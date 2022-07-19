《經濟通通訊社１９日專訊》美團（０３６９０）於３：５１ｐｍ錄得１手２３﹒２５萬股
非自動對盤，每股造１８９元，較上日收市價低０﹒３７％，涉資４３９４﹒２５萬元。
美團現價跌０﹒４７％，報１８８﹒８元；成交１３１８﹒９９萬股，成交金額２５﹒０３
億元，主動買沽比率４４：５６，資金淨主動賣出２﹒５６億元。（ｒｗ）
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19/07/2022 15:52
《大手成交》美團一手約２３萬股非自動對盤，涉資４３９４萬元
《經濟通通訊社１９日專訊》美團（０３６９０）於３：５１ｐｍ錄得１手２３﹒２５萬股
非自動對盤，每股造１８９元，較上日收市價低０﹒３７％，涉資４３９４﹒２５萬元。
美團現價跌０﹒４７％，報１８８﹒８元；成交１３１８﹒９９萬股，成交金額２５﹒０３
億元，主動買沽比率４４：５６，資金淨主動賣出２﹒５６億元。（ｒｗ）
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|備註：
|即時報價更新時間為 20/07/2022 10:15
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