《異動股》中國唐商升逾倍突破２５０天線，報０﹒２３７元

《經濟通通訊社１９日專訊》中國唐商（００６７４）升１０９﹒７３％，報０﹒２３７元
，升穿２５０天線（０﹒１３元），最高價０﹒２３９元，最低價０﹒１２元；成交
３０８９﹒６萬股，成交金額６０３﹒１９萬元；主動買沽比率６３：３７，資金淨主動買入
１５１﹒９９萬元。現時最大淨被動買入券商為華盛資本証券，金額７﹒７６萬元，加權平均成
交價０﹒２０７元；現時最大淨被動賣出券商為海通國際證券，金額４０﹒３６萬元，加權平均
成交價０﹒２１１元。
現時，恒生指數報２０６８６，跌１５９點或０﹒７６％；恒生中國企業指數報７１０８，
跌６０點或０﹒８４％；恒生科技指數報４５１７，跌５６點或１﹒２４％；主板成交
５５２﹒２１億元。
上證綜合指數報３２７３，跌４點或０﹒１５％，成交３１０５﹒２３億元人民幣。
深證成份指數報１２４８０，跌５２點或０﹒４２％，成交１９８９﹒５６億元人民幣。
基本資料
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現價 ０﹒２３７ 變動 ＋１０９﹒７３％
最高價 ０﹒２３９ 最低價 ０﹒１２０
成交股數 ３０８９﹒６萬股 成交金額 ６０３﹒１９萬
１０天平均 ０﹒１３２ 歷史波幅％ ３１２﹒８２６
２０天平均 ０﹒１３５ 加權平均價 ０﹒１９５
５０天平均 ０﹒１３３ ＲＳＩ１４ ７４﹒８９３
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股份狀態：升穿２５０天線；主動買沽比率６３：３７，資金淨主動買入１５１﹒９９萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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中國唐商（００６７４） ０﹒２３７ ＋１０９﹒７３
希慎（０００１４） ２３﹒５５０ －０﹒６３
恒隆地產（００１０１） １３﹒９４０ －０﹒５７
正商實業（００１８５） ２﹒１３０ ＋２﹒４０
越秀房託（００４０５） ２﹒９９０ －０﹒６６
領展（００８２３） ６４﹒３００ －０﹒８５
太地（０１９７２） １８﹒６００ －０﹒８５
九置（０１９９７） ３４﹒１５０ －２﹒４３
匯賢（８７００１） ０﹒９８０人幣 －１﹒０１
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（ｅｄ）
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