《經濟通通訊社１９日專訊》中國旺旺（００１５１）於１：４９ｐｍ錄得２手共４００萬
股交叉盤，每股造６﹒５８元，較上日收市價低１﹒５％，涉資２６３２萬元。
中國旺旺現價跌１﹒２％，報６﹒６元；成交１６７６﹒５萬股，成交金額１﹒０９億元，
主動買沽比率６４：３６，資金淨主動買入９５３﹒２９萬元。（ｒｗ）
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19/07/2022 13:50
《大手成交》中國旺旺兩手共４００萬股交叉盤，涉資２６３２萬元
《經濟通通訊社１９日專訊》中國旺旺（００１５１）於１：４９ｐｍ錄得２手共４００萬
股交叉盤，每股造６﹒５８元，較上日收市價低１﹒５％，涉資２６３２萬元。
中國旺旺現價跌１﹒２％，報６﹒６元；成交１６７６﹒５萬股，成交金額１﹒０９億元，
主動買沽比率６４：３６，資金淨主動買入９５３﹒２９萬元。（ｒｗ）
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|備註：
|即時報價更新時間為 20/07/2022 10:14
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