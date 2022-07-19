《異動股》安踏體育挫逾５％失守１００天線，報８９﹒６元

《經濟通通訊社１９日專訊》安踏體育（０２０２０）跌５﹒１９％，報８９﹒６元，跌穿
１００天線（９３﹒９元），最低價８９﹒６元，最高價９３﹒４５元；成交２９８﹒５１萬股
，成交金額２﹒７１億元；主動買沽比率５１：４９，資金淨主動買入６８０﹒８８萬元。現時
最大淨被動買入券商為中國投資信息，金額１６５３﹒７萬元，加權平均成交價９０﹒６０５元
；現時最大淨被動賣出券商為瑞銀，金額１６９３﹒７６萬元，加權平均成交價９０﹒６８３元
。
現時，恒生指數報２０５５３，跌２９２點或１﹒４％；恒生中國企業指數報７０５６，跌
１１２點或１﹒５７％；恒生科技指數報４４７９，跌９４點或２﹒０７％；主板成交
４７１﹒５１億元。
上證綜合指數報３２６０，跌１８點或０﹒５５％，成交２５９９﹒０５億元人民幣。
深證成份指數報１２４２０，跌１１２點或０﹒９％，成交１６５１﹒４８億元人民幣。
基本資料
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現價 ８９﹒６００ 變動 －５﹒１９％
最高價 ９３﹒４５０ 最低價 ８９﹒６００
成交股數 ２９８﹒５１萬股 成交金額 ２﹒７１億
１０天平均 ９４﹒４８０ 歷史波幅％ ５９﹒０６４
２０天平均 ９３﹒３８０ 加權平均價 ９０﹒８５７
５０天平均 ８８﹒８７６ ＲＳＩ１４ ４６﹒１０４
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股份狀態：跌穿１００天線；主動買沽比率５１：４９，資金淨主動買入６８０﹒８８萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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安踏體育（０２０２０） ８９﹒６０ －５﹒１９
潤啤（００２９１） ５１﹒７０ －１﹒９０
特步國際（０１３６８） １３﹒７２ －２﹒４２
百威亞太（０１８７６） ２２﹒１０ －１﹒５６
申洲國際（０２３１３） ８４﹒０５ －３﹒３４
蒙牛乳業（０２３１９） ３７﹒７５ －１﹒８２
李寧（０２３３１） ６６﹒００ －３﹒２３
中國飛鶴（０６１８６） ８﹒６０ ＋３﹒３７
海底撈（０６８６２） １５﹒５０ －３﹒４９
九毛九（０９９２２） １７﹒２４ －２﹒９３
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（ｅｄ）
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