《異動股》復星旅遊高開近３％，惟料中期虧損最多２﹒５億人幣

《經濟通通訊社１９日專訊》復星旅遊文化（０１９９２）發盈警，惟現價升２﹒５５％，

報１１﹒２４元，該股成交約３８００股，涉資４萬元；大酒店（０００４５）升０﹒２８％，

報７﹒１１元；香格里拉（０００６９）無升跌，報６﹒１５元；英皇國際（００１６３）無升

跌，報０﹒７９元。

復星旅遊文化公布，預期截至６月３０日止中期虧損１﹒５億至２﹒５億人民幣，比去年同

期虧損２０億人民幣有所收窄。

該集團指，內地疫情再次爆發對內地業務造成嚴重影響，三亞亞特蘭蒂斯營業額預計約

４﹒８７億人民幣，下跌約４２％。此外，由於處於業務發展早期，麗江復遊城和托邁酷客之

ＥＢＩＴＤＡ預計將錄得虧損。



＊旅遊營業額按年近２倍＊



不過，該集團指，旅遊運營之營業額按年增長約１﹒９８倍，Ｃｌｕｂ Ｍｅｄ營業額以不

變匯率計約５７﹒４３億人民幣，升約３﹒４倍，且未經審計淨利潤轉正，而截至本月９日的下

半年預定量同比升約３２％。該集團指，截至６月３０日現金及銀行結餘預期不低於３４億人民

幣，未使用的銀行貸款額度預期不低於４３億元，有較為充足的現金儲備。

該集團預期於８月公布業績。



＊恒指低開１２６點＊



現時，恒生指數報２０７１９，跌１２６點或跌０﹒６１％，主板成交１８﹒１６億元。國

企指數報７１１７，跌５１點或跌０﹒７２％。恒生科技指數報４５４４，跌３０點或跌

０﹒６６％。

即月期指新報２０７００，跌１４６點，低水１９點。即月國指期貨報７１１５，跌５６點

，低水２點。即月科指期貨新報４５４３，跌３１點，低水１點。

上證綜合指數報３２７８，升０點或升０﹒０２％，成交２４﹒４９億元人民幣。

深證成份指數報１２５２４，跌８點或跌０﹒０６％，成交１４﹒２５億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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復星旅遊文化（０１９９２） １１﹒２４元 升２﹒５５％

大酒店（０００４５） ７﹒１１元 升０﹒２８％

香格里拉（０００６９） ６﹒１５元 無升跌

英皇國際（００１６３） ０﹒７９元 無升跌

德祥地產（００１９９） １﹒０３元 無升跌

ＣＷＴ（００５２１） ０﹒０７３元 無升跌

德泰新能源集團（００５５９） ０﹒０２１元 無升跌

華住集團－Ｓ（０１１７９） ３１元 無升跌

開源控股（０１２１５） ０﹒０２４元 無升跌

富豪產託（０１８８１） １﹒３元 無升跌

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（ｅｒ）

