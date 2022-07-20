《異動股》康特隆漲近２１％突破１００天線，報０﹒１６９元

《經濟通通訊社２０日專訊》康特隆（０１９１２）升２０﹒７１％，報０﹒１６９元，升
穿１００天線（０﹒１４９元），最高價０﹒１７１元，創１個月新高，最低價０﹒１４２元；
成交５３４﹒５萬股，成交金額８３﹒８４萬元。現時最大淨被動買入券商為中銀國際證券，金
額４﹒５２萬元，加權平均成交價０﹒１４７元；現時最大淨被動賣出券商為致富證券，金額
３﹒０６萬元，加權平均成交價０﹒１５５元。以現價計，該股暫連升２日，累計升幅
２５﹒１９％。
現時，恒生指數報２１００３，升３４２點或１﹒６６％；恒生中國企業指數報７２１７，
升１２０點或１﹒７％；恒生科技指數報４５９８，升９２點或２﹒０４％；主板成交
７２﹒６２億元。
上證綜合指數報３２８９，升１０點或０﹒３１％，成交３０８﹒９９億元人民幣。
深證成份指數報１２５４５，升５１點或０﹒４１％，成交１９８﹒１１億元人民幣。
基本資料
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現價 ０﹒１６９ 變動 ＋２０﹒７１％
最高價 ０﹒１７１ 最低價 ０﹒１４２
成交股數 ５３４﹒５萬股 成交金額 ８３﹒８４萬
１０天平均 ０﹒１４１ 歷史波幅％ ６５﹒９２８
２０天平均 ０﹒１４２ 加權平均價 ０﹒１５７
５０天平均 ０﹒１３８ ＲＳＩ１４ ６９﹒９０４
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股份狀態：升穿１００天線，創１個月新高；暫連升２日，累計升幅２５﹒１９％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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康特隆（０１９１２） ０﹒１６９ ＋２０﹒７１
ＡＳＭＰＴ（００５２２） ６４﹒３５０ ＋１﹒３４
中芯（００９８１） １６﹒６２０ ＋１﹒４７
華虹（０１３４７） ２５﹒８００ ＋３﹒２０
上海復旦（０１３８５） ２８﹒６００ ＋１﹒２４
芯智控股（０２１６６） １﹒８９０ －０﹒５３
晶門（０２８７８） ０﹒５４０ ＋１﹒８９
宏光半導體（０６９０８） ３﹒７４０ ＋０﹒２７
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（ｅｄ）
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