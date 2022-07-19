《異動股》碧桂園服務（０６０９８）挫近６％，報２２﹒９元

《經濟通通訊社１９日專訊》碧桂園服務（０６０９８）跌５﹒５７％，報２２﹒９元，最

低價２２﹒８５元，最高價２４﹒１５元；成交９５３﹒０８萬股，成交金額２﹒２３億元；主

動買沽比率４１：５９，資金淨主動賣出３９８０﹒４４萬元。現時最大淨被動買入券商為中國

投資信息，金額１６７３﹒６８萬元，加權平均成交價２３﹒３４４元；現時最大淨被動賣出券

商為中國創盈市場服務，金額１４２９﹒２５萬元，加權平均成交價２３﹒３８９元。

現時，恒生指數報２０５９８，跌２４７點或１﹒１９％；恒生中國企業指數報７０７４，

跌９４點或１﹒３２％；恒生科技指數報４４９５，跌７８點或１﹒７２％；主板成交

４２１﹒６９億元。

上證綜合指數報３２６８，跌９點或０﹒２９％，成交２４４５﹒２６億元人民幣。

深證成份指數報１２４５２，跌８０點或０﹒６４％，成交１５５５﹒３３億元人民幣。



基本資料

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現價 ２２﹒９００ 變動 －５﹒５７％

最高價 ２４﹒１５０ 最低價 ２２﹒８５０

成交股數 ９５３﹒０８萬股 成交金額 ２﹒２３億

１０天平均 ２７﹒３０５ 歷史波幅％ ９２﹒４９３

２０天平均 ３０﹒４３０ 加權平均價 ２３﹒３８８

５０天平均 ２９﹒６０３ ＲＳＩ１４ ３１﹒０５４

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股份狀態：主動買沽比率４１：５９，資金淨主動賣出３９８０﹒４４萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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碧桂園服務（０６０９８） ２２﹒９０ －５﹒５７

世茂服務（００８７３） ２﹒７４ －１﹒０８

華潤萬象生活（０１２０９） ３４﹒９０ －１﹒９７

融創服務（０１５１６） ３﹒５８ 無升跌

旭輝永升服務（０１９９５） ６﹒４１ －２﹒２９

中海物業（０２６６９） ８﹒３８ －３﹒０１

綠城服務（０２８６９） ７﹒４６ －２﹒８６

雅生活（０３３１９） ９﹒８８ －１﹒７９

美的置業（０３９９０） １０﹒１８ －１﹒５５

保利物業（０６０４９） ４６﹒７５ －３﹒６１

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（ｅｄ）

