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00336 華寶國際
即時 按盤價 升6.990 +0.270 (+4.018%)
大手異動

19/07/2022 13:33

《異動股》華寶國際升近１１％突破１０天線，報６﹒８７元

　　《經濟通通訊社１９日專訊》華寶國際（００３３６）升１０﹒６３％，報６﹒８７元，升
穿１０天線（６﹒４７元），最高價６﹒９元，最低價６﹒１元；成交１２２７﹒６萬股，成交
金額８００１﹒３８萬元；主動買沽比率６３：３７，資金淨主動買入２０５６﹒０１萬元。現
時最大淨被動買入券商為極訊亞太，金額１００﹒５２萬元，加權平均成交價６﹒４８１元；現
時最大淨被動賣出券商為摩根大通，金額１９６﹒７４萬元，加權平均成交價６﹒３６元。以現
價計，該股暫連升２日，累計升幅１８﹒６５％。
　　現時，恒生指數報２０６３５，跌２１０點或１﹒０１％；恒生中國企業指數報７０８８，
跌８０點或１﹒１２％；恒生科技指數報４４９６，跌７８點或１﹒７１％；主板成交
５１７﹒１１億元。
　　上證綜合指數報３２５７，跌２０點或０﹒６１％，成交２８９２﹒８５億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４１５，跌１１６點或０﹒９３％，成交１８４７﹒２３億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　　６﹒８７０　變動　　　　　＋１０﹒６３％
　　最高價　　　　　　６﹒９００　最低價　　　　　　６﹒１００
　　成交股數　　１２２７﹒６萬股　成交金額　　８００１﹒３８萬
　　１０天平均　　　　６﹒４７０　歷史波幅％　　１２２﹒７１４
　　２０天平均　　　　５﹒７９６　加權平均價　　　　６﹒５１８
　　５０天平均　　　　４﹒８１０　ＲＳＩ１４　　　６６﹒７５７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿１０天線；主動買沽比率６３：３７，資金淨主動買入２０５６﹒０１萬元；暫
連升２日，累計升幅１８﹒６５％
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　華寶國際（００３３６）　　　　６﹒８７０　＋１０﹒６３
　　阜豐集團（００５４６）　　　　４﹒８２０　　－２﹒０３
　　常茂生物（００９５４）　　　　０﹒７２０　　　　無升跌
　　綠新親水膠體（０１０８４）　　３﹒７００　　－４﹒６４
　　頤海國際（０１５７９）　　　２４﹒１００　　－０﹒６２
　　欣融國際（０１５８７）　　　　０﹒７００　　－２﹒７８
　　椰豐集團（０１６９５）　　　　０﹒０６７　　－６﹒９４
　　中國波頓（０３３１８）　　　　３﹒５５０　　－１﹒３９
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 20/07/2022 10:13
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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