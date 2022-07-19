《異動股》海隆（１６２３）高開１４％，主席溢價兩倍售７％股權

《經濟通通訊社１９日專訊》海隆控股（０１６２３）現價升１４﹒６７％，報０﹒８６元

，以現價計，該股暫連升２日，累計升幅２６﹒４７％。該股成交約３１８萬股，涉資２７４萬

元。

海隆控股公布，控股股東Ｈｉｌｏｎｇ Ｇｒｏｕｐ Ｌｉｍｉｔｅｄ通知在昨天以每股

２﹒３４元出售１﹒１９億股，即約７﹒０１％股權予戰略產業投資者趙書敏，涉２﹒７８億元

，每股作價比昨天收報０﹒７５元溢價２﹒１２倍。

執行董事兼主席張軍透過Ｈｉｌｏｎｇ Ｇｒｏｕｐ、信託及個人共持約５５﹒６％股權，

Ｈｉｌｏｎｇ Ｇｒｏｕｐ持股將由約４８﹒９１％降至約４１﹒８９％，張軍及Ｈｉｌｏｎｇ

Ｇｒｏｕｐ仍是其控股股東。集團指，同日與趙書敏訂立戰略合作協議，趙書敏同意戰略合作

進行投資，向其提供資源及服務以支業務發展及財務優化。

現時，恒生指數報２０７１９，跌１２６點或跌０﹒６１％，主板成交１８﹒１６億元。國

企指數報７１１７，跌５１點或跌０﹒７２％。恒生科技指數報４５４４，跌３０點或跌

０﹒６６％。

即月期指新報２０７１７，跌１２９點，低水２點。即月國指期貨報７１２５，跌４６點，

高水８點。即月科指期貨新報４５４６，跌２８點，低水１點。





表列同板塊或相關股份表現

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

海隆控股（０１６２３） ０﹒８６元 升１４﹒６７％

中海油服（０２８８３） ７﹒３４元 無升跌

中石化油服（０１０３３） ０﹒５７元 無升跌

新奧能源（０２６８８） １２４﹒８０元 跌１﹒７３％

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｈｃ）

