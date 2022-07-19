《異動股》金界開升逾５％，中期虧轉盈，派股代息５﹒６６仙

《經濟通通訊社１９日專訊》金界控股（０３９１８）現價升５﹒２６％，報６﹒８１元，

以現價計，該股暫連升２日，累計升幅８﹒４４％。該股成交約５萬股，涉資３１萬元。

金界控股公布，截至６月３０日止中期未經審核業績，純利約５２７０萬美元，去年同期虧

損約７７２３萬美元，每股虧損１﹒２１美仙，建議以股代息方式派發中期股息每股０﹒７３美

仙（５﹒６６港仙），而不給予股東選擇以現金收取有關股息，派息比率約６０％。

集團指，收入升約８６％，至約２﹒４３億美元，博彩總收入約２﹒３７億美元，同比增長

８３﹒５％，毛利約１﹒９２億美元，升約１﹒８３倍，而未計利息、稅項、折舊及攤銷前的利

潤（ＥＢＩＴＤＡ）為１﹒３億美元，比去年同期增加約２８倍。該集團指，於６月底現金及存

款升至約２﹒１３億美元。該集團指，各業務分部於今年第二季度持續復甦，並按季回升，到訪

ＮａｇａＷｏｒｌｄ的人數仍相對穩定，而Ｎａｇａ ３的開發正在進行中。

現時，恒生指數報２０７１９，跌１２６點或跌０﹒６１％，主板成交１８﹒１６億元。國

企指數報７１１７，跌５１點或跌０﹒７２％。恒生科技指數報４５４４，跌３０點或跌

０﹒６６％。

即月期指新報２０６９８，跌１４８點，低水２１點。即月國指期貨報７１１５，跌５６點

，低水２點。即月科指期貨新報４５４３，跌３１點，高水２點。

上證綜合指數報３２７８，升０點或升０﹒０２％，成交２４﹒４９億元人民幣。

深證成份指數報１２５２４，跌８點或跌０﹒０６％，成交５２﹒５０億元人民幣。





表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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金界控股（０３９１８） ６﹒８１０元 升５﹒２６％

金沙（０１９２８） １７﹒３００元 無升跌

銀娛（０００２７） ４５﹒２５０元 跌１﹒２０％

永利澳門（０１１２８） ４﹒８４０元 升０﹒８３％

凱升控股（００１０２） ０﹒２５５元 無升跌

太陽城集團（０１３８３） ０﹒２９５元 升３﹒５１％

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（ｈｃ）

