《異動股》凱升控股（００１０２）漲近２２％，報０﹒３１元

《經濟通通訊社１９日專訊》凱升控股（００１０２）升２１﹒５７％，報０﹒３１元，最
高價０﹒３１元，創１個月新高，最低價０﹒２２８元；成交１﹒３３億股，成交金額
３４７４﹒６９萬元；主動買沽比率６９：３１，資金淨主動買入１３４２﹒２４萬元。現時最
大淨被動買入券商為摩根大通，金額４９﹒７４萬元，加權平均成交價０﹒２６８元；現時最大
淨被動賣出券商為銀河—聯昌證券，金額２３９﹒８１萬元，加權平均成交價０﹒２５２元。以
現價計，該股暫連升４日，累計升幅８９﹒０２％。
現時，恒生指數報２０７０８，跌１３７點或０﹒６６％；恒生中國企業指數報７１２０，
跌４８點或０﹒６８％；恒生科技指數報４５２０，跌５４點或１﹒１８％；主板成交
６３４﹒３１億元。
上證綜合指數報３２７８，升不足１點，成交３７２０﹒３５億元人民幣。
深證成份指數報１２４８８，跌４４點或０﹒３５％，成交２３７２﹒５４億元人民幣。
基本資料
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現價 ０﹒３１０ 變動 ＋２１﹒５７％
最高價 ０﹒３１０ 最低價 ０﹒２２８
成交股數 １﹒３３億股 成交金額 ３４７４﹒６９萬
１０天平均 ０﹒１６６ 歷史波幅％ ３７１﹒４４１
２０天平均 ０﹒１１９ 加權平均價 ０﹒２６２
５０天平均 ０﹒１０１ ＲＳＩ１４ ９７﹒９８４
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股份狀態：創１個月新高；主動買沽比率６９：３１，資金淨主動買入１３４２﹒２４萬元；暫
連升４日，累計升幅８９﹒０２％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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凱升控股（００１０２） ０﹒３１ ＋２１﹒５７
銀娛（０００２７） ４４﹒８０ －２﹒１８
新濠（００２００） ５﹒２９ －０﹒７５
信德集團（００２４２） １﹒４９ －０﹒６７
澳博（００８８０） ３﹒１１ －２﹒５１
永利澳門（０１１２８） ４﹒７６ －０﹒８３
金沙（０１９２８） １７﹒１６ －０﹒８１
美高梅（０２２８２） ４﹒０９ －１﹒２１
金界控股（０３９１８） ６﹒６７ ＋３﹒０９
ＤＹＮＡＭ（０６８８９） ７﹒１２ －０﹒５６
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（ｅｄ）
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