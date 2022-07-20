《中概異動》理想汽車跌逾５％失守２０天線，報１４４﹒８元

《經濟通通訊社２０日專訊》理想汽車（０２０１５）跌５﹒１１％，報１４４﹒８元，較

ＡＤＲ收市低１﹒１２％，跌穿２０天線（１５１﹒２９５元），最低價１４４﹒６元，最高價

１４７﹒８元；成交８３﹒８８萬股，成交金額１﹒２３億元；主動買沽比率３７：６３，資金

淨主動賣出２５６５﹒３６萬元。現時最大淨被動買入券商為中國創盈市場服務，金額

１１７７﹒９９萬元，加權平均成交價１４６﹒２４３元；現時最大淨被動賣出券商為高盛亞洲

證券，金額９９２﹒９９萬元，加權平均成交價１４６﹒００７元。以現價計，該股暫連跌２日

，累計跌幅５﹒１７％。

現時，恒生指數報２１００６，升３４５點或１﹒６７％；恒生中國企業指數報７２１８，

升１２１點或１﹒７１％；恒生科技指數報４６０１，升９４點或２﹒１％；主板成交

８７﹒４５億元。

上證綜合指數報３２８９，升１０點或０﹒３２％，成交４１１﹒８億元人民幣。

深證成份指數報１２５５７，升６２點或０﹒５％，成交２６１﹒８９億元人民幣。



基本資料

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現價 １４４﹒８００ 變動 －５﹒１１％

最高價 １４７﹒８００ 最低價 １４４﹒６００

成交股數 ８３﹒８８萬股 成交金額 １﹒２３億

１０天平均 １４９﹒２５０ 歷史波幅％ ６２﹒１０７

２０天平均 １５１﹒２９５ 加權平均價 １４６﹒２９９

５０天平均 １２３﹒２９８ ＲＳＩ１４ ５２﹒６３６

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股份狀態：跌穿２０天線；主動買沽比率３７：６３，資金淨主動賣出２５６５﹒３６萬元；暫

連跌２日，累計跌幅５﹒１７％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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理想汽車（０２０１５） １４４﹒８０ －５﹒１１

騰訊（００７００） ３４０﹒００ ＋２﹒０４

快手（０１０２４） ８０﹒９５ ＋２﹒０２

小米（０１８１０） １３﹒１２ ＋１﹒５５

美團（０３６９０） １９５﹒９０ ＋３﹒６０

京東集團（０９６１８） ２４８﹒６０ ＋３﹒１５

嗶哩嗶哩（０９６２６） ２０２﹒６０ ＋６﹒９７

攜程（０９９６１） ２０８﹒８０ ＋３﹒５７

阿里（０９９８８） １０４﹒８０ ＋３﹒８７

網易（０９９９９） １４２﹒３０ ＋２﹒６７

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（ｅｄ）

