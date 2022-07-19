《異動股》中國生物製藥跌近３％失守２０天線，報４﹒８２元

《經濟通通訊社１９日專訊》中國生物製藥（０１１７７）跌２﹒８２％，報４﹒８２元，
跌穿２０天線（４﹒９５８元），最低價４﹒８１元，最高價５元；成交３５８１﹒３３萬股，
成交金額１﹒７４億元；主動買沽比率３７：６３，資金淨主動賣出３９９１﹒５８萬元。現時
最大淨被動買入券商為美銀，金額１０１５﹒７７萬元，加權平均成交價４﹒８６３元；現時最
大淨被動賣出券商為高盛亞洲證券，金額１６７８﹒０７萬元，加權平均成交價４﹒８５７元。
現時，恒生指數報２０６４６，跌１９９點或０﹒９６％；恒生中國企業指數報７０９３，
跌７５點或１﹒０５％；恒生科技指數報４４９７，跌７７點或１﹒６９％；主板成交７３９億
元。
上證綜合指數報３２７９，升１點或０﹒０４％，成交３９６０﹒４２億元人民幣。
深證成份指數報１２４９４，跌３７點或０﹒３％，成交２５３１﹒８５億元人民幣。
基本資料
＝＝＝＝
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
現價 ４﹒８２０ 變動 －２﹒８２％
最高價 ５﹒０００ 最低價 ４﹒８１０
成交股數 ３５８１﹒３３萬股 成交金額 １﹒７４億
１０天平均 ５﹒１２４ 歷史波幅％ ４９﹒８７４
２０天平均 ４﹒９５８ 加權平均價 ４﹒８５４
５０天平均 ４﹒４５２ ＲＳＩ１４ ４９﹒８３３
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：跌穿２０天線；主動買沽比率３７：６３，資金淨主動賣出３９９１﹒５８萬元
表列同板塊或相關股份表現
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
中國生物製藥（０１１７７） ４﹒８２ －２﹒８２
阿里健康（００２４１） ５﹒１４ －１﹒３４
信達生物（０１８０１） ３５﹒３０ －２﹒３５
錦欣生殖（０１９５１） ６﹒５５ ＋１﹒３９
復星醫藥（０２１９６） ３０﹒５０ －２﹒７１
藥明生物（０２２６９） ７７﹒６０ ＋１﹒６４
海吉亞醫療（０６０７８） ４８﹒７０ －３﹒７５
諾輝健康（０６６０６） ２５﹒２０ －５﹒９７
京東健康（０６６１８） ６２﹒２５ －０﹒４０
康方生物（０９９２６） ２２﹒３０ －２﹒４１
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｅｄ）
【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動