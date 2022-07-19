  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
極速報價  |  詳細報價  |  互動圖表  |  成交  |  新聞  |  評論NEW  |  影片NEW  |  相關證券  |  公司資料  |  派息  |  賣空
00674 中國唐商
即時 按盤價 升0.300 +0.103 (+52.284%)
大手異動

19/07/2022 13:54

《異動股》中國唐商升逾倍突破２５０天線，報０﹒２３７元

　　《經濟通通訊社１９日專訊》中國唐商（００６７４）升１０９﹒７３％，報０﹒２３７元
，升穿２５０天線（０﹒１３元），最高價０﹒２３９元，最低價０﹒１２元；成交
３０８９﹒６萬股，成交金額６０３﹒１９萬元；主動買沽比率６３：３７，資金淨主動買入
１５１﹒９９萬元。現時最大淨被動買入券商為華盛資本証券，金額７﹒７６萬元，加權平均成
交價０﹒２０７元；現時最大淨被動賣出券商為海通國際證券，金額４０﹒３６萬元，加權平均
成交價０﹒２１１元。
　　現時，恒生指數報２０６８６，跌１５９點或０﹒７６％；恒生中國企業指數報７１０８，
跌６０點或０﹒８４％；恒生科技指數報４５１７，跌５６點或１﹒２４％；主板成交
５５２﹒２１億元。
　　上證綜合指數報３２７３，跌４點或０﹒１５％，成交３１０５﹒２３億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４８０，跌５２點或０﹒４２％，成交１９８９﹒５６億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　　０﹒２３７　變動　　　　＋１０９﹒７３％
　　最高價　　　　　　０﹒２３９　最低價　　　　　　０﹒１２０
　　成交股數　　３０８９﹒６萬股　成交金額　　　６０３﹒１９萬
　　１０天平均　　　　０﹒１３２　歷史波幅％　　３１２﹒８２６
　　２０天平均　　　　０﹒１３５　加權平均價　　　　０﹒１９５
　　５０天平均　　　　０﹒１３３　ＲＳＩ１４　　　７４﹒８９３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿２５０天線；主動買沽比率６３：３７，資金淨主動買入１５１﹒９９萬元
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　　變幅（％）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中國唐商（００６７４）　　　０﹒２３７　＋１０９﹒７３
　　希慎（０００１４）　　　　２３﹒５５０　　　－０﹒６３
　　恒隆地產（００１０１）　　１３﹒９４０　　　－０﹒５７
　　正商實業（００１８５）　　　２﹒１３０　　　＋２﹒４０
　　越秀房託（００４０５）　　　２﹒９９０　　　－０﹒６６
　　領展（００８２３）　　　　６４﹒３００　　　－０﹒８５
　　太地（０１９７２）　　　　１８﹒６００　　　－０﹒８５
　　九置（０１９９７）　　　　３４﹒１５０　　　－２﹒４３
　　匯賢（８７００１）　　　０﹒９８０人幣　　　－１﹒０１
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回大手異動

上一篇新聞︰20/07/2022 09:34  《異動股》中國唐商等２家公司上午９：３３異動

下一篇新聞︰19/07/2022 13:39  《異動股》中國唐商升近７７％突破２５０天線，報０﹒２元

其他大手異動
More

20/07/2022 10:09  《異動股》中國唐商（００６７４）漲近６０％，報０﹒３１５元

20/07/2022 09:57  《異動股》中國唐商（００６７４）升近４０％，報０﹒２７５元

19/07/2022 13:15  《異動股》中國唐商漲逾５０％突破２５０天線，報０﹒１７元

24/06/2022 10:50  《異動股》中國唐商挫逾２３％失守１００天線，報０﹒１５３元

23/06/2022 09:35  《異動股》中國唐商等６家公司上午９：３４異動

備註： 即時報價更新時間為 20/07/2022 10:14
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【DIVA Channel】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》

【投資首選】etnet 港股資訊，全港最齊！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金