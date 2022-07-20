《異動股》商湯（０００２０）漲近６％，報２﹒２２元

《經濟通通訊社２０日專訊》商湯（０００２０）升５﹒７１％，報２﹒２２元，最高價

２﹒２２元，最低價２﹒１７元；成交２８４４﹒６萬股，成交金額６２２８﹒０４萬元；主動

買沽比率６５：３５，資金淨主動買入１５２３﹒４４萬元。現時最大淨被動買入券商為中銀國

際證券，金額１７７﹒７３萬元，加權平均成交價２﹒１８４元；現時最大淨被動賣出券商為瑞

銀，金額４３７﹒４６萬元，加權平均成交價２﹒１９３元。

現時，恒生指數報２０９９９，升３３８點或１﹒６４％；恒生中國企業指數報７２１７，

升１２０點或１﹒６９％；恒生科技指數報４６０３，升９７點或２﹒１５％；主板成交

５８﹒０８億元。

上證綜合指數報３２９０，升１１點或０﹒３４％，成交２０９﹒８億元人民幣。

深證成份指數報１２５５２，升５７點或０﹒４６％，成交１４５﹒９７億元人民幣。



基本資料

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現價 ２﹒２２０ 變動 ＋５﹒７１％

最高價 ２﹒２２０ 最低價 ２﹒１７０

成交股數 ２８４４﹒６萬股 成交金額 ６２２８﹒０４萬

１０天平均 ２﹒３４５ 歷史波幅％ ２３３﹒１９９

２０天平均 ３﹒４８０ 加權平均價 ２﹒１８９

５０天平均 ４﹒５３７ ＲＳＩ１４ ２５﹒２０９

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股份狀態：主動買沽比率６５：３５，資金淨主動買入１５２３﹒４４萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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商湯（０００２０） ２﹒２２ ＋５﹒７１

瘋狂體育（０００８２） ０﹒３０ 無升跌

金蝶國際（００２６８） １７﹒２８ ＋１﹒６５

明源雲（００９０９） ８﹒２２ ＋２﹒６２

Ｃ－ＬＩＮＫ（０１４６３） ４﹒１６ 無升跌

暢捷通（０１５８８） ７﹒５０ ＋０﹒９４

亞信科技（０１６７５） １３﹒４０ －０﹒３０

金山軟件（０３８８８） ２８﹒１５ ＋２﹒７４

赤子城（０９９１１） ２﹒５８ ＋２﹒３８

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（ｅｄ）

