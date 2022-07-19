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00868 信義玻璃
即時 按盤價 升16.780 +0.080 (+0.479%)
大手異動

19/07/2022 14:47

《異動股》信義玻璃（００８６８）跌近３％，報１６﹒６６元

　　《經濟通通訊社１９日專訊》信義玻璃（００８６８）跌２﹒６９％，報１６﹒６６元，最
低價１６﹒６元，最高價１７﹒１２元；成交３１９﹒５１萬股，成交金額５３４６﹒６７萬元
；主動買沽比率５８：４２，資金淨主動買入８１９﹒１８萬元。現時最大淨被動買入券商為高
盛亞洲證券，金額２１９萬元，加權平均成交價１６﹒７５５元；現時最大淨被動賣出券商為美
銀，金額６２７﹒５４萬元，加權平均成交價１６﹒７４１元。
　　現時，恒生指數報２０７０５，跌１４０點或０﹒６７％；恒生中國企業指數報７１２０，
跌４８點或０﹒６８％；恒生科技指數報４５２０，跌５４點或１﹒１９％；主板成交
６３５﹒３８億元。
　　上證綜合指數報３２７８，升不足１點，成交３７３５﹒３８億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４８９，跌４３點或０﹒３５％，成交２３８１﹒３２億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　１６﹒６６０　變動　　　　　　－２﹒６９％
　　最高價　　　　　１７﹒１２０　最低價　　　　　１６﹒６００
　　成交股數　　３１９﹒５１萬股　成交金額　　５３４６﹒６７萬
　　１０天平均　　　１７﹒４２６　歷史波幅％　　　４４﹒７４２
　　２０天平均　　　１７﹒８１７　加權平均價　　　１６﹒７３４
　　５０天平均　　　１７﹒８５３　ＲＳＩ１４　　　３９﹒６４１
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：主動買沽比率５８：４２，資金淨主動買入８１９﹒１８萬元
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　信義玻璃（００８６８）　　　１６﹒６６　－２﹒６９
　　建滔集團（００１４８）　　　２５﹒４５　－５﹒３９
　　力勁科技（００５５８）　　　１４﹒００　－２﹒１０
　　億和控股（００８３８）　　　　１﹒５５　＋５﹒４４
　　洛陽玻璃股份（０１１０８）　１２﹒３８　－１﹒７５
　　火幣科技（０１６１１）　　　　４﹒３８　＋６﹒３１
　　香港航天科技（０１７２５）　１２﹒９０　－４﹒０２
　　海天國際（０１８８２）　　　１８﹒９０　－１﹒０５
　　建滔積層板（０１８８８）　　　７﹒７１　－８﹒４３
　　光控精技（０３３０２）　　　　０﹒６５　　　無升跌
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 20/07/2022 10:14
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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