《異動股》德信服務（２２１５）升逾４％，回購逾１１１０萬股

《經濟通通訊社１９日專訊》德信服務集團（０２２１５）現價升４﹒６９％，報２﹒９元
，該股成交約２２２４萬股，涉資４９１０萬元。
德信服務於７月１５日場內回購１１１０﹒５萬股，每股造價２﹒７５至３﹒０２元，涉資
３３０２﹒０５萬元。
現時，恒生指數報２０７４３，跌１０２點或跌０﹒４９％，主板成交６２﹒５７億元。國
企指數報７１３５，跌３３點或跌０﹒４７％。恒生科技指數報４５６０，跌１４點或跌
０﹒３１％。
即月期指新報２０７４６，跌１００點，高水３點。即月國指期貨報７１４０，跌３１點，
高水５點。即月科指期貨新報４５６７，跌７點，高水２點。
上證綜合指數報３２７４，跌３點或跌０﹒１１％，成交２９１﹒２２億元人民幣。
深證成份指數報１２５１５，跌１７點或跌０﹒１４％，成交４９０﹒４５億元人民幣。
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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德信服務集團（０２２１５） ２﹒９０元 升４﹒６９％
碧桂園服務（０６０９８） ２３﹒９０元 跌１﹒４４％
融創服務（０１５１６） ３﹒６０元 升０﹒５６％
世茂服務（００８７３） ２﹒７８元 升０﹒３６％
金科服務（０９６６６） １５﹒７２元 跌０﹒１３％
綠城服務（０２８６９） ７﹒５３元 跌１﹒９５％
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（ｈｃ）
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