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00881 中升控股
即時 按盤價 升51.900 +0.800 (+1.566%)
大手異動

19/07/2022 11:41

《異動股》中升控股（００８８１）跌逾３％，報５０﹒８５元

　　《經濟通通訊社１９日專訊》中升控股（００８８１）跌３﹒１４％，報５０﹒８５元，最
低價５０﹒８５元，創１個月新低，最高價５２﹒２５元；成交７１﹒３７萬股，成交金額
３６７２﹒２３萬元；主動買沽比率４３：５７，資金淨主動賣出４７５﹒７２萬元。現時最大
淨被動買入券商為巴克萊亞洲，金額２３７﹒５４萬元，加權平均成交價５１﹒５５２元；現時
最大淨被動賣出券商為極訊亞太，金額５７﹒５萬元，加權平均成交價５１﹒３６３元。
　　現時，恒生指數報２０５８９，跌２５６點或１﹒２３％；恒生中國企業指數報７０７０，
跌９８點或１﹒３７％；恒生科技指數報４４９０，跌８４點或１﹒８４％；主板成交
４２９﹒１７億元。
　　上證綜合指數報３２６８，跌９點或０﹒２９％，成交２４４５﹒２６億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４５２，跌８０點或０﹒６４％，成交１５５５﹒３３億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　５０﹒８５０　變動　　　　　　－３﹒１４％
　　最高價　　　　５２﹒２５０　最低價　　　　　５０﹒８５０
　　成交股數　　７１﹒３７萬股　成交金額　　３６７２﹒２３萬
　　１０天平均　　５３﹒４９０　歷史波幅％　　　２７﹒５６２
　　２０天平均　　５４﹒８２２　加權平均價　　　５１﹒４５０
　　５０天平均　　５４﹒１８１　ＲＳＩ１４　　　３１﹒０５５
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：創１個月新低；主動買沽比率４３：５７，資金淨主動賣出４７５﹒７２萬元
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中升控股（００８８１）　　５０﹒８５　－３﹒１４
　　吉利汽車（００１７５）　　１６﹒４２　－２﹒４９
　　力勁科技（００５５８）　　１３﹒８６　－３﹒０８
　　比亞迪（０１２１１）　　２８７﹒００　－２﹒３１
　　美東汽車（０１２６８）　　１９﹒８２　－６﹒０７
　　贛鋒鋰業（０１７７２）　　７７﹒０５　－１﹒２２
　　理想汽車（０２０１５）　１５３﹒５０　＋０﹒５２
　　廣汽集團（０２２３８）　　　７﹒６９　－１﹒２８
　　長汽（０２３３３）　　　　１３﹒４６　－２﹒０４
　　小鵬汽車（０９８６８）　１０７﹒２０　－５﹒８８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 20/07/2022 10:13
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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