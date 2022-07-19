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02007 碧桂園
即時 按盤價 不變3.400 0.000 (0.000%)
大手異動

19/07/2022 13:05

《異動股》碧桂園（０２００７）跌逾３％，報３﹒４元

　　《經濟通通訊社１９日專訊》碧桂園（０２００７）跌３﹒１３％，報３﹒４元，最低價
３﹒４元，最高價３﹒５４元；成交２６４９﹒９９萬股，成交金額９１９９﹒２６萬元；主動
買沽比率４９：５１，資金淨主動賣出２３５﹒７９萬元。現時最大淨被動買入券商為美銀，金
額５３０﹒３８萬元，加權平均成交價３﹒４７１元；現時最大淨被動賣出券商為瑞士信貸證券
香港，金額５４９﹒８萬元，加權平均成交價３﹒４６３元。
　　現時，恒生指數報２０５６１，跌２８４點或１﹒３７％；恒生中國企業指數報７０６２，
跌１０６點或１﹒４９％；恒生科技指數報４４８４，跌８９點或１﹒９７％；主板成交
４６３﹒２３億元。
　　上證綜合指數報３２５７，跌２１點或０﹒６４％，成交２５４７﹒３２億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４１０，跌１２１點或０﹒９７％，成交１６１６﹒７億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　　　３﹒４００　變動　　　　　　－３﹒１３％
　　最高價　　　　　　　３﹒５４０　最低價　　　　　　３﹒４００
　　成交股數　　２６４９﹒９９萬股　成交金額　　９１９９﹒２６萬
　　１０天平均　　　　　３﹒９２６　歷史波幅％　　　６７﹒９７４
　　２０天平均　　　　　４﹒３１８　加權平均價　　　　３﹒４７１
　　５０天平均　　　　　４﹒４７５　ＲＳＩ１４　　　２７﹒３７６
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：主動買沽比率４９：５１，資金淨主動賣出２３５﹒７９萬元
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　碧桂園（０２００７）　　　　　３﹒４０　－３﹒１３
　　越地（００１２３）　　　　　　９﹒５６　－０﹒７３
　　中海外（００６８８）　　　　２２﹒４５　－２﹒６０
　　旭輝控股集團（００８８４）　　２﹒３６　　　無升跌
　　龍湖（００９６０）　　　　　２８﹒６５　－１﹒７２
　　潤地（０１１０９）　　　　　３４﹒２０　－０﹒５８
　　合景泰富集團（０１８１３）　　１﹒６５　－４﹒６２
　　萬科企業（０２２０２）　　　１５﹒８０　－１﹒９９
　　綠城（０３９００）　　　　　１５﹒８６　－２﹒１０
　　鼎豐集團控股（０６８７８）　　２﹒０４　－０﹒４９
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 20/07/2022 10:13
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