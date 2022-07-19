《異動股》首控集團（０１２６９）漲近２０％，報０﹒４５５元

《經濟通通訊社１９日專訊》首控集團（０１２６９）升１９﹒７４％，報０﹒４５５元，
最高價０﹒４６５元，創５２周新高，最低價０﹒３７５元；成交３４０１﹒２８萬股，成交金
額１３８３﹒１７萬元；主動買沽比率５２：４８，資金淨主動買入５６﹒８２萬元。現時最大
淨被動買入券商為首控證券，金額１５８﹒４９萬元，加權平均成交價０﹒３８９元；現時最大
淨被動賣出券商為交銀國際證券，金額１７６﹒４５萬元，加權平均成交價０﹒３９６元。以現
價計，該股暫連升２日，累計升幅２１﹒３３％。
現時，恒生指數報２０６８５，跌１６０點或０﹒７７％；恒生中國企業指數報７１０８，
跌６０點或０﹒８４％；恒生科技指數報４５１２，跌６１點或１﹒３４％；主板成交
７１８﹒９４億元。
上證綜合指數報３２７９，升１點或０﹒０４％，成交３９６０﹒４２億元人民幣。
深證成份指數報１２４９４，跌３７點或０﹒３％，成交２５３１﹒８５億元人民幣。
基本資料
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現價 ０﹒４５５ 變動 ＋１９﹒７４％
最高價 ０﹒４６５ 最低價 ０﹒３７５
成交股數 ３４０１﹒２８萬股 成交金額 １３８３﹒１７萬
１０天平均 ０﹒３８８ 歷史波幅％ ８７﹒９０７
２０天平均 ０﹒３４０ 加權平均價 ０﹒４０７
５０天平均 ０﹒２９３ ＲＳＩ１４ ７３﹒０９５
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股份狀態：創５２周新高；主動買沽比率５２：４８，資金淨主動買入５６﹒８２萬元；暫連升
２日，累計升幅２１﹒３３％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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首控集團（０１２６９） ０﹒４５５ ＋１９﹒７４
德昌（００１７９） ９﹒５８０ ＋１﹒５９
敏實集團（００４２５） ２１﹒１５０ －１﹒８６
鄭煤機（００５６４） １０﹒２８０ －０﹒３９
浙江世寶（０１０５７） ２﹒０４０ －４﹒６７
耐世特（０１３１６） ５﹒６７０ －２﹒５８
英恒科技（０１７６０） ６﹒３９０ －３﹒１８
福耀玻璃（０３６０６） ４０﹒０００ ＋０﹒８８
華眾車載（０６８３０） ２﹒７２０ ＋１﹒４９
信義儲電（０８３２８） ６﹒０５０ －３﹒５１
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（ｅｄ）
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