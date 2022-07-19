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01177 中國生物製藥
即時 按盤價 升4.950 +0.130 (+2.697%)
大手異動

19/07/2022 15:46

《異動股》中國生物製藥跌近３％失守２０天線，報４﹒８２元

　　《經濟通通訊社１９日專訊》中國生物製藥（０１１７７）跌２﹒８２％，報４﹒８２元，
跌穿２０天線（４﹒９５８元），最低價４﹒８１元，最高價５元；成交３５８１﹒３３萬股，
成交金額１﹒７４億元；主動買沽比率３７：６３，資金淨主動賣出３９９１﹒５８萬元。現時
最大淨被動買入券商為美銀，金額１０１５﹒７７萬元，加權平均成交價４﹒８６３元；現時最
大淨被動賣出券商為高盛亞洲證券，金額１６７８﹒０７萬元，加權平均成交價４﹒８５７元。
　　現時，恒生指數報２０６４６，跌１９９點或０﹒９６％；恒生中國企業指數報７０９３，
跌７５點或１﹒０５％；恒生科技指數報４４９７，跌７７點或１﹒６９％；主板成交７３９億
元。
　　上證綜合指數報３２７９，升１點或０﹒０４％，成交３９６０﹒４２億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４９４，跌３７點或０﹒３％，成交２５３１﹒８５億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　　　４﹒８２０　變動　　　　－２﹒８２％
　　最高價　　　　　　　５﹒０００　最低價　　　　４﹒８１０
　　成交股數　　３５８１﹒３３萬股　成交金額　　　１﹒７４億
　　１０天平均　　　　　５﹒１２４　歷史波幅％　４９﹒８７４
　　２０天平均　　　　　４﹒９５８　加權平均價　　４﹒８５４
　　５０天平均　　　　　４﹒４５２　ＲＳＩ１４　４９﹒８３３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：跌穿２０天線；主動買沽比率３７：６３，資金淨主動賣出３９９１﹒５８萬元
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中國生物製藥（０１１７７）　　４﹒８２　－２﹒８２
　　阿里健康（００２４１）　　　　５﹒１４　－１﹒３４
　　信達生物（０１８０１）　　　３５﹒３０　－２﹒３５
　　錦欣生殖（０１９５１）　　　　６﹒５５　＋１﹒３９
　　復星醫藥（０２１９６）　　　３０﹒５０　－２﹒７１
　　藥明生物（０２２６９）　　　７７﹒６０　＋１﹒６４
　　海吉亞醫療（０６０７８）　　４８﹒７０　－３﹒７５
　　諾輝健康（０６６０６）　　　２５﹒２０　－５﹒９７
　　京東健康（０６６１８）　　　６２﹒２５　－０﹒４０
　　康方生物（０９９２６）　　　２２﹒３０　－２﹒４１
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 20/07/2022 10:15
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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