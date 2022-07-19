《異動股》首控集團（０１２６９）漲近２０％，報０﹒４５５元

《經濟通通訊社１９日專訊》首控集團（０１２６９）升１９﹒７４％，報０﹒４５５元，

最高價０﹒４６５元，創５２周新高，最低價０﹒３７５元；成交３４０１﹒２８萬股，成交金

額１３８３﹒１７萬元；主動買沽比率５２：４８，資金淨主動買入５６﹒８２萬元。現時最大

淨被動買入券商為首控證券，金額１５８﹒４９萬元，加權平均成交價０﹒３８９元；現時最大

淨被動賣出券商為交銀國際證券，金額１７６﹒４５萬元，加權平均成交價０﹒３９６元。以現

價計，該股暫連升２日，累計升幅２１﹒３３％。

現時，恒生指數報２０６８５，跌１６０點或０﹒７７％；恒生中國企業指數報７１０８，

跌６０點或０﹒８４％；恒生科技指數報４５１２，跌６１點或１﹒３４％；主板成交

７１８﹒９４億元。

上證綜合指數報３２７９，升１點或０﹒０４％，成交３９６０﹒４２億元人民幣。

深證成份指數報１２４９４，跌３７點或０﹒３％，成交２５３１﹒８５億元人民幣。



基本資料

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現價 ０﹒４５５ 變動 ＋１９﹒７４％

最高價 ０﹒４６５ 最低價 ０﹒３７５

成交股數 ３４０１﹒２８萬股 成交金額 １３８３﹒１７萬

１０天平均 ０﹒３８８ 歷史波幅％ ８７﹒９０７

２０天平均 ０﹒３４０ 加權平均價 ０﹒４０７

５０天平均 ０﹒２９３ ＲＳＩ１４ ７３﹒０９５

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股份狀態：創５２周新高；主動買沽比率５２：４８，資金淨主動買入５６﹒８２萬元；暫連升

２日，累計升幅２１﹒３３％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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首控集團（０１２６９） ０﹒４５５ ＋１９﹒７４

德昌（００１７９） ９﹒５８０ ＋１﹒５９

敏實集團（００４２５） ２１﹒１５０ －１﹒８６

鄭煤機（００５６４） １０﹒２８０ －０﹒３９

浙江世寶（０１０５７） ２﹒０４０ －４﹒６７

耐世特（０１３１６） ５﹒６７０ －２﹒５８

英恒科技（０１７６０） ６﹒３９０ －３﹒１８

福耀玻璃（０３６０６） ４０﹒０００ ＋０﹒８８

華眾車載（０６８３０） ２﹒７２０ ＋１﹒４９

信義儲電（０８３２８） ６﹒０５０ －３﹒５１

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（ｅｄ）

