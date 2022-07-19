《異動股》金蝶國際（００２６８）跌逾５％，報１７﹒０２元

《經濟通通訊社１９日專訊》金蝶國際（００２６８）跌５﹒０２％，報１７﹒０２元，最
低價１７元，最高價１７﹒９８元；成交４２３﹒２８萬股，成交金額７３４３﹒３４萬元；主
動買沽比率５８：４２，資金淨主動買入１１８７﹒９５萬元。現時最大淨被動買入券商為高盛
亞洲證券，金額５３７﹒１萬元，加權平均成交價１７﹒３６元；現時最大淨被動賣出券商為美
銀，金額７３５萬元，加權平均成交價１７﹒３６１元。
現時，恒生指數報２０６５６，跌１９０點或０﹒９１％；恒生中國企業指數報７０９７，
跌７１點或０﹒９９％；恒生科技指數報４５００，跌７３點或１﹒６１％；主板成交
７５５﹒４１億元。
上證綜合指數報３２７９，升１點或０﹒０４％，成交３９６０﹒４２億元人民幣。
深證成份指數報１２４９４，跌３７點或０﹒３％，成交２５３１﹒８５億元人民幣。
基本資料
＝＝＝＝
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
現價 １７﹒０２０ 變動 －５﹒０２％
最高價 １７﹒９８０ 最低價 １７﹒０００
成交股數 ４２３﹒２８萬股 成交金額 ７３４３﹒３４萬
１０天平均 １７﹒８８６ 歷史波幅％ ６０﹒７１７
２０天平均 １８﹒２６５ 加權平均價 １７﹒３４９
５０天平均 １６﹒５３２ ＲＳＩ１４ ４５﹒７０４
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：主動買沽比率５８：４２，資金淨主動買入１１８７﹒９５萬元
表列同板塊或相關股份表現
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
金蝶國際（００２６８） １７﹒０２ －５﹒０２
中手游（００３０２） ２﹒０９ －０﹒４８
騰訊（００７００） ３３２﹒８０ ＋０﹒０６
網龍（００７７７） １６﹒０６ ＋０﹒８８
ＩＧＧ（００７９９） ３﹒１７ －１﹒５５
飛魚科技（０１０２２） ０﹒３９ －１﹒２７
創夢天地（０１１１９） ４﹒７５ ＋１﹒９３
心動公司（０２４００） １８﹒２０ －０﹒６６
金山軟件（０３８８８） ２７﹒４０ －１﹒７９
網易（０９９９９） １３８﹒３０ ＋０﹒７３
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｅｄ）
【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動