《異動股》信義玻璃（００８６８）跌近３％，報１６﹒６６元

《經濟通通訊社１９日專訊》信義玻璃（００８６８）跌２﹒６９％，報１６﹒６６元，最

低價１６﹒６元，最高價１７﹒１２元；成交３１９﹒５１萬股，成交金額５３４６﹒６７萬元

；主動買沽比率５８：４２，資金淨主動買入８１９﹒１８萬元。現時最大淨被動買入券商為高

盛亞洲證券，金額２１９萬元，加權平均成交價１６﹒７５５元；現時最大淨被動賣出券商為美

銀，金額６２７﹒５４萬元，加權平均成交價１６﹒７４１元。

現時，恒生指數報２０７０５，跌１４０點或０﹒６７％；恒生中國企業指數報７１２０，

跌４８點或０﹒６８％；恒生科技指數報４５２０，跌５４點或１﹒１９％；主板成交

６３５﹒３８億元。

上證綜合指數報３２７８，升不足１點，成交３７３５﹒３８億元人民幣。

深證成份指數報１２４８９，跌４３點或０﹒３５％，成交２３８１﹒３２億元人民幣。



基本資料

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現價 １６﹒６６０ 變動 －２﹒６９％

最高價 １７﹒１２０ 最低價 １６﹒６００

成交股數 ３１９﹒５１萬股 成交金額 ５３４６﹒６７萬

１０天平均 １７﹒４２６ 歷史波幅％ ４４﹒７４２

２０天平均 １７﹒８１７ 加權平均價 １６﹒７３４

５０天平均 １７﹒８５３ ＲＳＩ１４ ３９﹒６４１

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股份狀態：主動買沽比率５８：４２，資金淨主動買入８１９﹒１８萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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信義玻璃（００８６８） １６﹒６６ －２﹒６９

建滔集團（００１４８） ２５﹒４５ －５﹒３９

力勁科技（００５５８） １４﹒００ －２﹒１０

億和控股（００８３８） １﹒５５ ＋５﹒４４

洛陽玻璃股份（０１１０８） １２﹒３８ －１﹒７５

火幣科技（０１６１１） ４﹒３８ ＋６﹒３１

香港航天科技（０１７２５） １２﹒９０ －４﹒０２

海天國際（０１８８２） １８﹒９０ －１﹒０５

建滔積層板（０１８８８） ７﹒７１ －８﹒４３

光控精技（０３３０２） ０﹒６５ 無升跌

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（ｅｄ）

