《異動股》中國唐商升近７７％突破２５０天線，報０﹒２元

《經濟通通訊社１９日專訊》中國唐商（００６７４）升７６﹒９９％，報０﹒２元，升穿
２５０天線（０﹒１３元），最高價０﹒２元，最低價０﹒１２元；成交１０２６﹒４萬股，成
交金額１６９﹒４１萬元；主動買沽比率７３：２７，資金淨主動買入７８﹒８９萬元。現時最
大淨被動買入券商為滙豐證券經紀，金額２﹒０７萬元，加權平均成交價０﹒１６６元；現時最
大淨被動賣出券商為富途證券國際，金額５﹒３３萬元，加權平均成交價０﹒１６４元。
現時，恒生指數報２０６６４，跌１８１點或０﹒８７％；恒生中國企業指數報７１００，
跌６８點或０﹒９５％；恒生科技指數報４５１０，跌６４點或１﹒４１％；主板成交
５２８﹒９３億元。
上證綜合指數報３２６６，跌１１點或０﹒３６％，成交２９５４﹒８９億元人民幣。
深證成份指數報１２４５４，跌７８點或０﹒６２％，成交１８８９﹒９５億元人民幣。
基本資料
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現價 ０﹒２００ 變動 ＋７６﹒９９％
最高價 ０﹒２００ 最低價 ０﹒１２０
成交股數 １０２６﹒４萬股 成交金額 １６９﹒４１萬
１０天平均 ０﹒１２８ 歷史波幅％ ３１２﹒８２６
２０天平均 ０﹒１３３ 加權平均價 ０﹒１６５
５０天平均 ０﹒１３２ ＲＳＩ１４ ６９﹒９９９
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股份狀態：升穿２５０天線；主動買沽比率７３：２７，資金淨主動買入７８﹒８９萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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中國唐商（００６７４） ０﹒２０ ＋７６﹒９９
希慎（０００１４） ２３﹒５０ －０﹒８４
恒隆地產（００１０１） １３﹒９０ －０﹒８６
正商實業（００１８５） ２﹒１３ ＋２﹒４０
越秀房託（００４０５） ２﹒９９ －０﹒６６
領展（００８２３） ６４﹒３５ －０﹒７７
太地（０１９７２） １８﹒５４ －１﹒１７
九置（０１９９７） ３４﹒２０ －２﹒２９
匯賢（８７００１） ０﹒９８人幣 －１﹒０１
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（ｅｄ）
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