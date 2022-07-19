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02020 安踏體育
即時 按盤價 升93.950 +2.350 (+2.566%)
大手異動

19/07/2022 13:08

《異動股》安踏體育挫逾５％失守１００天線，報８９﹒６元

　　《經濟通通訊社１９日專訊》安踏體育（０２０２０）跌５﹒１９％，報８９﹒６元，跌穿
１００天線（９３﹒９元），最低價８９﹒６元，最高價９３﹒４５元；成交２９８﹒５１萬股
，成交金額２﹒７１億元；主動買沽比率５１：４９，資金淨主動買入６８０﹒８８萬元。現時
最大淨被動買入券商為中國投資信息，金額１６５３﹒７萬元，加權平均成交價９０﹒６０５元
；現時最大淨被動賣出券商為瑞銀，金額１６９３﹒７６萬元，加權平均成交價９０﹒６８３元

　　現時，恒生指數報２０５５３，跌２９２點或１﹒４％；恒生中國企業指數報７０５６，跌
１１２點或１﹒５７％；恒生科技指數報４４７９，跌９４點或２﹒０７％；主板成交
４７１﹒５１億元。
　　上證綜合指數報３２６０，跌１８點或０﹒５５％，成交２５９９﹒０５億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４２０，跌１１２點或０﹒９％，成交１６５１﹒４８億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　８９﹒６００　變動　　　　－５﹒１９％
　　最高價　　　　　９３﹒４５０　最低價　　　８９﹒６００
　　成交股數　　２９８﹒５１萬股　成交金額　　　２﹒７１億
　　１０天平均　　　９４﹒４８０　歷史波幅％　５９﹒０６４
　　２０天平均　　　９３﹒３８０　加權平均價　９０﹒８５７
　　５０天平均　　　８８﹒８７６　ＲＳＩ１４　４６﹒１０４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：跌穿１００天線；主動買沽比率５１：４９，資金淨主動買入６８０﹒８８萬元
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　安踏體育（０２０２０）　８９﹒６０　－５﹒１９
　　潤啤（００２９１）　　　５１﹒７０　－１﹒９０
　　特步國際（０１３６８）　１３﹒７２　－２﹒４２
　　百威亞太（０１８７６）　２２﹒１０　－１﹒５６
　　申洲國際（０２３１３）　８４﹒０５　－３﹒３４
　　蒙牛乳業（０２３１９）　３７﹒７５　－１﹒８２
　　李寧（０２３３１）　　　６６﹒００　－３﹒２３
　　中國飛鶴（０６１８６）　　８﹒６０　＋３﹒３７
　　海底撈（０６８６２）　　１５﹒５０　－３﹒４９
　　九毛九（０９９２２）　　１７﹒２４　－２﹒９３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 20/07/2022 10:13
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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