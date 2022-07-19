《異動股》信義玻璃（００８６８）跌近３％，報１６﹒６６元

《經濟通通訊社１９日專訊》信義玻璃（００８６８）跌２﹒６９％，報１６﹒６６元，最
低價１６﹒６元，最高價１７﹒１２元；成交３１９﹒５１萬股，成交金額５３４６﹒６７萬元
；主動買沽比率５８：４２，資金淨主動買入８１９﹒１８萬元。現時最大淨被動買入券商為高
盛亞洲證券，金額２１９萬元，加權平均成交價１６﹒７５５元；現時最大淨被動賣出券商為美
銀，金額６２７﹒５４萬元，加權平均成交價１６﹒７４１元。
現時，恒生指數報２０７０５，跌１４０點或０﹒６７％；恒生中國企業指數報７１２０，
跌４８點或０﹒６８％；恒生科技指數報４５２０，跌５４點或１﹒１９％；主板成交
６３５﹒３８億元。
上證綜合指數報３２７８，升不足１點，成交３７３５﹒３８億元人民幣。
深證成份指數報１２４８９，跌４３點或０﹒３５％，成交２３８１﹒３２億元人民幣。
基本資料
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現價 １６﹒６６０ 變動 －２﹒６９％
最高價 １７﹒１２０ 最低價 １６﹒６００
成交股數 ３１９﹒５１萬股 成交金額 ５３４６﹒６７萬
１０天平均 １７﹒４２６ 歷史波幅％ ４４﹒７４２
２０天平均 １７﹒８１７ 加權平均價 １６﹒７３４
５０天平均 １７﹒８５３ ＲＳＩ１４ ３９﹒６４１
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股份狀態：主動買沽比率５８：４２，資金淨主動買入８１９﹒１８萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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信義玻璃（００８６８） １６﹒６６ －２﹒６９
建滔集團（００１４８） ２５﹒４５ －５﹒３９
力勁科技（００５５８） １４﹒００ －２﹒１０
億和控股（００８３８） １﹒５５ ＋５﹒４４
洛陽玻璃股份（０１１０８） １２﹒３８ －１﹒７５
火幣科技（０１６１１） ４﹒３８ ＋６﹒３１
香港航天科技（０１７２５） １２﹒９０ －４﹒０２
海天國際（０１８８２） １８﹒９０ －１﹒０５
建滔積層板（０１８８８） ７﹒７１ －８﹒４３
光控精技（０３３０２） ０﹒６５ 無升跌
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（ｅｄ）
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