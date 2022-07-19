《異動股》華寶國際升近１１％突破１０天線，報６﹒８７元

《經濟通通訊社１９日專訊》華寶國際（００３３６）升１０﹒６３％，報６﹒８７元，升
穿１０天線（６﹒４７元），最高價６﹒９元，最低價６﹒１元；成交１２２７﹒６萬股，成交
金額８００１﹒３８萬元；主動買沽比率６３：３７，資金淨主動買入２０５６﹒０１萬元。現
時最大淨被動買入券商為極訊亞太，金額１００﹒５２萬元，加權平均成交價６﹒４８１元；現
時最大淨被動賣出券商為摩根大通，金額１９６﹒７４萬元，加權平均成交價６﹒３６元。以現
價計，該股暫連升２日，累計升幅１８﹒６５％。
現時，恒生指數報２０６３５，跌２１０點或１﹒０１％；恒生中國企業指數報７０８８，
跌８０點或１﹒１２％；恒生科技指數報４４９６，跌７８點或１﹒７１％；主板成交
５１７﹒１１億元。
上證綜合指數報３２５７，跌２０點或０﹒６１％，成交２８９２﹒８５億元人民幣。
深證成份指數報１２４１５，跌１１６點或０﹒９３％，成交１８４７﹒２３億元人民幣。
基本資料
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現價 ６﹒８７０ 變動 ＋１０﹒６３％
最高價 ６﹒９００ 最低價 ６﹒１００
成交股數 １２２７﹒６萬股 成交金額 ８００１﹒３８萬
１０天平均 ６﹒４７０ 歷史波幅％ １２２﹒７１４
２０天平均 ５﹒７９６ 加權平均價 ６﹒５１８
５０天平均 ４﹒８１０ ＲＳＩ１４ ６６﹒７５７
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股份狀態：升穿１０天線；主動買沽比率６３：３７，資金淨主動買入２０５６﹒０１萬元；暫
連升２日，累計升幅１８﹒６５％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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華寶國際（００３３６） ６﹒８７０ ＋１０﹒６３
阜豐集團（００５４６） ４﹒８２０ －２﹒０３
常茂生物（００９５４） ０﹒７２０ 無升跌
綠新親水膠體（０１０８４） ３﹒７００ －４﹒６４
頤海國際（０１５７９） ２４﹒１００ －０﹒６２
欣融國際（０１５８７） ０﹒７００ －２﹒７８
椰豐集團（０１６９５） ０﹒０６７ －６﹒９４
中國波頓（０３３１８） ３﹒５５０ －１﹒３９
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（ｅｄ）
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