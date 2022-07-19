《經濟通通訊社１９日專訊》凱升控股（００１０２）於市前３：５３ｐｍ錄得１手
４５００萬股市前交易，每股造０﹒２２８元，較上日收市價低１０﹒５９％，涉資１０２６萬
元。
凱升控股現價升２３﹒５３％，報０﹒３１５元；成交２﹒３９億股，成交金額
６４８３﹒２７萬元，主動買沽比率６６：３４，資金淨主動買入１７０３﹒０６萬元。
（ｒｗ）
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19/07/2022 15:54
《大手成交》凱升控股一手４５００萬股市前交易，涉１０２６萬元
《經濟通通訊社１９日專訊》凱升控股（００１０２）於市前３：５３ｐｍ錄得１手
４５００萬股市前交易，每股造０﹒２２８元，較上日收市價低１０﹒５９％，涉資１０２６萬
元。
凱升控股現價升２３﹒５３％，報０﹒３１５元；成交２﹒３９億股，成交金額
６４８３﹒２７萬元，主動買沽比率６６：３４，資金淨主動買入１７０３﹒０６萬元。
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上一篇新聞︰19/07/2022 15:58 《大手成交》京東集團等２家公司下午３：５７大手交易
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14/07/2022 15:56 《異動股》凱升（００１０２）升近２１％，報０﹒１９８元
12/07/2022 10:24 《異動股》凱升漲近６１％突破１００天線，報０﹒１５９元
12/07/2022 09:49 《異動股》凱升升逾３６％突破１００天線，報０﹒１３５元
12/07/2022 09:45 《異動股》凱升升逾２７％突破１００天線，報０﹒１２６元
|備註：
|即時報價更新時間為 20/07/2022 10:15
|港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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