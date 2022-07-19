《經濟通通訊社１９日專訊》中國平安（０２３１８）於２：５３ｐｍ錄得１手６７﹒７萬
股交叉盤，每股造４８﹒６７５元，較上日收市價低０﹒３６％，涉資３２９５﹒３萬元。
中國平安現價跌０﹒３１％，報４８﹒７元；成交８８０﹒７３萬股，成交金額４﹒２９億
元，主動買沽比率５１：４９，資金淨主動買入６９７﹒３５萬元。（ｒｗ）
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19/07/2022 14:54
《大手成交》中國平安一手約６８萬股交叉盤，涉資３２９５萬元
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股交叉盤，每股造４８﹒６７５元，較上日收市價低０﹒３６％，涉資３２９５﹒３萬元。
中國平安現價跌０﹒３１％，報４８﹒７元；成交８８０﹒７３萬股，成交金額４﹒２９億
元，主動買沽比率５１：４９，資金淨主動買入６９７﹒３５萬元。（ｒｗ）
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|備註：
|即時報價更新時間為 20/07/2022 10:14
|港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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