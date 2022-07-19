《異動股》九置（０１９９７）跌近３％，報３３﹒９５元

《經濟通通訊社１９日專訊》九置（０１９９７）跌３％，報３３﹒９５元，最低價
３３﹒９５元，最高價３５元；成交７２﹒８１萬股，成交金額２５０１﹒５萬元；主動買沽比
率４６：５４，資金淨主動賣出１７１﹒９６萬元。現時最大淨被動買入券商為摩根大通，金額
２１５﹒７８萬元，加權平均成交價３４﹒３４３元；現時最大淨被動賣出券商為高盛亞洲證券
，金額３６９﹒８７萬元，加權平均成交價３４﹒３５１元。
現時，恒生指數報２０６２８，跌２１７點或１﹒０４％；恒生中國企業指數報７０８６，
跌８２點或１﹒１５％；恒生科技指數報４４９５，跌７９點或１﹒７３％；主板成交
５０７﹒５５億元。
上證綜合指數報３２５９，跌１８點或０﹒５７％，成交２８１６﹒４７億元人民幣。
深證成份指數報１２４２１，跌１１１點或０﹒８９％，成交１７９７﹒７２億元人民幣。
基本資料
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現價 ３３﹒９５０ 變動 －３﹒００％
最高價 ３５﹒０００ 最低價 ３３﹒９５０
成交股數 ７２﹒８１萬股 成交金額 ２５０１﹒５萬
１０天平均 ３５﹒５７５ 歷史波幅％ ３３﹒３０５
２０天平均 ３５﹒７７５ 加權平均價 ３４﹒３５８
５０天平均 ３６﹒３１５ ＲＳＩ１４ ３８﹒４２２
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股份狀態：主動買沽比率４６：５４，資金淨主動賣出１７１﹒９６萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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九置（０１９９７） ３３﹒９５ －３﹒００
希慎（０００１４） ２３﹒５５ －０﹒６３
恒隆地產（００１０１） １３﹒８２ －１﹒４３
正商實業（００１８５） ２﹒１３ ＋２﹒４０
越秀房託（００４０５） ２﹒９９ －０﹒６６
領展（００８２３） ６４﹒２０ －１﹒００
紅星美凱龍（０１５２８） ３﹒０８ ＋０﹒６５
太地（０１９７２） １８﹒５２ －１﹒２８
匯賢（８７００１） ０﹒９８人幣 －１﹒０１
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（ｅｄ）
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