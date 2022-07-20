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03968 招商銀行
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大手異動

20/07/2022 09:03

《大手成交》招行一手約７４萬股市前交易，涉資３１３２萬元

　　《經濟通通訊社２０日專訊》招行（０３９６８）於市前９：０２ａｍ錄得１手７３﹒６２
萬股市前交易，每股造４２﹒５３７元，較上日收市價低０﹒０３％，涉資３１３１﹒５７萬元
。（ｒｗ）

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備註： 即時報價更新時間為 20/07/2022 10:16
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