《異動股》德信服務（２２１５）升逾４％，回購逾１１１０萬股

《經濟通通訊社１９日專訊》德信服務集團（０２２１５）現價升４﹒６９％，報２﹒９元

，該股成交約２２２４萬股，涉資４９１０萬元。

德信服務於７月１５日場內回購１１１０﹒５萬股，每股造價２﹒７５至３﹒０２元，涉資

３３０２﹒０５萬元。

現時，恒生指數報２０７４３，跌１０２點或跌０﹒４９％，主板成交６２﹒５７億元。國

企指數報７１３５，跌３３點或跌０﹒４７％。恒生科技指數報４５６０，跌１４點或跌

０﹒３１％。

即月期指新報２０７４６，跌１００點，高水３點。即月國指期貨報７１４０，跌３１點，

高水５點。即月科指期貨新報４５６７，跌７點，高水２點。

上證綜合指數報３２７４，跌３點或跌０﹒１１％，成交２９１﹒２２億元人民幣。

深證成份指數報１２５１５，跌１７點或跌０﹒１４％，成交４９０﹒４５億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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德信服務集團（０２２１５） ２﹒９０元 升４﹒６９％

碧桂園服務（０６０９８） ２３﹒９０元 跌１﹒４４％

融創服務（０１５１６） ３﹒６０元 升０﹒５６％

世茂服務（００８７３） ２﹒７８元 升０﹒３６％

金科服務（０９６６６） １５﹒７２元 跌０﹒１３％

綠城服務（０２８６９） ７﹒５３元 跌１﹒９５％

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（ｈｃ）

