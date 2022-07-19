《異動股》安踏體育挫逾５％失守１００天線，報８９﹒６元

《經濟通通訊社１９日專訊》安踏體育（０２０２０）跌５﹒１９％，報８９﹒６元，跌穿

１００天線（９３﹒９元），最低價８９﹒６元，最高價９３﹒４５元；成交２９８﹒５１萬股

，成交金額２﹒７１億元；主動買沽比率５１：４９，資金淨主動買入６８０﹒８８萬元。現時

最大淨被動買入券商為中國投資信息，金額１６５３﹒７萬元，加權平均成交價９０﹒６０５元

；現時最大淨被動賣出券商為瑞銀，金額１６９３﹒７６萬元，加權平均成交價９０﹒６８３元

。

現時，恒生指數報２０５５３，跌２９２點或１﹒４％；恒生中國企業指數報７０５６，跌

１１２點或１﹒５７％；恒生科技指數報４４７９，跌９４點或２﹒０７％；主板成交

４７１﹒５１億元。

上證綜合指數報３２６０，跌１８點或０﹒５５％，成交２５９９﹒０５億元人民幣。

深證成份指數報１２４２０，跌１１２點或０﹒９％，成交１６５１﹒４８億元人民幣。



基本資料

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現價 ８９﹒６００ 變動 －５﹒１９％

最高價 ９３﹒４５０ 最低價 ８９﹒６００

成交股數 ２９８﹒５１萬股 成交金額 ２﹒７１億

１０天平均 ９４﹒４８０ 歷史波幅％ ５９﹒０６４

２０天平均 ９３﹒３８０ 加權平均價 ９０﹒８５７

５０天平均 ８８﹒８７６ ＲＳＩ１４ ４６﹒１０４

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股份狀態：跌穿１００天線；主動買沽比率５１：４９，資金淨主動買入６８０﹒８８萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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安踏體育（０２０２０） ８９﹒６０ －５﹒１９

潤啤（００２９１） ５１﹒７０ －１﹒９０

特步國際（０１３６８） １３﹒７２ －２﹒４２

百威亞太（０１８７６） ２２﹒１０ －１﹒５６

申洲國際（０２３１３） ８４﹒０５ －３﹒３４

蒙牛乳業（０２３１９） ３７﹒７５ －１﹒８２

李寧（０２３３１） ６６﹒００ －３﹒２３

中國飛鶴（０６１８６） ８﹒６０ ＋３﹒３７

海底撈（０６８６２） １５﹒５０ －３﹒４９

九毛九（０９９２２） １７﹒２４ －２﹒９３

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（ｅｄ）

