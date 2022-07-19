《異動股》藥明生物升近５％，料半年股東應佔溢利增長至少３５％

《經濟通通訊社１９日專訊》藥明生物（０２２６９）發盈喜，現價升４﹒７８％，報８０

元，該股成交約１６２萬股，涉資１﹒２８億元；藥明康德（０２３５９）無升跌，報

１０６﹒３元；中國生物製藥（０１１７７）跌１﹒２１％，報４﹒９元；金斯瑞生物科技

（０１５４８）跌１﹒７％，報３１﹒７５元。

藥明生物公布截至今年６月底止六個月未經審核、按國際財務報告準則編製綜合管理帳目的

初步評估，預期收益按年增長６１％至６３％；公司利潤及歸屬於公司權益股東的利潤分別增長

３６％至３８％和３５％至３７％；經調整股份為基礎的薪酬、外匯損益及投資公允價值損益後

，非國際財務報告準則經調整純利將增長５８％至６０％。



＊料８月中旬公布中期業績＊



該公司解釋，業績增長主要是集團成功執行「跟隨並贏得分子」戰略，從而繼續增加客戶數

量以實現可持續的高增長；商業化生產及後期階段業務延續二零二一商業化生產元年勢頭加速發

展，推動收益顯著增長；加速高效推進執行現存及新引進的項目，支持並賦能全球客戶對抗新冠

疫情並相應提升收益；新的非新冠綜合項目收益和市場份額顯著增加；擴大為生物藥行業提供服

務的範圍，包括一站式綜合製劑服務，提高集團的收益；及利用現有產能和資源及執行營運效率

改善項目，加上於上海的業務連續性計劃成功實施。

該公司預期８月１７日公布中期業績。



＊藥明康德申請銀團貸款籌最多５億美元＊



同系的藥明康德公布，全資子公司藥明香港申請本金總額不超過５億美元的銀團貸款，該集

團將提供連帶責任保證。

該集團指，有關貸款為滿足整體業務發展及日常經營需要，符合整體利益和發展戰略，具有

必要性。鑑於藥明香港當前經營狀況以及資產負債水平，該集團為此擔保的風險處於可控範圍之

內，佔去年度淨資產比例為８﹒７６％，不會對日常經營與業務發展產生重大不利影響。至於上

海滙豐銀行和渣打銀行（香港）作為貸款協調行。



＊恒指低開１２６點＊



現時，恒生指數報２０７１９，跌１２６點或跌０﹒６１％，主板成交１８﹒１６億元。國

企指數報７１１７，跌５１點或跌０﹒７２％。恒生科技指數報４５４４，跌３０點或跌

０﹒６６％。

即月期指新報２０６９７，跌１４９點，低水２２點。即月國指期貨報７１１５，跌５６點

，低水２點。即月科指期貨新報４５４３，跌３１點，低水１點。

上證綜合指數報３２７８，升０點或升０﹒０２％，成交２４﹒４９億元人民幣。

深證成份指數報１２５２４，跌８點或跌０﹒０６％，成交１４﹒２５億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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藥明生物（０２２６９） ８０元 升４﹒７８％

藥明康德（０２３５９） １０６﹒３元 無升跌

中國生物製藥（０１１７７） ４﹒９元 跌１﹒２１％

金斯瑞生物科技（０１５４８） ３１﹒７５元 跌１﹒７％

信達生物（０１８０１） ３６﹒１５元 無升跌

騰盛博藥－Ｂ（０２１３７） ９﹒９９元 升０﹒９１％

泰格醫藥（０３３４７） ９１﹒５元 升０﹒０５％

康龍化成（０３７５９） ６８﹒８元 無升跌

康方生物（０９９２６） ２２﹒８５元 無升跌

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（ｅｒ）

