《中概異動》理想汽車跌逾５％失守２０天線，報１４４﹒８元

《經濟通通訊社２０日專訊》理想汽車（０２０１５）跌５﹒１１％，報１４４﹒８元，較
ＡＤＲ收市低１﹒１２％，跌穿２０天線（１５１﹒２９５元），最低價１４４﹒６元，最高價
１４７﹒８元；成交８３﹒８８萬股，成交金額１﹒２３億元；主動買沽比率３７：６３，資金
淨主動賣出２５６５﹒３６萬元。現時最大淨被動買入券商為中國創盈市場服務，金額
１１７７﹒９９萬元，加權平均成交價１４６﹒２４３元；現時最大淨被動賣出券商為高盛亞洲
證券，金額９９２﹒９９萬元，加權平均成交價１４６﹒００７元。以現價計，該股暫連跌２日
，累計跌幅５﹒１７％。
現時，恒生指數報２１００６，升３４５點或１﹒６７％；恒生中國企業指數報７２１８，
升１２１點或１﹒７１％；恒生科技指數報４６０１，升９４點或２﹒１％；主板成交
８７﹒４５億元。
上證綜合指數報３２８９，升１０點或０﹒３２％，成交４１１﹒８億元人民幣。
深證成份指數報１２５５７，升６２點或０﹒５％，成交２６１﹒８９億元人民幣。
基本資料
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現價 １４４﹒８００ 變動 －５﹒１１％
最高價 １４７﹒８００ 最低價 １４４﹒６００
成交股數 ８３﹒８８萬股 成交金額 １﹒２３億
１０天平均 １４９﹒２５０ 歷史波幅％ ６２﹒１０７
２０天平均 １５１﹒２９５ 加權平均價 １４６﹒２９９
５０天平均 １２３﹒２９８ ＲＳＩ１４ ５２﹒６３６
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股份狀態：跌穿２０天線；主動買沽比率３７：６３，資金淨主動賣出２５６５﹒３６萬元；暫
連跌２日，累計跌幅５﹒１７％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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理想汽車（０２０１５） １４４﹒８０ －５﹒１１
騰訊（００７００） ３４０﹒００ ＋２﹒０４
快手（０１０２４） ８０﹒９５ ＋２﹒０２
小米（０１８１０） １３﹒１２ ＋１﹒５５
美團（０３６９０） １９５﹒９０ ＋３﹒６０
京東集團（０９６１８） ２４８﹒６０ ＋３﹒１５
嗶哩嗶哩（０９６２６） ２０２﹒６０ ＋６﹒９７
攜程（０９９６１） ２０８﹒８０ ＋３﹒５７
阿里（０９９８８） １０４﹒８０ ＋３﹒８７
網易（０９９９９） １４２﹒３０ ＋２﹒６７
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（ｅｄ）
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