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01269 首控集團
即時 按盤價 跌0.425 -0.015 (-3.409%)
大手異動

19/07/2022 15:37

《異動股》首控集團（０１２６９）漲近２０％，報０﹒４５５元

　　《經濟通通訊社１９日專訊》首控集團（０１２６９）升１９﹒７４％，報０﹒４５５元，
最高價０﹒４６５元，創５２周新高，最低價０﹒３７５元；成交３４０１﹒２８萬股，成交金
額１３８３﹒１７萬元；主動買沽比率５２：４８，資金淨主動買入５６﹒８２萬元。現時最大
淨被動買入券商為首控證券，金額１５８﹒４９萬元，加權平均成交價０﹒３８９元；現時最大
淨被動賣出券商為交銀國際證券，金額１７６﹒４５萬元，加權平均成交價０﹒３９６元。以現
價計，該股暫連升２日，累計升幅２１﹒３３％。
　　現時，恒生指數報２０６８５，跌１６０點或０﹒７７％；恒生中國企業指數報７１０８，
跌６０點或０﹒８４％；恒生科技指數報４５１２，跌６１點或１﹒３４％；主板成交
７１８﹒９４億元。
　　上證綜合指數報３２７９，升１點或０﹒０４％，成交３９６０﹒４２億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４９４，跌３７點或０﹒３％，成交２５３１﹒８５億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　　　０﹒４５５　變動　　　　　＋１９﹒７４％
　　最高價　　　　　　　０﹒４６５　最低價　　　　　　０﹒３７５
　　成交股數　　３４０１﹒２８萬股　成交金額　　１３８３﹒１７萬
　　１０天平均　　　　　０﹒３８８　歷史波幅％　　　８７﹒９０７
　　２０天平均　　　　　０﹒３４０　加權平均價　　　　０﹒４０７
　　５０天平均　　　　　０﹒２９３　ＲＳＩ１４　　　７３﹒０９５
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：創５２周新高；主動買沽比率５２：４８，資金淨主動買入５６﹒８２萬元；暫連升
２日，累計升幅２１﹒３３％
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　首控集團（０１２６９）　　０﹒４５５　＋１９﹒７４
　　德昌（００１７９）　　　　９﹒５８０　　＋１﹒５９
　　敏實集團（００４２５）　２１﹒１５０　　－１﹒８６
　　鄭煤機（００５６４）　　１０﹒２８０　　－０﹒３９
　　浙江世寶（０１０５７）　　２﹒０４０　　－４﹒６７
　　耐世特（０１３１６）　　　５﹒６７０　　－２﹒５８
　　英恒科技（０１７６０）　　６﹒３９０　　－３﹒１８
　　福耀玻璃（０３６０６）　４０﹒０００　　＋０﹒８８
　　華眾車載（０６８３０）　　２﹒７２０　　＋１﹒４９
　　信義儲電（０８３２８）　　６﹒０５０　　－３﹒５１
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 20/07/2022 10:14
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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