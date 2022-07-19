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01937 佳辰控股
即時 按盤價 升0.820 +0.040 (+5.128%)
大手異動

19/07/2022 14:53

《異動股》佳辰控股升３５％突破１００天線，報０﹒８１元

　　《經濟通通訊社１９日專訊》佳辰控股（０１９３７）升３５％，報０﹒８１元，升穿
１００天線（０﹒８０６元），最高價０﹒８４元，創１個月新高，最低價０﹒６４元；成交
３５７萬股，成交金額２５９﹒７２萬元；主動買沽比率７０：３０，資金淨主動買入
１０１﹒７８萬元。現時最大淨被動買入券商為尊嘉證券國際，金額１１萬元，加權平均成交價
０﹒７２９元；現時最大淨被動賣出券商為光大證券投資服務，金額２３﹒９４萬元，加權平均
成交價０﹒７４４元。以現價計，該股暫連升２日，累計升幅３７﹒２９％。
　　現時，恒生指數報２０６８１，跌１６５點或０﹒７９％；恒生中國企業指數報７１０９，
跌５９點或０﹒８３％；恒生科技指數報４５１１，跌６２點或１﹒３７％；主板成交
６４５﹒８３億元。
　　上證綜合指數報３２７９，升１點或０﹒０４％，成交３８３１﹒５７億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４９１，跌４０點或０﹒３３％，成交２４４４﹒９８億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　０﹒８１０　變動　　　　＋３５﹒００％
　　最高價　　　０﹒８４０　最低價　　　　　０﹒６４０
　　成交股數　　３５７萬股　成交金額　　２５９﹒７２萬
　　１０天平均　０﹒６２７　歷史波幅％　　５３﹒２７２
　　２０天平均　０﹒６７２　加權平均價　　　０﹒７２８
　　５０天平均　０﹒６９４　ＲＳＩ１４　　６５﹒４７５
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿１００天線，創１個月新高；主動買沽比率７０：３０，資金淨主動買入
１０１﹒７８萬元；暫連升２日，累計升幅３７﹒２９％
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　佳辰控股（０１９３７）　　　　　　０﹒８１　＋３５﹒００
　　亞洲水泥（中國）（００７４３）　　３﹒７３　　－１﹒８４
　　海螺水泥（００９１４）　　　　　３４﹒２５　　－１﹒４４
　　中國天瑞水泥（０１２５２）　　　　５﹒８４　　－１﹒３５
　　潤泥（０１３１３）　　　　　　　　５﹒１２　　－１﹒９２
　　中國聯塑（０２１２８）　　　　　　９﹒８９　　－２﹒６６
　　西部水泥（０２２３３）　　　　　　０﹒８９　　　　無升跌
　　中建材（０３３２３）　　　　　　　８﹒２６　　＋１﹒２３
　　華新水泥（０６６５５）　　　　　１０﹒４０　　　　無升跌
　　智勤控股（０９９１３）　　　　　　２﹒５３　　－０﹒７８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 20/07/2022 10:14
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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