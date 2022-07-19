《異動股》華寶國際升近１１％突破１０天線，報６﹒８７元

《經濟通通訊社１９日專訊》華寶國際（００３３６）升１０﹒６３％，報６﹒８７元，升

穿１０天線（６﹒４７元），最高價６﹒９元，最低價６﹒１元；成交１２２７﹒６萬股，成交

金額８００１﹒３８萬元；主動買沽比率６３：３７，資金淨主動買入２０５６﹒０１萬元。現

時最大淨被動買入券商為極訊亞太，金額１００﹒５２萬元，加權平均成交價６﹒４８１元；現

時最大淨被動賣出券商為摩根大通，金額１９６﹒７４萬元，加權平均成交價６﹒３６元。以現

價計，該股暫連升２日，累計升幅１８﹒６５％。

現時，恒生指數報２０６３５，跌２１０點或１﹒０１％；恒生中國企業指數報７０８８，

跌８０點或１﹒１２％；恒生科技指數報４４９６，跌７８點或１﹒７１％；主板成交

５１７﹒１１億元。

上證綜合指數報３２５７，跌２０點或０﹒６１％，成交２８９２﹒８５億元人民幣。

深證成份指數報１２４１５，跌１１６點或０﹒９３％，成交１８４７﹒２３億元人民幣。



基本資料

＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

現價 ６﹒８７０ 變動 ＋１０﹒６３％

最高價 ６﹒９００ 最低價 ６﹒１００

成交股數 １２２７﹒６萬股 成交金額 ８００１﹒３８萬

１０天平均 ６﹒４７０ 歷史波幅％ １２２﹒７１４

２０天平均 ５﹒７９６ 加權平均價 ６﹒５１８

５０天平均 ４﹒８１０ ＲＳＩ１４ ６６﹒７５７

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

股份狀態：升穿１０天線；主動買沽比率６３：３７，資金淨主動買入２０５６﹒０１萬元；暫

連升２日，累計升幅１８﹒６５％



表列同板塊或相關股份表現

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

華寶國際（００３３６） ６﹒８７０ ＋１０﹒６３

阜豐集團（００５４６） ４﹒８２０ －２﹒０３

常茂生物（００９５４） ０﹒７２０ 無升跌

綠新親水膠體（０１０８４） ３﹒７００ －４﹒６４

頤海國際（０１５７９） ２４﹒１００ －０﹒６２

欣融國際（０１５８７） ０﹒７００ －２﹒７８

椰豐集團（０１６９５） ０﹒０６７ －６﹒９４

中國波頓（０３３１８） ３﹒５５０ －１﹒３９

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｅｄ）

