《異動股》中升控股（００８８１）跌逾３％，報５０﹒８５元

《經濟通通訊社１９日專訊》中升控股（００８８１）跌３﹒１４％，報５０﹒８５元，最

低價５０﹒８５元，創１個月新低，最高價５２﹒２５元；成交７１﹒３７萬股，成交金額

３６７２﹒２３萬元；主動買沽比率４３：５７，資金淨主動賣出４７５﹒７２萬元。現時最大

淨被動買入券商為巴克萊亞洲，金額２３７﹒５４萬元，加權平均成交價５１﹒５５２元；現時

最大淨被動賣出券商為極訊亞太，金額５７﹒５萬元，加權平均成交價５１﹒３６３元。

現時，恒生指數報２０５８９，跌２５６點或１﹒２３％；恒生中國企業指數報７０７０，

跌９８點或１﹒３７％；恒生科技指數報４４９０，跌８４點或１﹒８４％；主板成交

４２９﹒１７億元。

上證綜合指數報３２６８，跌９點或０﹒２９％，成交２４４５﹒２６億元人民幣。

深證成份指數報１２４５２，跌８０點或０﹒６４％，成交１５５５﹒３３億元人民幣。



基本資料

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現價 ５０﹒８５０ 變動 －３﹒１４％

最高價 ５２﹒２５０ 最低價 ５０﹒８５０

成交股數 ７１﹒３７萬股 成交金額 ３６７２﹒２３萬

１０天平均 ５３﹒４９０ 歷史波幅％ ２７﹒５６２

２０天平均 ５４﹒８２２ 加權平均價 ５１﹒４５０

５０天平均 ５４﹒１８１ ＲＳＩ１４ ３１﹒０５５

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股份狀態：創１個月新低；主動買沽比率４３：５７，資金淨主動賣出４７５﹒７２萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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中升控股（００８８１） ５０﹒８５ －３﹒１４

吉利汽車（００１７５） １６﹒４２ －２﹒４９

力勁科技（００５５８） １３﹒８６ －３﹒０８

比亞迪（０１２１１） ２８７﹒００ －２﹒３１

美東汽車（０１２６８） １９﹒８２ －６﹒０７

贛鋒鋰業（０１７７２） ７７﹒０５ －１﹒２２

理想汽車（０２０１５） １５３﹒５０ ＋０﹒５２

廣汽集團（０２２３８） ７﹒６９ －１﹒２８

長汽（０２３３３） １３﹒４６ －２﹒０４

小鵬汽車（０９８６８） １０７﹒２０ －５﹒８８

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（ｅｄ）

