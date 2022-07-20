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00020 商湯－Ｗ
即時 按盤價 升2.340 +0.240 (+11.429%)
大手異動

20/07/2022 09:33

《異動股》商湯（０００２０）漲近６％，報２﹒２２元

　　《經濟通通訊社２０日專訊》商湯（０００２０）升５﹒７１％，報２﹒２２元，最高價
２﹒２２元，最低價２﹒１７元；成交２８４４﹒６萬股，成交金額６２２８﹒０４萬元；主動
買沽比率６５：３５，資金淨主動買入１５２３﹒４４萬元。現時最大淨被動買入券商為中銀國
際證券，金額１７７﹒７３萬元，加權平均成交價２﹒１８４元；現時最大淨被動賣出券商為瑞
銀，金額４３７﹒４６萬元，加權平均成交價２﹒１９３元。
　　現時，恒生指數報２０９９９，升３３８點或１﹒６４％；恒生中國企業指數報７２１７，
升１２０點或１﹒６９％；恒生科技指數報４６０３，升９７點或２﹒１５％；主板成交
５８﹒０８億元。
　　上證綜合指數報３２９０，升１１點或０﹒３４％，成交２０９﹒８億元人民幣。
　　深證成份指數報１２５５２，升５７點或０﹒４６％，成交１４５﹒９７億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　　２﹒２２０　變動　　　　　　＋５﹒７１％
　　最高價　　　　　　２﹒２２０　最低價　　　　　　２﹒１７０
　　成交股數　　２８４４﹒６萬股　成交金額　　６２２８﹒０４萬
　　１０天平均　　　　２﹒３４５　歷史波幅％　　２３３﹒１９９
　　２０天平均　　　　３﹒４８０　加權平均價　　　　２﹒１８９
　　５０天平均　　　　４﹒５３７　ＲＳＩ１４　　　２５﹒２０９
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：主動買沽比率６５：３５，資金淨主動買入１５２３﹒４４萬元
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　商湯（０００２０）　　　　　　２﹒２２　＋５﹒７１
　　瘋狂體育（０００８２）　　　　０﹒３０　　　無升跌
　　金蝶國際（００２６８）　　　１７﹒２８　＋１﹒６５
　　明源雲（００９０９）　　　　　８﹒２２　＋２﹒６２
　　Ｃ－ＬＩＮＫ（０１４６３）　　４﹒１６　　　無升跌
　　暢捷通（０１５８８）　　　　　７﹒５０　＋０﹒９４
　　亞信科技（０１６７５）　　　１３﹒４０　－０﹒３０
　　金山軟件（０３８８８）　　　２８﹒１５　＋２﹒７４
　　赤子城（０９９１１）　　　　　２﹒５８　＋２﹒３８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 20/07/2022 10:17
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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