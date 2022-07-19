《異動股》蒙牛乳業跌近３％失守５０天線，報３７﹒３５元

《經濟通通訊社１９日專訊》蒙牛乳業（０２３１９）跌２﹒８６％，報３７﹒３５元，跌

穿５０天線（３８﹒２６４元），最低價３７﹒２５元，最高價３８﹒２５元；成交

５８６﹒４７萬股，成交金額２﹒２１億元；主動買沽比率４０：６０，資金淨主動賣出

４３１２﹒４６萬元。現時最大淨被動買入券商為中國投資信息，金額３０７６﹒７３萬元，加

權平均成交價３７﹒４８８元；現時最大淨被動賣出券商為美銀，金額１７４１﹒８８萬元，加

權平均成交價３７﹒７２６元。

現時，恒生指數報２０６５１，跌１９５點或０﹒９４％；恒生中國企業指數報７０９２，

跌７６點或１﹒０６％；恒生科技指數報４５００，跌７４點或１﹒６２％；主板成交

７７６﹒１億元。

上證綜合指數報３２７９，升１點或０﹒０４％，成交３９６０﹒４２億元人民幣。

深證成份指數報１２４９４，跌３７點或０﹒３％，成交２５３１﹒８５億元人民幣。



基本資料

＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

現價 ３７﹒３５０ 變動 －２﹒８６％

最高價 ３８﹒２５０ 最低價 ３７﹒２５０

成交股數 ５８６﹒４７萬股 成交金額 ２﹒２１億

１０天平均 ３８﹒１８５ 歷史波幅％ ３０﹒５９４

２０天平均 ３８﹒２５０ 加權平均價 ３７﹒６４３

５０天平均 ３８﹒２６４ ＲＳＩ１４ ４４﹒７１９

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

股份狀態：跌穿５０天線；主動買沽比率４０：６０，資金淨主動賣出４３１２﹒４６萬元



表列同板塊或相關股份表現

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

蒙牛乳業（０２３１９） ３７﹒３５ －２﹒８６

潤啤（００２９１） ５１﹒９０ －１﹒５２

特步國際（０１３６８） １３﹒７６ －２﹒１３

百威亞太（０１８７６） ２２﹒１５ －１﹒３４

安踏體育（０２０２０） ９１﹒３５ －３﹒３３

申洲國際（０２３１３） ８４﹒３５ －２﹒９９

李寧（０２３３１） ６６﹒８０ －２﹒０５

中國飛鶴（０６１８６） ８﹒６７ ＋４﹒２１

海底撈（０６８６２） １５﹒５８ －２﹒９９

九毛九（０９９２２） １７﹒３４ －２﹒３６

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｅｄ）

