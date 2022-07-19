《異動股》凱升控股（００１０２）漲近２２％，報０﹒３１元

《經濟通通訊社１９日專訊》凱升控股（００１０２）升２１﹒５７％，報０﹒３１元，最

高價０﹒３１元，創１個月新高，最低價０﹒２２８元；成交１﹒３３億股，成交金額

３４７４﹒６９萬元；主動買沽比率６９：３１，資金淨主動買入１３４２﹒２４萬元。現時最

大淨被動買入券商為摩根大通，金額４９﹒７４萬元，加權平均成交價０﹒２６８元；現時最大

淨被動賣出券商為銀河—聯昌證券，金額２３９﹒８１萬元，加權平均成交價０﹒２５２元。以

現價計，該股暫連升４日，累計升幅８９﹒０２％。

現時，恒生指數報２０７０８，跌１３７點或０﹒６６％；恒生中國企業指數報７１２０，

跌４８點或０﹒６８％；恒生科技指數報４５２０，跌５４點或１﹒１８％；主板成交

６３４﹒３１億元。

上證綜合指數報３２７８，升不足１點，成交３７２０﹒３５億元人民幣。

深證成份指數報１２４８８，跌４４點或０﹒３５％，成交２３７２﹒５４億元人民幣。



基本資料

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現價 ０﹒３１０ 變動 ＋２１﹒５７％

最高價 ０﹒３１０ 最低價 ０﹒２２８

成交股數 １﹒３３億股 成交金額 ３４７４﹒６９萬

１０天平均 ０﹒１６６ 歷史波幅％ ３７１﹒４４１

２０天平均 ０﹒１１９ 加權平均價 ０﹒２６２

５０天平均 ０﹒１０１ ＲＳＩ１４ ９７﹒９８４

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股份狀態：創１個月新高；主動買沽比率６９：３１，資金淨主動買入１３４２﹒２４萬元；暫

連升４日，累計升幅８９﹒０２％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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凱升控股（００１０２） ０﹒３１ ＋２１﹒５７

銀娛（０００２７） ４４﹒８０ －２﹒１８

新濠（００２００） ５﹒２９ －０﹒７５

信德集團（００２４２） １﹒４９ －０﹒６７

澳博（００８８０） ３﹒１１ －２﹒５１

永利澳門（０１１２８） ４﹒７６ －０﹒８３

金沙（０１９２８） １７﹒１６ －０﹒８１

美高梅（０２２８２） ４﹒０９ －１﹒２１

金界控股（０３９１８） ６﹒６７ ＋３﹒０９

ＤＹＮＡＭ（０６８８９） ７﹒１２ －０﹒５６

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（ｅｄ）

