《異動股》中國唐商升近７７％突破２５０天線，報０﹒２元

《經濟通通訊社１９日專訊》中國唐商（００６７４）升７６﹒９９％，報０﹒２元，升穿

２５０天線（０﹒１３元），最高價０﹒２元，最低價０﹒１２元；成交１０２６﹒４萬股，成

交金額１６９﹒４１萬元；主動買沽比率７３：２７，資金淨主動買入７８﹒８９萬元。現時最

大淨被動買入券商為滙豐證券經紀，金額２﹒０７萬元，加權平均成交價０﹒１６６元；現時最

大淨被動賣出券商為富途證券國際，金額５﹒３３萬元，加權平均成交價０﹒１６４元。

現時，恒生指數報２０６６４，跌１８１點或０﹒８７％；恒生中國企業指數報７１００，

跌６８點或０﹒９５％；恒生科技指數報４５１０，跌６４點或１﹒４１％；主板成交

５２８﹒９３億元。

上證綜合指數報３２６６，跌１１點或０﹒３６％，成交２９５４﹒８９億元人民幣。

深證成份指數報１２４５４，跌７８點或０﹒６２％，成交１８８９﹒９５億元人民幣。



基本資料

＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

現價 ０﹒２００ 變動 ＋７６﹒９９％

最高價 ０﹒２００ 最低價 ０﹒１２０

成交股數 １０２６﹒４萬股 成交金額 １６９﹒４１萬

１０天平均 ０﹒１２８ 歷史波幅％ ３１２﹒８２６

２０天平均 ０﹒１３３ 加權平均價 ０﹒１６５

５０天平均 ０﹒１３２ ＲＳＩ１４ ６９﹒９９９

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

股份狀態：升穿２５０天線；主動買沽比率７３：２７，資金淨主動買入７８﹒８９萬元



表列同板塊或相關股份表現

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

中國唐商（００６７４） ０﹒２０ ＋７６﹒９９

希慎（０００１４） ２３﹒５０ －０﹒８４

恒隆地產（００１０１） １３﹒９０ －０﹒８６

正商實業（００１８５） ２﹒１３ ＋２﹒４０

越秀房託（００４０５） ２﹒９９ －０﹒６６

領展（００８２３） ６４﹒３５ －０﹒７７

太地（０１９７２） １８﹒５４ －１﹒１７

九置（０１９９７） ３４﹒２０ －２﹒２９

匯賢（８７００１） ０﹒９８人幣 －１﹒０１

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｅｄ）

