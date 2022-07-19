《異動股》九置（０１９９７）跌近３％，報３３﹒９５元

《經濟通通訊社１９日專訊》九置（０１９９７）跌３％，報３３﹒９５元，最低價

３３﹒９５元，最高價３５元；成交７２﹒８１萬股，成交金額２５０１﹒５萬元；主動買沽比

率４６：５４，資金淨主動賣出１７１﹒９６萬元。現時最大淨被動買入券商為摩根大通，金額

２１５﹒７８萬元，加權平均成交價３４﹒３４３元；現時最大淨被動賣出券商為高盛亞洲證券

，金額３６９﹒８７萬元，加權平均成交價３４﹒３５１元。

現時，恒生指數報２０６２８，跌２１７點或１﹒０４％；恒生中國企業指數報７０８６，

跌８２點或１﹒１５％；恒生科技指數報４４９５，跌７９點或１﹒７３％；主板成交

５０７﹒５５億元。

上證綜合指數報３２５９，跌１８點或０﹒５７％，成交２８１６﹒４７億元人民幣。

深證成份指數報１２４２１，跌１１１點或０﹒８９％，成交１７９７﹒７２億元人民幣。



基本資料

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現價 ３３﹒９５０ 變動 －３﹒００％

最高價 ３５﹒０００ 最低價 ３３﹒９５０

成交股數 ７２﹒８１萬股 成交金額 ２５０１﹒５萬

１０天平均 ３５﹒５７５ 歷史波幅％ ３３﹒３０５

２０天平均 ３５﹒７７５ 加權平均價 ３４﹒３５８

５０天平均 ３６﹒３１５ ＲＳＩ１４ ３８﹒４２２

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股份狀態：主動買沽比率４６：５４，資金淨主動賣出１７１﹒９６萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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九置（０１９９７） ３３﹒９５ －３﹒００

希慎（０００１４） ２３﹒５５ －０﹒６３

恒隆地產（００１０１） １３﹒８２ －１﹒４３

正商實業（００１８５） ２﹒１３ ＋２﹒４０

越秀房託（００４０５） ２﹒９９ －０﹒６６

領展（００８２３） ６４﹒２０ －１﹒００

紅星美凱龍（０１５２８） ３﹒０８ ＋０﹒６５

太地（０１９７２） １８﹒５２ －１﹒２８

匯賢（８７００１） ０﹒９８人幣 －１﹒０１

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（ｅｄ）

