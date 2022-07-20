《異動股》商湯（０００２０）漲近６％，報２﹒２２元

《經濟通通訊社２０日專訊》商湯（０００２０）升５﹒７１％，報２﹒２２元，最高價
２﹒２２元，最低價２﹒１７元；成交２８４４﹒６萬股，成交金額６２２８﹒０４萬元；主動
買沽比率６５：３５，資金淨主動買入１５２３﹒４４萬元。現時最大淨被動買入券商為中銀國
際證券，金額１７７﹒７３萬元，加權平均成交價２﹒１８４元；現時最大淨被動賣出券商為瑞
銀，金額４３７﹒４６萬元，加權平均成交價２﹒１９３元。
現時，恒生指數報２０９９９，升３３８點或１﹒６４％；恒生中國企業指數報７２１７，
升１２０點或１﹒６９％；恒生科技指數報４６０３，升９７點或２﹒１５％；主板成交
５８﹒０８億元。
上證綜合指數報３２９０，升１１點或０﹒３４％，成交２０９﹒８億元人民幣。
深證成份指數報１２５５２，升５７點或０﹒４６％，成交１４５﹒９７億元人民幣。
基本資料
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現價 ２﹒２２０ 變動 ＋５﹒７１％
最高價 ２﹒２２０ 最低價 ２﹒１７０
成交股數 ２８４４﹒６萬股 成交金額 ６２２８﹒０４萬
１０天平均 ２﹒３４５ 歷史波幅％ ２３３﹒１９９
２０天平均 ３﹒４８０ 加權平均價 ２﹒１８９
５０天平均 ４﹒５３７ ＲＳＩ１４ ２５﹒２０９
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股份狀態：主動買沽比率６５：３５，資金淨主動買入１５２３﹒４４萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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商湯（０００２０） ２﹒２２ ＋５﹒７１
瘋狂體育（０００８２） ０﹒３０ 無升跌
金蝶國際（００２６８） １７﹒２８ ＋１﹒６５
明源雲（００９０９） ８﹒２２ ＋２﹒６２
Ｃ－ＬＩＮＫ（０１４６３） ４﹒１６ 無升跌
暢捷通（０１５８８） ７﹒５０ ＋０﹒９４
亞信科技（０１６７５） １３﹒４０ －０﹒３０
金山軟件（０３８８８） ２８﹒１５ ＋２﹒７４
赤子城（０９９１１） ２﹒５８ ＋２﹒３８
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（ｅｄ）
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