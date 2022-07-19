《經濟通通訊社１９日專訊》華夏Ａ５０（０２８３９）於１：３２ｐｍ錄得１手６０萬股
非自動對盤，每股造２８﹒０８１元，較上日收市價低１﹒９５％，涉資１６８４﹒８６萬元。
華夏Ａ５０現價跌１﹒８９％，報２８﹒１元；成交６９﹒４８萬股，成交金額
１９５２﹒２３萬元，主動買沽比率４０：６０，資金淨主動賣出５０﹒４４萬元。（ｒｗ）
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19/07/2022 13:33
《大手成交》華夏Ａ５０一手６０萬股非自動對盤，涉１６８５萬元
《經濟通通訊社１９日專訊》華夏Ａ５０（０２８３９）於１：３２ｐｍ錄得１手６０萬股
非自動對盤，每股造２８﹒０８１元，較上日收市價低１﹒９５％，涉資１６８４﹒８６萬元。
華夏Ａ５０現價跌１﹒８９％，報２８﹒１元；成交６９﹒４８萬股，成交金額
１９５２﹒２３萬元，主動買沽比率４０：６０，資金淨主動賣出５０﹒４４萬元。（ｒｗ）
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18/07/2022 11:08 《大手成交》華夏Ａ５０一手６０萬股非自動對盤，涉１７０３萬元
24/06/2022 13:33 《大手成交》華夏Ａ５０一手６０萬股非自動對盤，涉１７４８萬元
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|備註：
|即時報價更新時間為 20/07/2022 10:13
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