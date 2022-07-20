《異動股》海底撈（０６８６２）升逾３％，報１６﹒１６元

《經濟通通訊社２０日專訊》海底撈（０６８６２）升３﹒０６％，報１６﹒１６元，最高

價１６﹒１８元，最低價１５﹒８元；成交１３３﹒８１萬股，成交金額２１３２﹒８２萬元；

主動買沽比率８５：１５，資金淨主動買入１１２０﹒７３萬元。現時最大淨被動買入券商為美

銀，金額３２﹒４７萬元，加權平均成交價１５﹒９６８元；現時最大淨被動賣出券商為摩根士

丹利，金額２２０﹒１４萬元，加權平均成交價１５﹒９３５元。

現時，恒生指數報２１０５７，升３９５點或１﹒９２％；恒生中國企業指數報７２３４，

升１３７點或１﹒９４％；恒生科技指數報４６１８，升１１１點或２﹒４８％；主板成交

１０９﹒３１億元。

上證綜合指數報３２９６，升１６點或０﹒５１％，成交５１６﹒２７億元人民幣。

深證成份指數報１２５８１，升８６點或０﹒６９％，成交３４３﹒６７億元人民幣。



基本資料

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現價 １６﹒１６０ 變動 ＋３﹒０６％

最高價 １６﹒１８０ 最低價 １５﹒８００

成交股數 １３３﹒８１萬股 成交金額 ２１３２﹒８２萬

１０天平均 １６﹒３９４ 歷史波幅％ ６３﹒３１５

２０天平均 １６﹒７７０ 加權平均價 １５﹒９３９

５０天平均 １５﹒４４２ ＲＳＩ１４ ４９﹒２７２

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股份狀態：主動買沽比率８５：１５，資金淨主動買入１１２０﹒７３萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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海底撈（０６８６２） １６﹒１６ ＋３﹒０６

潤啤（００２９１） ５３﹒０５ ＋２﹒２２

特步國際（０１３６８） １４﹒２２ ＋２﹒７５

百威亞太（０１８７６） ２２﹒３５ ＋０﹒６８

安踏體育（０２０２０） ９４﹒００ ＋２﹒６２

申洲國際（０２３１３） ８６﹒１０ ＋１﹒８９

蒙牛乳業（０２３１９） ３７﹒６０ ＋０﹒５３

李寧（０２３３１） ６８﹒４５ ＋２﹒５５

中國飛鶴（０６１８６） ８﹒５８ －１﹒０４

九毛九（０９９２２） １７﹒５２ ＋０﹒９２

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（ｅｄ）

