《異動股》中國唐商漲逾５０％突破２５０天線，報０﹒１７元

《經濟通通訊社１９日專訊》中國唐商（００６７４）升５０﹒４４％，報０﹒１７元，升
穿２５０天線（０﹒１３元），最高價０﹒１７元，最低價０﹒１２元；成交２６７﹒２萬股，
成交金額３６﹒０７萬元；主動買沽比率７７：２３，資金淨主動買入１９﹒３９萬元。現時最
大淨被動買入券商為輝立證券香港，金額１﹒０６萬元，加權平均成交價０﹒１２元；現時最大
淨被動賣出券商為中銀國際證券，金額４﹒７８萬元，加權平均成交價０﹒１３６元。
現時，恒生指數報２０６２５，跌２２０點或１﹒０６％；恒生中國企業指數報７０８３，
跌８５點或１﹒１９％；恒生科技指數報４４９６，跌７７點或１﹒７％；主板成交
４８７﹒３７億元。
上證綜合指數報３２６２，跌１５點或０﹒４８％，成交２６７８﹒０５億元人民幣。
深證成份指數報１２４３５，跌９７點或０﹒７８％，成交１７０６﹒０９億元人民幣。
基本資料
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現價 ０﹒１７０ 變動 ＋５０﹒４４％
最高價 ０﹒１７０ 最低價 ０﹒１２０
成交股數 ２６７﹒２萬股 成交金額 ３６﹒０７萬
１０天平均 ０﹒１２５ 歷史波幅％ ３１２﹒８２６
２０天平均 ０﹒１３２ 加權平均價 ０﹒１３５
５０天平均 ０﹒１３２ ＲＳＩ１４ ６４﹒３６９
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股份狀態：升穿２５０天線；主動買沽比率７７：２３，資金淨主動買入１９﹒３９萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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中國唐商（００６７４） ０﹒１７ ＋５０﹒４４
希慎（０００１４） ２３﹒４５ －１﹒０５
恒隆地產（００１０１） １３﹒８２ －１﹒４３
正商實業（００１８５） ２﹒１０ ＋０﹒９６
越秀房託（００４０５） ２﹒９９ －０﹒６６
ＳＯＨＯ中國（００４１０） １﹒３７ 無升跌
領展（００８２３） ６４﹒２５ －０﹒９３
太地（０１９７２） １８﹒５８ －０﹒９６
九置（０１９９７） ３４﹒２５ －２﹒１４
匯賢（８７００１） ０﹒９８人幣 －１﹒０１
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（ｅｄ）
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