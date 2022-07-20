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00656 復星國際
即時 按盤價 升6.980 +0.090 (+1.306%)
大手異動

20/07/2022 09:04

《大手成交》復星國際一手約１７３萬股市前交易，涉１１９３萬元

　　《經濟通通訊社２０日專訊》復星國際（００６５６）於市前９：０３ａｍ錄得１手
１７３﹒２４萬股市前交易，每股造６﹒８８８元，較上日收市價低０﹒０３％，涉資
１１９３﹒２８萬元。（ｒｗ）

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備註： 即時報價更新時間為 20/07/2022 10:16
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