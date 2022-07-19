《異動股》佳辰控股升３５％突破１００天線，報０﹒８１元

《經濟通通訊社１９日專訊》佳辰控股（０１９３７）升３５％，報０﹒８１元，升穿
１００天線（０﹒８０６元），最高價０﹒８４元，創１個月新高，最低價０﹒６４元；成交
３５７萬股，成交金額２５９﹒７２萬元；主動買沽比率７０：３０，資金淨主動買入
１０１﹒７８萬元。現時最大淨被動買入券商為尊嘉證券國際，金額１１萬元，加權平均成交價
０﹒７２９元；現時最大淨被動賣出券商為光大證券投資服務，金額２３﹒９４萬元，加權平均
成交價０﹒７４４元。以現價計，該股暫連升２日，累計升幅３７﹒２９％。
現時，恒生指數報２０６８１，跌１６５點或０﹒７９％；恒生中國企業指數報７１０９，
跌５９點或０﹒８３％；恒生科技指數報４５１１，跌６２點或１﹒３７％；主板成交
６４５﹒８３億元。
上證綜合指數報３２７９，升１點或０﹒０４％，成交３８３１﹒５７億元人民幣。
深證成份指數報１２４９１，跌４０點或０﹒３３％，成交２４４４﹒９８億元人民幣。
基本資料
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現價 ０﹒８１０ 變動 ＋３５﹒００％
最高價 ０﹒８４０ 最低價 ０﹒６４０
成交股數 ３５７萬股 成交金額 ２５９﹒７２萬
１０天平均 ０﹒６２７ 歷史波幅％ ５３﹒２７２
２０天平均 ０﹒６７２ 加權平均價 ０﹒７２８
５０天平均 ０﹒６９４ ＲＳＩ１４ ６５﹒４７５
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股份狀態：升穿１００天線，創１個月新高；主動買沽比率７０：３０，資金淨主動買入
１０１﹒７８萬元；暫連升２日，累計升幅３７﹒２９％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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佳辰控股（０１９３７） ０﹒８１ ＋３５﹒００
亞洲水泥（中國）（００７４３） ３﹒７３ －１﹒８４
海螺水泥（００９１４） ３４﹒２５ －１﹒４４
中國天瑞水泥（０１２５２） ５﹒８４ －１﹒３５
潤泥（０１３１３） ５﹒１２ －１﹒９２
中國聯塑（０２１２８） ９﹒８９ －２﹒６６
西部水泥（０２２３３） ０﹒８９ 無升跌
中建材（０３３２３） ８﹒２６ ＋１﹒２３
華新水泥（０６６５５） １０﹒４０ 無升跌
智勤控股（０９９１３） ２﹒５３ －０﹒７８
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（ｅｄ）
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