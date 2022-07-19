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09626 嗶哩嗶哩－ＳＷ
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大手異動

19/07/2022 09:34

《中概異動》科技股升跌互見，嗶哩嗶哩高開近３％；阿里低開２％

　　《經濟通通訊社１９日專訊》科技股開市升跌互見。嗶哩嗶哩（０９６２６）現價升
２﹒５１％，報１９２﹒１元，該股成交約３萬股，涉資６２７萬元；阿里（０９９８８）跌
２﹒０２％，報１０１﹒８元；騰訊（００７００）跌０﹒３６％，報３３１﹒４元；美團
（０３６９０）升０﹒３７％，報１９０﹒４元。
　　隔晚美股先升後跌，部分中概股逆市造好。科技股方面，愛奇藝（ＩＱ）、嗶哩嗶哩
（ＢＩＬＩ）漲逾６％；萬國數據（ＧＤＳ）、汽車之家（ＡＴＨＭ）漲逾４％；微博（ＷＢ）
、京東（ＪＤ）漲逾３％。汽車股方面，理想（ＬＩ）、蔚來（ＮＩＯ）只分別升１﹒８５％及
０﹒５８％；小鵬（ＸＰＥＶ）沽壓持續，收市跌４﹒５４％。
　　另外，ＡＤＲ港股比例指數跌１８１點，收報２０６６５。科技股方面，阿里巴巴ＡＤＲ跌
幅較大，較港股挫２﹒５９％，折合約１０１﹒２港元；小米（０１８１０）ＡＤＲ就較港股跌
１﹒４６％，折合約１２﹒９７元。
　　現時，恒生指數報２０７１９，跌１２６點或跌０﹒６１％，主板成交１８﹒１６億元。國
企指數報７１１７，跌５１點或跌０﹒７２％。恒生科技指數報４５４４，跌３０點或跌
０﹒６６％。
　　即月期指新報２０７０９，跌１３７點，低水１０點。即月國指期貨報７１１８，跌５３點
，高水１點。即月科指期貨新報４５４５，跌２９點，高水１點。
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　嗶哩嗶哩（０９６２６）　　　１９２﹒１元　升２﹒５１％
　　阿里（０９９８８）　　　　　１０１﹒８元　跌２﹒０２％
　　騰訊（００７００）　　　　　３３１﹒４元　跌０﹒３６％
　　美團（０３６９０）　　　　　１９０﹒４元　升０﹒３７％
　　小米（０１８１０）　　　　　１３﹒０４元　跌０﹒９１％
　　京東集團（０９６１８）　　　２４３﹒４元　跌０﹒２５％
　　快手（０１０２４）　　　　　　８０﹒２元　跌０﹒６８％
　　知乎（０２３９０）　　　　　　２４﹒９元　　　　無升跌
　　汽車之家－Ｓ（０２５１８）　６８﹒９５元　　　　無升跌
　　萬國數據（０９６９８）　　　２７﹒７５元　　　　無升跌
　　百度（０９８８８）　　　　　１３８﹒６元　跌１﹒９８％
　　微博（０９８９８）　　　　　１５６﹒５元　　　　無升跌
　　寶尊電商（０９９９１）　　　　　　２５元　　　　無升跌
　　網易（０９９９９）　　　　　１３７﹒８元　升０﹒３６％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｒ）

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備註： 即時報價更新時間為 20/07/2022 10:14
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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