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02618 京東物流
即時 按盤價 升17.100 +0.620 (+3.762%)
大手異動

19/07/2022 13:21

《中資異動》京東物流漲逾５％突破２０天線，報１６﹒７２元

　　《經濟通通訊社１９日專訊》京東物流（０２６１８）升５﹒４２％，報１６﹒７２元，升
穿２０天線（１６﹒４４６元），最高價１６﹒７２元，最低價１５﹒６８元；成交
６２３﹒４４萬股，成交金額１﹒０１億元；主動買沽比率６３：３７，資金淨主動買入
２５０９﹒４２萬元。現時最大淨被動買入券商為美銀，金額５４９﹒３６萬元，加權平均成交
價１６﹒０６３元；現時最大淨被動賣出券商為中信里昂證券，金額６７５﹒７８萬元，加權平
均成交價１６﹒０９１元。以現價計，該股暫連升２日，累計升幅１０％。
　　現時，恒生指數報２０６２２，跌２２３點或１﹒０７％；恒生中國企業指數報７０７８，
跌９０點或１﹒２６％；恒生科技指數報４４９０，跌８４點或１﹒８４％；主板成交
４９７﹒１７億元。
　　上證綜合指數報３２５９，跌１９點或０﹒５８％，成交２７４４﹒２５億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４１６，跌１１６點或０﹒９３％，成交１７４９﹒６３億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　１６﹒７２０　變動　　　　＋５﹒４２％
　　最高價　　　　　１６﹒７２０　最低價　　　１５﹒６８０
　　成交股數　　６２３﹒４４萬股　成交金額　　　１﹒０１億
　　１０天平均　　　１５﹒８５６　歷史波幅％　４６﹒２２３
　　２０天平均　　　１６﹒４４６　加權平均價　１６﹒１３６
　　５０天平均　　　１５﹒７６９　ＲＳＩ１４　５４﹒８１６
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿２０天線；主動買沽比率６３：３７，資金淨主動買入２５０９﹒４２萬元；暫
連升２日，累計升幅１０％
　
　　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　京東物流（０２６１８）　　　　　　１６﹒７２０　＋５﹒４２
　　嘉里物流（００６３６）　　　　　　１５﹒９８０　－０﹒１２
　　ＩＮＦＩＮＩＴＹ（０１４４２）　　　０﹒９００　－９﹒０９
　　樂氏國際控股（０１５２９）　　　　　０﹒２４５　－０﹒８１
　　中通快遞－ＳＷ（０２０５７）　　２０５﹒８００　－１﹒１５
　　嘉泓物流（０２１３０）　　　　　　　９﹒０５０　－０﹒１１
　　滄港鐵路（０２１６９）　　　　　　　１﹒４７０　＋２﹒８０
　　快狗打車（０２２４６）　　　　　　　８﹒３５０　－６﹒１８
　　圓通速遞國際（０６１２３）　　　　　２﹒５４０　＋２﹒０１
　　盛良物流（０８２９２）　　　　　　　０﹒８７０　－３﹒３３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 20/07/2022 10:13
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