  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
極速報價  |  詳細報價  |  互動圖表  |  成交  |  新聞  |  評論NEW  |  影片NEW  |  相關證券  |  公司資料  |  派息  |  賣空
00102 凱升控股
即時 按盤價 跌0.295 -0.015 (-4.839%)
大手異動

19/07/2022 15:54

《大手成交》凱升控股一手４５００萬股市前交易，涉１０２６萬元

　　《經濟通通訊社１９日專訊》凱升控股（００１０２）於市前３：５３ｐｍ錄得１手
４５００萬股市前交易，每股造０﹒２２８元，較上日收市價低１０﹒５９％，涉資１０２６萬
元。
　　凱升控股現價升２３﹒５３％，報０﹒３１５元；成交２﹒３９億股，成交金額
６４８３﹒２７萬元，主動買沽比率６６：３４，資金淨主動買入１７０３﹒０６萬元。
（ｒｗ）

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回大手異動

上一篇新聞︰19/07/2022 15:58  《大手成交》京東集團等２家公司下午３：５７大手交易

下一篇新聞︰19/07/2022 14:46  《異動股》凱升控股（００１０２）漲近２２％，報０﹒３１元

其他大手異動
More

15/07/2022 10:22  《異動股》凱升（００１０２）漲逾２１％，報０﹒２５５元

14/07/2022 15:56  《異動股》凱升（００１０２）升近２１％，報０﹒１９８元

12/07/2022 10:24  《異動股》凱升漲近６１％突破１００天線，報０﹒１５９元

12/07/2022 09:49  《異動股》凱升升逾３６％突破１００天線，報０﹒１３５元

12/07/2022 09:45  《異動股》凱升升逾２７％突破１００天線，報０﹒１２６元

備註： 即時報價更新時間為 20/07/2022 10:15
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【DIVA Channel】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》

【投資首選】etnet 港股資訊，全港最齊！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金