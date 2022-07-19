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00102 凱升控股
即時 按盤價 跌0.295 -0.015 (-4.839%)
大手異動

19/07/2022 14:46

《異動股》凱升控股（００１０２）漲近２２％，報０﹒３１元

　　《經濟通通訊社１９日專訊》凱升控股（００１０２）升２１﹒５７％，報０﹒３１元，最
高價０﹒３１元，創１個月新高，最低價０﹒２２８元；成交１﹒３３億股，成交金額
３４７４﹒６９萬元；主動買沽比率６９：３１，資金淨主動買入１３４２﹒２４萬元。現時最
大淨被動買入券商為摩根大通，金額４９﹒７４萬元，加權平均成交價０﹒２６８元；現時最大
淨被動賣出券商為銀河—聯昌證券，金額２３９﹒８１萬元，加權平均成交價０﹒２５２元。以
現價計，該股暫連升４日，累計升幅８９﹒０２％。
　　現時，恒生指數報２０７０８，跌１３７點或０﹒６６％；恒生中國企業指數報７１２０，
跌４８點或０﹒６８％；恒生科技指數報４５２０，跌５４點或１﹒１８％；主板成交
６３４﹒３１億元。
　　上證綜合指數報３２７８，升不足１點，成交３７２０﹒３５億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４８８，跌４４點或０﹒３５％，成交２３７２﹒５４億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　０﹒３１０　變動　　　　　＋２１﹒５７％
　　最高價　　　　０﹒３１０　最低價　　　　　　０﹒２２８
　　成交股數　　１﹒３３億股　成交金額　　３４７４﹒６９萬
　　１０天平均　　０﹒１６６　歷史波幅％　　３７１﹒４４１
　　２０天平均　　０﹒１１９　加權平均價　　　　０﹒２６２
　　５０天平均　　０﹒１０１　ＲＳＩ１４　　　９７﹒９８４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：創１個月新高；主動買沽比率６９：３１，資金淨主動買入１３４２﹒２４萬元；暫
連升４日，累計升幅８９﹒０２％
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　凱升控股（００１０２）　　　０﹒３１　＋２１﹒５７
　　銀娛（０００２７）　　　　４４﹒８０　　－２﹒１８
　　新濠（００２００）　　　　　５﹒２９　　－０﹒７５
　　信德集團（００２４２）　　　１﹒４９　　－０﹒６７
　　澳博（００８８０）　　　　　３﹒１１　　－２﹒５１
　　永利澳門（０１１２８）　　　４﹒７６　　－０﹒８３
　　金沙（０１９２８）　　　　１７﹒１６　　－０﹒８１
　　美高梅（０２２８２）　　　　４﹒０９　　－１﹒２１
　　金界控股（０３９１８）　　　６﹒６７　　＋３﹒０９
　　ＤＹＮＡＭ（０６８８９）　　７﹒１２　　－０﹒５６
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 20/07/2022 10:14
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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