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00674 中國唐商
即時 按盤價 升0.300 +0.103 (+52.284%)
大手異動

19/07/2022 13:39

《異動股》中國唐商升近７７％突破２５０天線，報０﹒２元

　　《經濟通通訊社１９日專訊》中國唐商（００６７４）升７６﹒９９％，報０﹒２元，升穿
２５０天線（０﹒１３元），最高價０﹒２元，最低價０﹒１２元；成交１０２６﹒４萬股，成
交金額１６９﹒４１萬元；主動買沽比率７３：２７，資金淨主動買入７８﹒８９萬元。現時最
大淨被動買入券商為滙豐證券經紀，金額２﹒０７萬元，加權平均成交價０﹒１６６元；現時最
大淨被動賣出券商為富途證券國際，金額５﹒３３萬元，加權平均成交價０﹒１６４元。
　　現時，恒生指數報２０６６４，跌１８１點或０﹒８７％；恒生中國企業指數報７１００，
跌６８點或０﹒９５％；恒生科技指數報４５１０，跌６４點或１﹒４１％；主板成交
５２８﹒９３億元。
　　上證綜合指數報３２６６，跌１１點或０﹒３６％，成交２９５４﹒８９億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４５４，跌７８點或０﹒６２％，成交１８８９﹒９５億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　　０﹒２００　變動　　　　＋７６﹒９９％
　　最高價　　　　　　０﹒２００　最低價　　　　　０﹒１２０
　　成交股數　　１０２６﹒４萬股　成交金額　　１６９﹒４１萬
　　１０天平均　　　　０﹒１２８　歷史波幅％　３１２﹒８２６
　　２０天平均　　　　０﹒１３３　加權平均價　　　０﹒１６５
　　５０天平均　　　　０﹒１３２　ＲＳＩ１４　　６９﹒９９９
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：升穿２５０天線；主動買沽比率７３：２７，資金淨主動買入７８﹒８９萬元
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中國唐商（００６７４）　　　０﹒２０　＋７６﹒９９
　　希慎（０００１４）　　　　２３﹒５０　　－０﹒８４
　　恒隆地產（００１０１）　　１３﹒９０　　－０﹒８６
　　正商實業（００１８５）　　　２﹒１３　　＋２﹒４０
　　越秀房託（００４０５）　　　２﹒９９　　－０﹒６６
　　領展（００８２３）　　　　６４﹒３５　　－０﹒７７
　　太地（０１９７２）　　　　１８﹒５４　　－１﹒１７
　　九置（０１９９７）　　　　３４﹒２０　　－２﹒２９
　　匯賢（８７００１）　　　０﹒９８人幣　　－１﹒０１
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 20/07/2022 10:14
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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