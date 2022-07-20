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02015 理想汽車－Ｗ
即時 按盤價 跌144.000 -8.600 (-5.636%)
大手異動

20/07/2022 09:37

《中概異動》理想汽車跌逾５％失守２０天線，報１４４﹒８元

　　《經濟通通訊社２０日專訊》理想汽車（０２０１５）跌５﹒１１％，報１４４﹒８元，較
ＡＤＲ收市低１﹒１２％，跌穿２０天線（１５１﹒２９５元），最低價１４４﹒６元，最高價
１４７﹒８元；成交８３﹒８８萬股，成交金額１﹒２３億元；主動買沽比率３７：６３，資金
淨主動賣出２５６５﹒３６萬元。現時最大淨被動買入券商為中國創盈市場服務，金額
１１７７﹒９９萬元，加權平均成交價１４６﹒２４３元；現時最大淨被動賣出券商為高盛亞洲
證券，金額９９２﹒９９萬元，加權平均成交價１４６﹒００７元。以現價計，該股暫連跌２日
，累計跌幅５﹒１７％。
　　現時，恒生指數報２１００６，升３４５點或１﹒６７％；恒生中國企業指數報７２１８，
升１２１點或１﹒７１％；恒生科技指數報４６０１，升９４點或２﹒１％；主板成交
８７﹒４５億元。
　　上證綜合指數報３２８９，升１０點或０﹒３２％，成交４１１﹒８億元人民幣。
　　深證成份指數報１２５５７，升６２點或０﹒５％，成交２６１﹒８９億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　１４４﹒８００　變動　　　　　－５﹒１１％
　　最高價　　　１４７﹒８００　最低價　　　１４４﹒６００
　　成交股數　　８３﹒８８萬股　成交金額　　　　１﹒２３億
　　１０天平均　１４９﹒２５０　歷史波幅％　　６２﹒１０７
　　２０天平均　１５１﹒２９５　加權平均價　１４６﹒２９９
　　５０天平均　１２３﹒２９８　ＲＳＩ１４　　５２﹒６３６
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：跌穿２０天線；主動買沽比率３７：６３，資金淨主動賣出２５６５﹒３６萬元；暫
連跌２日，累計跌幅５﹒１７％
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　理想汽車（０２０１５）　１４４﹒８０　－５﹒１１
　　騰訊（００７００）　　　３４０﹒００　＋２﹒０４
　　快手（０１０２４）　　　　８０﹒９５　＋２﹒０２
　　小米（０１８１０）　　　　１３﹒１２　＋１﹒５５
　　美團（０３６９０）　　　１９５﹒９０　＋３﹒６０
　　京東集團（０９６１８）　２４８﹒６０　＋３﹒１５
　　嗶哩嗶哩（０９６２６）　２０２﹒６０　＋６﹒９７
　　攜程（０９９６１）　　　２０８﹒８０　＋３﹒５７
　　阿里（０９９８８）　　　１０４﹒８０　＋３﹒８７
　　網易（０９９９９）　　　１４２﹒３０　＋２﹒６７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 20/07/2022 10:17
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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