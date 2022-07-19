  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
極速報價  |  詳細報價  |  互動圖表  |  成交  |  新聞  |  評論NEW  |  影片NEW  |  相關證券  |  公司資料  |  派息  |  賣空
02319 蒙牛乳業
即時 按盤價 升37.700 +0.300 (+0.802%)
大手異動

19/07/2022 15:59

《異動股》蒙牛乳業跌近３％失守５０天線，報３７﹒３５元

　　《經濟通通訊社１９日專訊》蒙牛乳業（０２３１９）跌２﹒８６％，報３７﹒３５元，跌
穿５０天線（３８﹒２６４元），最低價３７﹒２５元，最高價３８﹒２５元；成交
５８６﹒４７萬股，成交金額２﹒２１億元；主動買沽比率４０：６０，資金淨主動賣出
４３１２﹒４６萬元。現時最大淨被動買入券商為中國投資信息，金額３０７６﹒７３萬元，加
權平均成交價３７﹒４８８元；現時最大淨被動賣出券商為美銀，金額１７４１﹒８８萬元，加
權平均成交價３７﹒７２６元。
　　現時，恒生指數報２０６５１，跌１９５點或０﹒９４％；恒生中國企業指數報７０９２，
跌７６點或１﹒０６％；恒生科技指數報４５００，跌７４點或１﹒６２％；主板成交
７７６﹒１億元。
　　上證綜合指數報３２７９，升１點或０﹒０４％，成交３９６０﹒４２億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４９４，跌３７點或０﹒３％，成交２５３１﹒８５億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　３７﹒３５０　變動　　　　－２﹒８６％
　　最高價　　　　　３８﹒２５０　最低價　　　３７﹒２５０
　　成交股數　　５８６﹒４７萬股　成交金額　　　２﹒２１億
　　１０天平均　　　３８﹒１８５　歷史波幅％　３０﹒５９４
　　２０天平均　　　３８﹒２５０　加權平均價　３７﹒６４３
　　５０天平均　　　３８﹒２６４　ＲＳＩ１４　４４﹒７１９
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：跌穿５０天線；主動買沽比率４０：６０，資金淨主動賣出４３１２﹒４６萬元
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　蒙牛乳業（０２３１９）　３７﹒３５　－２﹒８６
　　潤啤（００２９１）　　　５１﹒９０　－１﹒５２
　　特步國際（０１３６８）　１３﹒７６　－２﹒１３
　　百威亞太（０１８７６）　２２﹒１５　－１﹒３４
　　安踏體育（０２０２０）　９１﹒３５　－３﹒３３
　　申洲國際（０２３１３）　８４﹒３５　－２﹒９９
　　李寧（０２３３１）　　　６６﹒８０　－２﹒０５
　　中國飛鶴（０６１８６）　　８﹒６７　＋４﹒２１
　　海底撈（０６８６２）　　１５﹒５８　－２﹒９９
　　九毛九（０９９２２）　　１７﹒３４　－２﹒３６
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回大手異動

下一篇新聞︰18/07/2022 15:39  《大手成交》蒙牛乳業一手約７９萬股交叉盤，涉資３０４７萬元

其他大手異動
More

18/07/2022 09:29  《異動股》潤啤高開１％，拒評華潤系收購金沙酒業股權傳聞

06/07/2022 13:53  《異動股》蒙牛跌逾３％失守１０天線，報３７﹒７元

05/07/2022 09:03  《大手成交》蒙牛等２家公司上午９：０２市前大手交易

04/07/2022 09:01  《大手成交》騰訊等７家公司上午９：００市前大手交易

30/06/2022 10:34  《異動股》蒙牛升近３％突破５０天線，報３９﹒３元

備註： 即時報價更新時間為 20/07/2022 10:16
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【DIVA Channel】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》

【投資首選】etnet 港股資訊，全港最齊！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金