《異動股》中國唐商漲逾５０％突破２５０天線，報０﹒１７元

《經濟通通訊社１９日專訊》中國唐商（００６７４）升５０﹒４４％，報０﹒１７元，升

穿２５０天線（０﹒１３元），最高價０﹒１７元，最低價０﹒１２元；成交２６７﹒２萬股，

成交金額３６﹒０７萬元；主動買沽比率７７：２３，資金淨主動買入１９﹒３９萬元。現時最

大淨被動買入券商為輝立證券香港，金額１﹒０６萬元，加權平均成交價０﹒１２元；現時最大

淨被動賣出券商為中銀國際證券，金額４﹒７８萬元，加權平均成交價０﹒１３６元。

現時，恒生指數報２０６２５，跌２２０點或１﹒０６％；恒生中國企業指數報７０８３，

跌８５點或１﹒１９％；恒生科技指數報４４９６，跌７７點或１﹒７％；主板成交

４８７﹒３７億元。

上證綜合指數報３２６２，跌１５點或０﹒４８％，成交２６７８﹒０５億元人民幣。

深證成份指數報１２４３５，跌９７點或０﹒７８％，成交１７０６﹒０９億元人民幣。



基本資料

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現價 ０﹒１７０ 變動 ＋５０﹒４４％

最高價 ０﹒１７０ 最低價 ０﹒１２０

成交股數 ２６７﹒２萬股 成交金額 ３６﹒０７萬

１０天平均 ０﹒１２５ 歷史波幅％ ３１２﹒８２６

２０天平均 ０﹒１３２ 加權平均價 ０﹒１３５

５０天平均 ０﹒１３２ ＲＳＩ１４ ６４﹒３６９

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股份狀態：升穿２５０天線；主動買沽比率７７：２３，資金淨主動買入１９﹒３９萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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中國唐商（００６７４） ０﹒１７ ＋５０﹒４４

希慎（０００１４） ２３﹒４５ －１﹒０５

恒隆地產（００１０１） １３﹒８２ －１﹒４３

正商實業（００１８５） ２﹒１０ ＋０﹒９６

越秀房託（００４０５） ２﹒９９ －０﹒６６

ＳＯＨＯ中國（００４１０） １﹒３７ 無升跌

領展（００８２３） ６４﹒２５ －０﹒９３

太地（０１９７２） １８﹒５８ －０﹒９６

九置（０１９９７） ３４﹒２５ －２﹒１４

匯賢（８７００１） ０﹒９８人幣 －１﹒０１

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（ｅｄ）

