﹒７４ －１﹒０８
華潤萬象生活（０１２０９） ３４﹒９０ －１﹒９７
融創服務（０１５１６） ３﹒５８ 無升跌
旭輝永升服務（０１９９５） ６﹒４１ －２﹒２９
中海物業（０２６６９） ８﹒３８ －３﹒０１
綠城服務（０２８６９） ７﹒４６ －２﹒８６
雅生活（０３３１９） ９﹒８８ －１﹒７９
美的置業（０３９９０） １０﹒１８ －１﹒５５
保利物業（０６０４９） ４６﹒７５ －３﹒６１
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（ｅｄ）
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