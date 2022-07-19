《異動股》中國唐商升逾倍突破２５０天線，報０﹒２３７元

《經濟通通訊社１９日專訊》中國唐商（００６７４）升１０９﹒７３％，報０﹒２３７元

，升穿２５０天線（０﹒１３元），最高價０﹒２３９元，最低價０﹒１２元；成交

３０８９﹒６萬股，成交金額６０３﹒１９萬元；主動買沽比率６３：３７，資金淨主動買入

１５１﹒９９萬元。現時最大淨被動買入券商為華盛資本証券，金額７﹒７６萬元，加權平均成

交價０﹒２０７元；現時最大淨被動賣出券商為海通國際證券，金額４０﹒３６萬元，加權平均

成交價０﹒２１１元。

現時，恒生指數報２０６８６，跌１５９點或０﹒７６％；恒生中國企業指數報７１０８，

跌６０點或０﹒８４％；恒生科技指數報４５１７，跌５６點或１﹒２４％；主板成交

５５２﹒２１億元。

上證綜合指數報３２７３，跌４點或０﹒１５％，成交３１０５﹒２３億元人民幣。

深證成份指數報１２４８０，跌５２點或０﹒４２％，成交１９８９﹒５６億元人民幣。



基本資料

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現價 ０﹒２３７ 變動 ＋１０９﹒７３％

最高價 ０﹒２３９ 最低價 ０﹒１２０

成交股數 ３０８９﹒６萬股 成交金額 ６０３﹒１９萬

１０天平均 ０﹒１３２ 歷史波幅％ ３１２﹒８２６

２０天平均 ０﹒１３５ 加權平均價 ０﹒１９５

５０天平均 ０﹒１３３ ＲＳＩ１４ ７４﹒８９３

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股份狀態：升穿２５０天線；主動買沽比率６３：３７，資金淨主動買入１５１﹒９９萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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中國唐商（００６７４） ０﹒２３７ ＋１０９﹒７３

希慎（０００１４） ２３﹒５５０ －０﹒６３

恒隆地產（００１０１） １３﹒９４０ －０﹒５７

正商實業（００１８５） ２﹒１３０ ＋２﹒４０

越秀房託（００４０５） ２﹒９９０ －０﹒６６

領展（００８２３） ６４﹒３００ －０﹒８５

太地（０１９７２） １８﹒６００ －０﹒８５

九置（０１９９７） ３４﹒１５０ －２﹒４３

匯賢（８７００１） ０﹒９８０人幣 －１﹒０１

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（ｅｄ）

