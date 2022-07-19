《異動股》佳辰控股升３５％突破１００天線，報０﹒８１元

《經濟通通訊社１９日專訊》佳辰控股（０１９３７）升３５％，報０﹒８１元，升穿

１００天線（０﹒８０６元），最高價０﹒８４元，創１個月新高，最低價０﹒６４元；成交

３５７萬股，成交金額２５９﹒７２萬元；主動買沽比率７０：３０，資金淨主動買入

１０１﹒７８萬元。現時最大淨被動買入券商為尊嘉證券國際，金額１１萬元，加權平均成交價

０﹒７２９元；現時最大淨被動賣出券商為光大證券投資服務，金額２３﹒９４萬元，加權平均

成交價０﹒７４４元。以現價計，該股暫連升２日，累計升幅３７﹒２９％。

現時，恒生指數報２０６８１，跌１６５點或０﹒７９％；恒生中國企業指數報７１０９，

跌５９點或０﹒８３％；恒生科技指數報４５１１，跌６２點或１﹒３７％；主板成交

６４５﹒８３億元。

上證綜合指數報３２７９，升１點或０﹒０４％，成交３８３１﹒５７億元人民幣。

深證成份指數報１２４９１，跌４０點或０﹒３３％，成交２４４４﹒９８億元人民幣。



基本資料

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現價 ０﹒８１０ 變動 ＋３５﹒００％

最高價 ０﹒８４０ 最低價 ０﹒６４０

成交股數 ３５７萬股 成交金額 ２５９﹒７２萬

１０天平均 ０﹒６２７ 歷史波幅％ ５３﹒２７２

２０天平均 ０﹒６７２ 加權平均價 ０﹒７２８

５０天平均 ０﹒６９４ ＲＳＩ１４ ６５﹒４７５

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股份狀態：升穿１００天線，創１個月新高；主動買沽比率７０：３０，資金淨主動買入

１０１﹒７８萬元；暫連升２日，累計升幅３７﹒２９％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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佳辰控股（０１９３７） ０﹒８１ ＋３５﹒００

亞洲水泥（中國）（００７４３） ３﹒７３ －１﹒８４

海螺水泥（００９１４） ３４﹒２５ －１﹒４４

中國天瑞水泥（０１２５２） ５﹒８４ －１﹒３５

潤泥（０１３１３） ５﹒１２ －１﹒９２

中國聯塑（０２１２８） ９﹒８９ －２﹒６６

西部水泥（０２２３３） ０﹒８９ 無升跌

中建材（０３３２３） ８﹒２６ ＋１﹒２３

華新水泥（０６６５５） １０﹒４０ 無升跌

智勤控股（０９９１３） ２﹒５３ －０﹒７８

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（ｅｄ）

