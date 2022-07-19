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00151 中國旺旺
即時 按盤價 升6.720 +0.100 (+1.511%)
大手異動

19/07/2022 11:40

《大手成交》中國旺旺一手４００萬股交叉盤，涉資２６００萬元

　　《經濟通通訊社１９日專訊》中國旺旺（００１５１）於１１：３９ａｍ錄得１手４００萬
股交叉盤，每股造６﹒５元，較上日收市價低２﹒６９％，涉資２６００萬元。
　　中國旺旺現價跌２﹒４％，報６﹒５２元；成交１１４７﹒５萬股，成交金額
７４５２﹒０８萬元，主動買沽比率５９：４１，資金淨主動買入４７３﹒５４萬元。（ｒｗ）

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備註： 即時報價更新時間為 20/07/2022 10:12
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