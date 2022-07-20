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06862 海底撈
即時 按盤價 升16.320 +0.640 (+4.082%)
大手異動

20/07/2022 09:40

《異動股》海底撈（０６８６２）升逾３％，報１６﹒１６元

　　《經濟通通訊社２０日專訊》海底撈（０６８６２）升３﹒０６％，報１６﹒１６元，最高
價１６﹒１８元，最低價１５﹒８元；成交１３３﹒８１萬股，成交金額２１３２﹒８２萬元；
主動買沽比率８５：１５，資金淨主動買入１１２０﹒７３萬元。現時最大淨被動買入券商為美
銀，金額３２﹒４７萬元，加權平均成交價１５﹒９６８元；現時最大淨被動賣出券商為摩根士
丹利，金額２２０﹒１４萬元，加權平均成交價１５﹒９３５元。
　　現時，恒生指數報２１０５７，升３９５點或１﹒９２％；恒生中國企業指數報７２３４，
升１３７點或１﹒９４％；恒生科技指數報４６１８，升１１１點或２﹒４８％；主板成交
１０９﹒３１億元。
　　上證綜合指數報３２９６，升１６點或０﹒５１％，成交５１６﹒２７億元人民幣。
　　深證成份指數報１２５８１，升８６點或０﹒６９％，成交３４３﹒６７億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　１６﹒１６０　變動　　　　　　＋３﹒０６％
　　最高價　　　　　１６﹒１８０　最低價　　　　　１５﹒８００
　　成交股數　　１３３﹒８１萬股　成交金額　　２１３２﹒８２萬
　　１０天平均　　　１６﹒３９４　歷史波幅％　　　６３﹒３１５
　　２０天平均　　　１６﹒７７０　加權平均價　　　１５﹒９３９
　　５０天平均　　　１５﹒４４２　ＲＳＩ１４　　　４９﹒２７２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：主動買沽比率８５：１５，資金淨主動買入１１２０﹒７３萬元
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　海底撈（０６８６２）　　１６﹒１６　＋３﹒０６
　　潤啤（００２９１）　　　５３﹒０５　＋２﹒２２
　　特步國際（０１３６８）　１４﹒２２　＋２﹒７５
　　百威亞太（０１８７６）　２２﹒３５　＋０﹒６８
　　安踏體育（０２０２０）　９４﹒００　＋２﹒６２
　　申洲國際（０２３１３）　８６﹒１０　＋１﹒８９
　　蒙牛乳業（０２３１９）　３７﹒６０　＋０﹒５３
　　李寧（０２３３１）　　　６８﹒４５　＋２﹒５５
　　中國飛鶴（０６１８６）　　８﹒５８　－１﹒０４
　　九毛九（０９９２２）　　１７﹒５２　＋０﹒９２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 20/07/2022 10:18
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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