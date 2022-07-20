《經濟通通訊社２０日專訊》復星國際（００６５６）於市前９：０３ａｍ錄得１手
１７３﹒２４萬股市前交易，每股造６﹒８８８元，較上日收市價低０﹒０３％，涉資
１１９３﹒２８萬元。（ｒｗ）
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20/07/2022 09:04
《大手成交》復星國際一手約１７３萬股市前交易，涉１１９３萬元
《經濟通通訊社２０日專訊》復星國際（００６５６）於市前９：０３ａｍ錄得１手
１７３﹒２４萬股市前交易，每股造６﹒８８８元，較上日收市價低０﹒０３％，涉資
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|備註：
|即時報價更新時間為 20/07/2022 10:16
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