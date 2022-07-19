《中資異動》京東物流漲逾５％突破２０天線，報１６﹒７２元

《經濟通通訊社１９日專訊》京東物流（０２６１８）升５﹒４２％，報１６﹒７２元，升

穿２０天線（１６﹒４４６元），最高價１６﹒７２元，最低價１５﹒６８元；成交

６２３﹒４４萬股，成交金額１﹒０１億元；主動買沽比率６３：３７，資金淨主動買入

２５０９﹒４２萬元。現時最大淨被動買入券商為美銀，金額５４９﹒３６萬元，加權平均成交

價１６﹒０６３元；現時最大淨被動賣出券商為中信里昂證券，金額６７５﹒７８萬元，加權平

均成交價１６﹒０９１元。以現價計，該股暫連升２日，累計升幅１０％。

現時，恒生指數報２０６２２，跌２２３點或１﹒０７％；恒生中國企業指數報７０７８，

跌９０點或１﹒２６％；恒生科技指數報４４９０，跌８４點或１﹒８４％；主板成交

４９７﹒１７億元。

上證綜合指數報３２５９，跌１９點或０﹒５８％，成交２７４４﹒２５億元人民幣。

深證成份指數報１２４１６，跌１１６點或０﹒９３％，成交１７４９﹒６３億元人民幣。



基本資料

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現價 １６﹒７２０ 變動 ＋５﹒４２％

最高價 １６﹒７２０ 最低價 １５﹒６８０

成交股數 ６２３﹒４４萬股 成交金額 １﹒０１億

１０天平均 １５﹒８５６ 歷史波幅％ ４６﹒２２３

２０天平均 １６﹒４４６ 加權平均價 １６﹒１３６

５０天平均 １５﹒７６９ ＲＳＩ１４ ５４﹒８１６

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股份狀態：升穿２０天線；主動買沽比率６３：３７，資金淨主動買入２５０９﹒４２萬元；暫

連升２日，累計升幅１０％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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京東物流（０２６１８） １６﹒７２０ ＋５﹒４２

嘉里物流（００６３６） １５﹒９８０ －０﹒１２

ＩＮＦＩＮＩＴＹ（０１４４２） ０﹒９００ －９﹒０９

樂氏國際控股（０１５２９） ０﹒２４５ －０﹒８１

中通快遞－ＳＷ（０２０５７） ２０５﹒８００ －１﹒１５

嘉泓物流（０２１３０） ９﹒０５０ －０﹒１１

滄港鐵路（０２１６９） １﹒４７０ ＋２﹒８０

快狗打車（０２２４６） ８﹒３５０ －６﹒１８

圓通速遞國際（０６１２３） ２﹒５４０ ＋２﹒０１

盛良物流（０８２９２） ０﹒８７０ －３﹒３３

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（ｅｄ）

