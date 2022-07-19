《異動股》碧桂園（０２００７）跌逾３％，報３﹒４元

《經濟通通訊社１９日專訊》碧桂園（０２００７）跌３﹒１３％，報３﹒４元，最低價

３﹒４元，最高價３﹒５４元；成交２６４９﹒９９萬股，成交金額９１９９﹒２６萬元；主動

買沽比率４９：５１，資金淨主動賣出２３５﹒７９萬元。現時最大淨被動買入券商為美銀，金

額５３０﹒３８萬元，加權平均成交價３﹒４７１元；現時最大淨被動賣出券商為瑞士信貸證券

香港，金額５４９﹒８萬元，加權平均成交價３﹒４６３元。

現時，恒生指數報２０５６１，跌２８４點或１﹒３７％；恒生中國企業指數報７０６２，

跌１０６點或１﹒４９％；恒生科技指數報４４８４，跌８９點或１﹒９７％；主板成交

４６３﹒２３億元。

上證綜合指數報３２５７，跌２１點或０﹒６４％，成交２５４７﹒３２億元人民幣。

深證成份指數報１２４１０，跌１２１點或０﹒９７％，成交１６１６﹒７億元人民幣。



基本資料

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現價 ３﹒４００ 變動 －３﹒１３％

最高價 ３﹒５４０ 最低價 ３﹒４００

成交股數 ２６４９﹒９９萬股 成交金額 ９１９９﹒２６萬

１０天平均 ３﹒９２６ 歷史波幅％ ６７﹒９７４

２０天平均 ４﹒３１８ 加權平均價 ３﹒４７１

５０天平均 ４﹒４７５ ＲＳＩ１４ ２７﹒３７６

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股份狀態：主動買沽比率４９：５１，資金淨主動賣出２３５﹒７９萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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碧桂園（０２００７） ３﹒４０ －３﹒１３

越地（００１２３） ９﹒５６ －０﹒７３

中海外（００６８８） ２２﹒４５ －２﹒６０

旭輝控股集團（００８８４） ２﹒３６ 無升跌

龍湖（００９６０） ２８﹒６５ －１﹒７２

潤地（０１１０９） ３４﹒２０ －０﹒５８

合景泰富集團（０１８１３） １﹒６５ －４﹒６２

萬科企業（０２２０２） １５﹒８０ －１﹒９９

綠城（０３９００） １５﹒８６ －２﹒１０

鼎豐集團控股（０６８７８） ２﹒０４ －０﹒４９

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（ｅｄ）

