《異動股》中升控股（００８８１）跌逾３％，報５０﹒８５元

《經濟通通訊社１９日專訊》中升控股（００８８１）跌３﹒１４％，報５０﹒８５元，最
低價５０﹒８５元，創１個月新低，最高價５２﹒２５元；成交７１﹒３７萬股，成交金額
３６７２﹒２３萬元；主動買沽比率４３：５７，資金淨主動賣出４７５﹒７２萬元。現時最大
淨被動買入券商為巴克萊亞洲，金額２３７﹒５４萬元，加權平均成交價５１﹒５５２元；現時
最大淨被動賣出券商為極訊亞太，金額５７﹒５萬元，加權平均成交價５１﹒３６３元。
現時，恒生指數報２０５８９，跌２５６點或１﹒２３％；恒生中國企業指數報７０７０，
跌９８點或１﹒３７％；恒生科技指數報４４９０，跌８４點或１﹒８４％；主板成交
４２９﹒１７億元。
上證綜合指數報３２６８，跌９點或０﹒２９％，成交２４４５﹒２６億元人民幣。
深證成份指數報１２４５２，跌８０點或０﹒６４％，成交１５５５﹒３３億元人民幣。
基本資料
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現價 ５０﹒８５０ 變動 －３﹒１４％
最高價 ５２﹒２５０ 最低價 ５０﹒８５０
成交股數 ７１﹒３７萬股 成交金額 ３６７２﹒２３萬
１０天平均 ５３﹒４９０ 歷史波幅％ ２７﹒５６２
２０天平均 ５４﹒８２２ 加權平均價 ５１﹒４５０
５０天平均 ５４﹒１８１ ＲＳＩ１４ ３１﹒０５５
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股份狀態：創１個月新低；主動買沽比率４３：５７，資金淨主動賣出４７５﹒７２萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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中升控股（００８８１） ５０﹒８５ －３﹒１４
吉利汽車（００１７５） １６﹒４２ －２﹒４９
力勁科技（００５５８） １３﹒８６ －３﹒０８
比亞迪（０１２１１） ２８７﹒００ －２﹒３１
美東汽車（０１２６８） １９﹒８２ －６﹒０７
贛鋒鋰業（０１７７２） ７７﹒０５ －１﹒２２
理想汽車（０２０１５） １５３﹒５０ ＋０﹒５２
廣汽集團（０２２３８） ７﹒６９ －１﹒２８
長汽（０２３３３） １３﹒４６ －２﹒０４
小鵬汽車（０９８６８） １０７﹒２０ －５﹒８８
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（ｅｄ）
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