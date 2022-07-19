《異動股》金蝶國際（００２６８）跌逾５％，報１７﹒０２元

《經濟通通訊社１９日專訊》金蝶國際（００２６８）跌５﹒０２％，報１７﹒０２元，最

低價１７元，最高價１７﹒９８元；成交４２３﹒２８萬股，成交金額７３４３﹒３４萬元；主

動買沽比率５８：４２，資金淨主動買入１１８７﹒９５萬元。現時最大淨被動買入券商為高盛

亞洲證券，金額５３７﹒１萬元，加權平均成交價１７﹒３６元；現時最大淨被動賣出券商為美

銀，金額７３５萬元，加權平均成交價１７﹒３６１元。

現時，恒生指數報２０６５６，跌１９０點或０﹒９１％；恒生中國企業指數報７０９７，

跌７１點或０﹒９９％；恒生科技指數報４５００，跌７３點或１﹒６１％；主板成交

７５５﹒４１億元。

上證綜合指數報３２７９，升１點或０﹒０４％，成交３９６０﹒４２億元人民幣。

深證成份指數報１２４９４，跌３７點或０﹒３％，成交２５３１﹒８５億元人民幣。



基本資料

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現價 １７﹒０２０ 變動 －５﹒０２％

最高價 １７﹒９８０ 最低價 １７﹒０００

成交股數 ４２３﹒２８萬股 成交金額 ７３４３﹒３４萬

１０天平均 １７﹒８８６ 歷史波幅％ ６０﹒７１７

２０天平均 １８﹒２６５ 加權平均價 １７﹒３４９

５０天平均 １６﹒５３２ ＲＳＩ１４ ４５﹒７０４

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股份狀態：主動買沽比率５８：４２，資金淨主動買入１１８７﹒９５萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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金蝶國際（００２６８） １７﹒０２ －５﹒０２

中手游（００３０２） ２﹒０９ －０﹒４８

騰訊（００７００） ３３２﹒８０ ＋０﹒０６

網龍（００７７７） １６﹒０６ ＋０﹒８８

ＩＧＧ（００７９９） ３﹒１７ －１﹒５５

飛魚科技（０１０２２） ０﹒３９ －１﹒２７

創夢天地（０１１１９） ４﹒７５ ＋１﹒９３

心動公司（０２４００） １８﹒２０ －０﹒６６

金山軟件（０３８８８） ２７﹒４０ －１﹒７９

網易（０９９９９） １３８﹒３０ ＋０﹒７３

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（ｅｄ）

