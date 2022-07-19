  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
極速報價  |  詳細報價  |  互動圖表  |  成交  |  新聞  |  評論NEW  |  影片NEW  |  相關證券  |  公司資料  |  派息  |  賣空
01997 九龍倉置業
即時 按盤價 升34.500 +0.050 (+0.145%)
大手異動

19/07/2022 13:27

《異動股》九置（０１９９７）跌近３％，報３３﹒９５元

　　《經濟通通訊社１９日專訊》九置（０１９９７）跌３％，報３３﹒９５元，最低價
３３﹒９５元，最高價３５元；成交７２﹒８１萬股，成交金額２５０１﹒５萬元；主動買沽比
率４６：５４，資金淨主動賣出１７１﹒９６萬元。現時最大淨被動買入券商為摩根大通，金額
２１５﹒７８萬元，加權平均成交價３４﹒３４３元；現時最大淨被動賣出券商為高盛亞洲證券
，金額３６９﹒８７萬元，加權平均成交價３４﹒３５１元。
　　現時，恒生指數報２０６２８，跌２１７點或１﹒０４％；恒生中國企業指數報７０８６，
跌８２點或１﹒１５％；恒生科技指數報４４９５，跌７９點或１﹒７３％；主板成交
５０７﹒５５億元。
　　上證綜合指數報３２５９，跌１８點或０﹒５７％，成交２８１６﹒４７億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４２１，跌１１１點或０﹒８９％，成交１７９７﹒７２億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　３３﹒９５０　變動　　　　　－３﹒００％
　　最高價　　　　３５﹒０００　最低價　　　　３３﹒９５０
　　成交股數　　７２﹒８１萬股　成交金額　　２５０１﹒５萬
　　１０天平均　　３５﹒５７５　歷史波幅％　　３３﹒３０５
　　２０天平均　　３５﹒７７５　加權平均價　　３４﹒３５８
　　５０天平均　　３６﹒３１５　ＲＳＩ１４　　３８﹒４２２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：主動買沽比率４６：５４，資金淨主動賣出１７１﹒９６萬元
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　九置（０１９９７）　　　　　３３﹒９５　－３﹒００
　　希慎（０００１４）　　　　　２３﹒５５　－０﹒６３
　　恒隆地產（００１０１）　　　１３﹒８２　－１﹒４３
　　正商實業（００１８５）　　　　２﹒１３　＋２﹒４０
　　越秀房託（００４０５）　　　　２﹒９９　－０﹒６６
　　領展（００８２３）　　　　　６４﹒２０　－１﹒００
　　紅星美凱龍（０１５２８）　　　３﹒０８　＋０﹒６５
　　太地（０１９７２）　　　　　１８﹒５２　－１﹒２８
　　匯賢（８７００１）　　　　０﹒９８人幣　－１﹒０１
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回大手異動

下一篇新聞︰15/07/2022 11:20  《異動股》九置（０１９９７）跌逾３％，報３４﹒２元

其他大手異動
More

14/07/2022 13:01  《異動股》平保等２家公司下午１：００異動

04/07/2022 10:17  《異動股》融信等３家公司上午１０：１６異動

04/07/2022 09:55  《異動股》力勁等２家公司上午９：５４異動

30/06/2022 09:02  《大手成交》九置一手約１５４萬股市前交易，涉資５７７９萬元

28/06/2022 14:24  《異動股》九置升近３％突破１００天線，報３７﹒３元

備註： 即時報價更新時間為 20/07/2022 10:13
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【DIVA Channel】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》

【投資首選】etnet 港股資訊，全港最齊！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金