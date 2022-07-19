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02215 德信服務集團
即時 按盤價 跌2.860 -0.060 (-2.055%)
大手異動

19/07/2022 09:39

《異動股》德信服務（２２１５）升逾４％，回購逾１１１０萬股

　　《經濟通通訊社１９日專訊》德信服務集團（０２２１５）現價升４﹒６９％，報２﹒９元
，該股成交約２２２４萬股，涉資４９１０萬元。
　　德信服務於７月１５日場內回購１１１０﹒５萬股，每股造價２﹒７５至３﹒０２元，涉資
３３０２﹒０５萬元。
　　現時，恒生指數報２０７４３，跌１０２點或跌０﹒４９％，主板成交６２﹒５７億元。國
企指數報７１３５，跌３３點或跌０﹒４７％。恒生科技指數報４５６０，跌１４點或跌
０﹒３１％。
　　即月期指新報２０７４６，跌１００點，高水３點。即月國指期貨報７１４０，跌３１點，
高水５點。即月科指期貨新報４５６７，跌７點，高水２點。
　　上證綜合指數報３２７４，跌３點或跌０﹒１１％，成交２９１﹒２２億元人民幣。
　　深證成份指數報１２５１５，跌１７點或跌０﹒１４％，成交４９０﹒４５億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　德信服務集團（０２２１５）　　２﹒９０元　升４﹒６９％
　　碧桂園服務（０６０９８）　　２３﹒９０元　跌１﹒４４％
　　融創服務（０１５１６）　　　　３﹒６０元　升０﹒５６％
　　世茂服務（００８７３）　　　　２﹒７８元　升０﹒３６％
　　金科服務（０９６６６）　　　１５﹒７２元　跌０﹒１３％
　　綠城服務（０２８６９）　　　　７﹒５３元　跌１﹒９５％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　（ｈｃ）

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備註： 即時報價更新時間為 20/07/2022 10:15
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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