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01623 海隆控股
即時 按盤價 升0.760 +0.020 (+2.703%)
大手異動

19/07/2022 09:57

《異動股》海隆（１６２３）高開１４％，主席溢價兩倍售７％股權

　　《經濟通通訊社１９日專訊》海隆控股（０１６２３）現價升１４﹒６７％，報０﹒８６元
，以現價計，該股暫連升２日，累計升幅２６﹒４７％。該股成交約３１８萬股，涉資２７４萬
元。
　　海隆控股公布，控股股東Ｈｉｌｏｎｇ　Ｇｒｏｕｐ　Ｌｉｍｉｔｅｄ通知在昨天以每股
２﹒３４元出售１﹒１９億股，即約７﹒０１％股權予戰略產業投資者趙書敏，涉２﹒７８億元
，每股作價比昨天收報０﹒７５元溢價２﹒１２倍。
　　執行董事兼主席張軍透過Ｈｉｌｏｎｇ　Ｇｒｏｕｐ、信託及個人共持約５５﹒６％股權，
Ｈｉｌｏｎｇ　Ｇｒｏｕｐ持股將由約４８﹒９１％降至約４１﹒８９％，張軍及Ｈｉｌｏｎｇ
　Ｇｒｏｕｐ仍是其控股股東。集團指，同日與趙書敏訂立戰略合作協議，趙書敏同意戰略合作
進行投資，向其提供資源及服務以支業務發展及財務優化。
　　現時，恒生指數報２０７１９，跌１２６點或跌０﹒６１％，主板成交１８﹒１６億元。國
企指數報７１１７，跌５１點或跌０﹒７２％。恒生科技指數報４５４４，跌３０點或跌
０﹒６６％。
　　即月期指新報２０７１７，跌１２９點，低水２點。即月國指期貨報７１２５，跌４６點，
高水８點。即月科指期貨新報４５４６，跌２８點，低水１點。
　
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　　　變幅（％）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　海隆控股（０１６２３）　　　　０﹒８６元　升１４﹒６７％
　　中海油服（０２８８３）　　　　７﹒３４元　　　　　無升跌
　　中石化油服（０１０３３）　　　０﹒５７元　　　　　無升跌
　　新奧能源（０２６８８）　　１２４﹒８０元　　跌１﹒７３％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　（ｈｃ）

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備註： 即時報價更新時間為 20/07/2022 10:15
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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