《異動股》中國生物製藥跌近３％失守２０天線，報４﹒８２元

《經濟通通訊社１９日專訊》中國生物製藥（０１１７７）跌２﹒８２％，報４﹒８２元，

跌穿２０天線（４﹒９５８元），最低價４﹒８１元，最高價５元；成交３５８１﹒３３萬股，

成交金額１﹒７４億元；主動買沽比率３７：６３，資金淨主動賣出３９９１﹒５８萬元。現時

最大淨被動買入券商為美銀，金額１０１５﹒７７萬元，加權平均成交價４﹒８６３元；現時最

大淨被動賣出券商為高盛亞洲證券，金額１６７８﹒０７萬元，加權平均成交價４﹒８５７元。

現時，恒生指數報２０６４６，跌１９９點或０﹒９６％；恒生中國企業指數報７０９３，

跌７５點或１﹒０５％；恒生科技指數報４４９７，跌７７點或１﹒６９％；主板成交７３９億

元。

上證綜合指數報３２７９，升１點或０﹒０４％，成交３９６０﹒４２億元人民幣。

深證成份指數報１２４９４，跌３７點或０﹒３％，成交２５３１﹒８５億元人民幣。



基本資料

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現價 ４﹒８２０ 變動 －２﹒８２％

最高價 ５﹒０００ 最低價 ４﹒８１０

成交股數 ３５８１﹒３３萬股 成交金額 １﹒７４億

１０天平均 ５﹒１２４ 歷史波幅％ ４９﹒８７４

２０天平均 ４﹒９５８ 加權平均價 ４﹒８５４

５０天平均 ４﹒４５２ ＲＳＩ１４ ４９﹒８３３

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股份狀態：跌穿２０天線；主動買沽比率３７：６３，資金淨主動賣出３９９１﹒５８萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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中國生物製藥（０１１７７） ４﹒８２ －２﹒８２

阿里健康（００２４１） ５﹒１４ －１﹒３４

信達生物（０１８０１） ３５﹒３０ －２﹒３５

錦欣生殖（０１９５１） ６﹒５５ ＋１﹒３９

復星醫藥（０２１９６） ３０﹒５０ －２﹒７１

藥明生物（０２２６９） ７７﹒６０ ＋１﹒６４

海吉亞醫療（０６０７８） ４８﹒７０ －３﹒７５

諾輝健康（０６６０６） ２５﹒２０ －５﹒９７

京東健康（０６６１８） ６２﹒２５ －０﹒４０

康方生物（０９９２６） ２２﹒３０ －２﹒４１

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（ｅｄ）

