  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
極速報價  |  詳細報價  |  互動圖表  |  成交  |  新聞  |  評論NEW  |  影片NEW  |  相關證券  |  公司資料  |  派息  |  賣空
00674 中國唐商
即時 按盤價 升0.300 +0.103 (+52.284%)
大手異動

19/07/2022 13:15

《異動股》中國唐商漲逾５０％突破２５０天線，報０﹒１７元

　　《經濟通通訊社１９日專訊》中國唐商（００６７４）升５０﹒４４％，報０﹒１７元，升
穿２５０天線（０﹒１３元），最高價０﹒１７元，最低價０﹒１２元；成交２６７﹒２萬股，
成交金額３６﹒０７萬元；主動買沽比率７７：２３，資金淨主動買入１９﹒３９萬元。現時最
大淨被動買入券商為輝立證券香港，金額１﹒０６萬元，加權平均成交價０﹒１２元；現時最大
淨被動賣出券商為中銀國際證券，金額４﹒７８萬元，加權平均成交價０﹒１３６元。
　　現時，恒生指數報２０６２５，跌２２０點或１﹒０６％；恒生中國企業指數報７０８３，
跌８５點或１﹒１９％；恒生科技指數報４４９６，跌７７點或１﹒７％；主板成交
４８７﹒３７億元。
　　上證綜合指數報３２６２，跌１５點或０﹒４８％，成交２６７８﹒０５億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４３５，跌９７點或０﹒７８％，成交１７０６﹒０９億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　０﹒１７０　變動　　　　＋５０﹒４４％
　　最高價　　　　　０﹒１７０　最低價　　　　　０﹒１２０
　　成交股數　　２６７﹒２萬股　成交金額　　　３６﹒０７萬
　　１０天平均　　　０﹒１２５　歷史波幅％　３１２﹒８２６
　　２０天平均　　　０﹒１３２　加權平均價　　　０﹒１３５
　　５０天平均　　　０﹒１３２　ＲＳＩ１４　　６４﹒３６９
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：升穿２５０天線；主動買沽比率７７：２３，資金淨主動買入１９﹒３９萬元
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中國唐商（００６７４）　　　　　０﹒１７　＋５０﹒４４
　　希慎（０００１４）　　　　　　２３﹒４５　　－１﹒０５
　　恒隆地產（００１０１）　　　　１３﹒８２　　－１﹒４３
　　正商實業（００１８５）　　　　　２﹒１０　　＋０﹒９６
　　越秀房託（００４０５）　　　　　２﹒９９　　－０﹒６６
　　ＳＯＨＯ中國（００４１０）　　　１﹒３７　　　　無升跌
　　領展（００８２３）　　　　　　６４﹒２５　　－０﹒９３
　　太地（０１９７２）　　　　　　１８﹒５８　　－０﹒９６
　　九置（０１９９７）　　　　　　３４﹒２５　　－２﹒１４
　　匯賢（８７００１）　　　　　０﹒９８人幣　　－１﹒０１
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回大手異動

上一篇新聞︰19/07/2022 13:39  《異動股》中國唐商升近７７％突破２５０天線，報０﹒２元

下一篇新聞︰24/06/2022 10:50  《異動股》中國唐商挫逾２３％失守１００天線，報０﹒１５３元

其他大手異動
More

20/07/2022 09:57  《異動股》中國唐商（００６７４）升近４０％，報０﹒２７５元

20/07/2022 09:34  《異動股》中國唐商等２家公司上午９：３３異動

19/07/2022 13:54  《異動股》中國唐商升逾倍突破２５０天線，報０﹒２３７元

23/06/2022 09:35  《異動股》中國唐商等６家公司上午９：３４異動

23/06/2022 09:32  《異動股》中國唐商等２家公司上午９：３１異動

備註： 即時報價更新時間為 20/07/2022 10:13
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【DIVA Channel】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》

【投資首選】etnet 港股資訊，全港最齊！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金