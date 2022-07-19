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00268 金蝶國際
即時 按盤價 升17.240 +0.240 (+1.412%)
大手異動

19/07/2022 15:52

《異動股》金蝶國際（００２６８）跌逾５％，報１７﹒０２元

　　《經濟通通訊社１９日專訊》金蝶國際（００２６８）跌５﹒０２％，報１７﹒０２元，最
低價１７元，最高價１７﹒９８元；成交４２３﹒２８萬股，成交金額７３４３﹒３４萬元；主
動買沽比率５８：４２，資金淨主動買入１１８７﹒９５萬元。現時最大淨被動買入券商為高盛
亞洲證券，金額５３７﹒１萬元，加權平均成交價１７﹒３６元；現時最大淨被動賣出券商為美
銀，金額７３５萬元，加權平均成交價１７﹒３６１元。
　　現時，恒生指數報２０６５６，跌１９０點或０﹒９１％；恒生中國企業指數報７０９７，
跌７１點或０﹒９９％；恒生科技指數報４５００，跌７３點或１﹒６１％；主板成交
７５５﹒４１億元。
　　上證綜合指數報３２７９，升１點或０﹒０４％，成交３９６０﹒４２億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４９４，跌３７點或０﹒３％，成交２５３１﹒８５億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　１７﹒０２０　變動　　　　　　－５﹒０２％
　　最高價　　　　　１７﹒９８０　最低價　　　　　１７﹒０００
　　成交股數　　４２３﹒２８萬股　成交金額　　７３４３﹒３４萬
　　１０天平均　　　１７﹒８８６　歷史波幅％　　　６０﹒７１７
　　２０天平均　　　１８﹒２６５　加權平均價　　　１７﹒３４９
　　５０天平均　　　１６﹒５３２　ＲＳＩ１４　　　４５﹒７０４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：主動買沽比率５８：４２，資金淨主動買入１１８７﹒９５萬元
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　金蝶國際（００２６８）　　１７﹒０２　－５﹒０２
　　中手游（００３０２）　　　　２﹒０９　－０﹒４８
　　騰訊（００７００）　　　３３２﹒８０　＋０﹒０６
　　網龍（００７７７）　　　　１６﹒０６　＋０﹒８８
　　ＩＧＧ（００７９９）　　　　３﹒１７　－１﹒５５
　　飛魚科技（０１０２２）　　　０﹒３９　－１﹒２７
　　創夢天地（０１１１９）　　　４﹒７５　＋１﹒９３
　　心動公司（０２４００）　　１８﹒２０　－０﹒６６
　　金山軟件（０３８８８）　　２７﹒４０　－１﹒７９
　　網易（０９９９９）　　　１３８﹒３０　＋０﹒７３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 20/07/2022 10:15
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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