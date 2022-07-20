《異動股》環球實業科技升逾４４％破２５０天線報０﹒２２８元

《經濟通通訊社２０日專訊》環球實業科技（０１０２６）升４４﹒３％，報０﹒２２８元
，升穿２５０天線（０﹒２１９元），最高價０﹒２２８元，創１個月新高，最低價０﹒１５９
元；成交４５萬股，成交金額８﹒２萬元；主動買沽比率１００：０，資金淨主動買入８﹒２萬
元。現時最大淨被動賣出券商為中銀國際證券，金額３﹒１８萬元，加權平均成交價０﹒１５９
元。以現價計，該股暫連升２日，累計升幅７２﹒７３％。
現時，恒生指數報２０９９５，升３３４點或１﹒６２％；恒生中國企業指數報７２１４，
升１１７點或１﹒６６％；恒生科技指數報４５９６，升８９點或２％；主板成交８０﹒８４億
元。
上證綜合指數報３２９０，升１１點或０﹒３４％，成交３５３﹒８億元人民幣。
深證成份指數報１２５５５，升６１點或０﹒４９％，成交２２８﹒５８億元人民幣。
基本資料
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現價 ０﹒２２８ 變動 ＋４４﹒３０％
最高價 ０﹒２２８ 最低價 ０﹒１５９
成交股數 ４５萬股 成交金額 ８﹒２萬
１０天平均 ０﹒１５３ 歷史波幅％ １５６﹒６２８
２０天平均 ０﹒１４１ 加權平均價 ０﹒１８２
５０天平均 ０﹒１６０ ＲＳＩ１４ ８３﹒７７８
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股份狀態：升穿２５０天線，創１個月新高；主動買沽比率１００：０，資金淨主動買入８﹒２
萬元；暫連升２日，累計升幅７２﹒７３％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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環球實業科技（０１０２６） ０﹒２２８ ＋４４﹒３０
粵海投資（００２７０） ８﹒０１０ ＋０﹒１２
北控水務（００３７１） ２﹒４１０ ＋０﹒４２
中國水務（００８５５） ７﹒１５０ ＋０﹒７０
興瀘水務（０２２８１） ０﹒８６０ 無升跌
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（ｅｄ）
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