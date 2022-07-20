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01912 康特隆
即時 按盤價 升0.200 +0.060 (+42.857%)
大手異動

20/07/2022 09:35

《異動股》康特隆漲近２１％突破１００天線，報０﹒１６９元

　　《經濟通通訊社２０日專訊》康特隆（０１９１２）升２０﹒７１％，報０﹒１６９元，升
穿１００天線（０﹒１４９元），最高價０﹒１７１元，創１個月新高，最低價０﹒１４２元；
成交５３４﹒５萬股，成交金額８３﹒８４萬元。現時最大淨被動買入券商為中銀國際證券，金
額４﹒５２萬元，加權平均成交價０﹒１４７元；現時最大淨被動賣出券商為致富證券，金額
３﹒０６萬元，加權平均成交價０﹒１５５元。以現價計，該股暫連升２日，累計升幅
２５﹒１９％。
　　現時，恒生指數報２１００３，升３４２點或１﹒６６％；恒生中國企業指數報７２１７，
升１２０點或１﹒７％；恒生科技指數報４５９８，升９２點或２﹒０４％；主板成交
７２﹒６２億元。
　　上證綜合指數報３２８９，升１０點或０﹒３１％，成交３０８﹒９９億元人民幣。
　　深證成份指數報１２５４５，升５１點或０﹒４１％，成交１９８﹒１１億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　０﹒１６９　變動　　　　＋２０﹒７１％
　　最高價　　　　　０﹒１７１　最低價　　　　　０﹒１４２
　　成交股數　　５３４﹒５萬股　成交金額　　　８３﹒８４萬
　　１０天平均　　　０﹒１４１　歷史波幅％　　６５﹒９２８
　　２０天平均　　　０﹒１４２　加權平均價　　　０﹒１５７
　　５０天平均　　　０﹒１３８　ＲＳＩ１４　　６９﹒９０４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：升穿１００天線，創１個月新高；暫連升２日，累計升幅２５﹒１９％
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　康特隆（０１９１２）　　　　０﹒１６９　＋２０﹒７１
　　ＡＳＭＰＴ（００５２２）　６４﹒３５０　　＋１﹒３４
　　中芯（００９８１）　　　　１６﹒６２０　　＋１﹒４７
　　華虹（０１３４７）　　　　２５﹒８００　　＋３﹒２０
　　上海復旦（０１３８５）　　２８﹒６００　　＋１﹒２４
　　芯智控股（０２１６６）　　　１﹒８９０　　－０﹒５３
　　晶門（０２８７８）　　　　　０﹒５４０　　＋１﹒８９
　　宏光半導體（０６９０８）　　３﹒７４０　　＋０﹒２７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 20/07/2022 10:17
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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