《中概異動》科技股升跌互見，嗶哩嗶哩高開近３％；阿里低開２％

《經濟通通訊社１９日專訊》科技股開市升跌互見。嗶哩嗶哩（０９６２６）現價升

２﹒５１％，報１９２﹒１元，該股成交約３萬股，涉資６２７萬元；阿里（０９９８８）跌

２﹒０２％，報１０１﹒８元；騰訊（００７００）跌０﹒３６％，報３３１﹒４元；美團

（０３６９０）升０﹒３７％，報１９０﹒４元。

隔晚美股先升後跌，部分中概股逆市造好。科技股方面，愛奇藝（ＩＱ）、嗶哩嗶哩

（ＢＩＬＩ）漲逾６％；萬國數據（ＧＤＳ）、汽車之家（ＡＴＨＭ）漲逾４％；微博（ＷＢ）

、京東（ＪＤ）漲逾３％。汽車股方面，理想（ＬＩ）、蔚來（ＮＩＯ）只分別升１﹒８５％及

０﹒５８％；小鵬（ＸＰＥＶ）沽壓持續，收市跌４﹒５４％。

另外，ＡＤＲ港股比例指數跌１８１點，收報２０６６５。科技股方面，阿里巴巴ＡＤＲ跌

幅較大，較港股挫２﹒５９％，折合約１０１﹒２港元；小米（０１８１０）ＡＤＲ就較港股跌

１﹒４６％，折合約１２﹒９７元。

現時，恒生指數報２０７１９，跌１２６點或跌０﹒６１％，主板成交１８﹒１６億元。國

企指數報７１１７，跌５１點或跌０﹒７２％。恒生科技指數報４５４４，跌３０點或跌

０﹒６６％。

即月期指新報２０７０９，跌１３７點，低水１０點。即月國指期貨報７１１８，跌５３點

，高水１點。即月科指期貨新報４５４５，跌２９點，高水１點。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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嗶哩嗶哩（０９６２６） １９２﹒１元 升２﹒５１％

阿里（０９９８８） １０１﹒８元 跌２﹒０２％

騰訊（００７００） ３３１﹒４元 跌０﹒３６％

美團（０３６９０） １９０﹒４元 升０﹒３７％

小米（０１８１０） １３﹒０４元 跌０﹒９１％

京東集團（０９６１８） ２４３﹒４元 跌０﹒２５％

快手（０１０２４） ８０﹒２元 跌０﹒６８％

知乎（０２３９０） ２４﹒９元 無升跌

汽車之家－Ｓ（０２５１８） ６８﹒９５元 無升跌

萬國數據（０９６９８） ２７﹒７５元 無升跌

百度（０９８８８） １３８﹒６元 跌１﹒９８％

微博（０９８９８） １５６﹒５元 無升跌

寶尊電商（０９９９１） ２５元 無升跌

網易（０９９９９） １３７﹒８元 升０﹒３６％

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（ｅｒ）

