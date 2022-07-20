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01026 環球實業科技
即時 按盤價 升0.160 +0.002 (+1.266%)
大手異動

20/07/2022 09:36

《異動股》環球實業科技升逾４４％破２５０天線報０﹒２２８元

　　《經濟通通訊社２０日專訊》環球實業科技（０１０２６）升４４﹒３％，報０﹒２２８元
，升穿２５０天線（０﹒２１９元），最高價０﹒２２８元，創１個月新高，最低價０﹒１５９
元；成交４５萬股，成交金額８﹒２萬元；主動買沽比率１００：０，資金淨主動買入８﹒２萬
元。現時最大淨被動賣出券商為中銀國際證券，金額３﹒１８萬元，加權平均成交價０﹒１５９
元。以現價計，該股暫連升２日，累計升幅７２﹒７３％。
　　現時，恒生指數報２０９９５，升３３４點或１﹒６２％；恒生中國企業指數報７２１４，
升１１７點或１﹒６６％；恒生科技指數報４５９６，升８９點或２％；主板成交８０﹒８４億
元。
　　上證綜合指數報３２９０，升１１點或０﹒３４％，成交３５３﹒８億元人民幣。
　　深證成份指數報１２５５５，升６１點或０﹒４９％，成交２２８﹒５８億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　０﹒２２８　變動　　　　＋４４﹒３０％
　　最高價　　　０﹒２２８　最低價　　　　　０﹒１５９
　　成交股數　　　４５萬股　成交金額　　　　　８﹒２萬
　　１０天平均　０﹒１５３　歷史波幅％　１５６﹒６２８
　　２０天平均　０﹒１４１　加權平均價　　　０﹒１８２
　　５０天平均　０﹒１６０　ＲＳＩ１４　　８３﹒７７８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿２５０天線，創１個月新高；主動買沽比率１００：０，資金淨主動買入８﹒２
萬元；暫連升２日，累計升幅７２﹒７３％
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　環球實業科技（０１０２６）　０﹒２２８　＋４４﹒３０
　　粵海投資（００２７０）　　　８﹒０１０　　＋０﹒１２
　　北控水務（００３７１）　　　２﹒４１０　　＋０﹒４２
　　中國水務（００８５５）　　　７﹒１５０　　＋０﹒７０
　　興瀘水務（０２２８１）　　　０﹒８６０　　　　無升跌
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 20/07/2022 10:17
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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