《異動股》蒙牛乳業跌近３％失守５０天線，報３７﹒３５元

《經濟通通訊社１９日專訊》蒙牛乳業（０２３１９）跌２﹒８６％，報３７﹒３５元，跌
穿５０天線（３８﹒２６４元），最低價３７﹒２５元，最高價３８﹒２５元；成交
５８６﹒４７萬股，成交金額２﹒２１億元；主動買沽比率４０：６０，資金淨主動賣出
４３１２﹒４６萬元。現時最大淨被動買入券商為中國投資信息，金額３０７６﹒７３萬元，加
權平均成交價３７﹒４８８元；現時最大淨被動賣出券商為美銀，金額１７４１﹒８８萬元，加
權平均成交價３７﹒７２６元。
現時，恒生指數報２０６５１，跌１９５點或０﹒９４％；恒生中國企業指數報７０９２，
跌７６點或１﹒０６％；恒生科技指數報４５００，跌７４點或１﹒６２％；主板成交
７７６﹒１億元。
上證綜合指數報３２７９，升１點或０﹒０４％，成交３９６０﹒４２億元人民幣。
深證成份指數報１２４９４，跌３７點或０﹒３％，成交２５３１﹒８５億元人民幣。
基本資料
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現價 ３７﹒３５０ 變動 －２﹒８６％
最高價 ３８﹒２５０ 最低價 ３７﹒２５０
成交股數 ５８６﹒４７萬股 成交金額 ２﹒２１億
１０天平均 ３８﹒１８５ 歷史波幅％ ３０﹒５９４
２０天平均 ３８﹒２５０ 加權平均價 ３７﹒６４３
５０天平均 ３８﹒２６４ ＲＳＩ１４ ４４﹒７１９
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股份狀態：跌穿５０天線；主動買沽比率４０：６０，資金淨主動賣出４３１２﹒４６萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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蒙牛乳業（０２３１９） ３７﹒３５ －２﹒８６
潤啤（００２９１） ５１﹒９０ －１﹒５２
特步國際（０１３６８） １３﹒７６ －２﹒１３
百威亞太（０１８７６） ２２﹒１５ －１﹒３４
安踏體育（０２０２０） ９１﹒３５ －３﹒３３
申洲國際（０２３１３） ８４﹒３５ －２﹒９９
李寧（０２３３１） ６６﹒８０ －２﹒０５
中國飛鶴（０６１８６） ８﹒６７ ＋４﹒２１
海底撈（０６８６２） １５﹒５８ －２﹒９９
九毛九（０９９２２） １７﹒３４ －２﹒３６
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（ｅｄ）
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