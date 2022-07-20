《經濟通通訊社２０日專訊》環球新材國際（０６６１６）於９：４０ａｍ錄得１手
２５２﹒３萬股特別盤，每股造４﹒０１元，較上日收市價低０﹒２５％，涉資１０１１﹒７２
萬元。
環球新材國際現價升０﹒２５％，報４﹒０３元；成交１２６５﹒１萬股，成交金額
５０７６﹒５１萬元，主動買沽比率５：９５，資金淨主動賣出４５３８﹒７７萬元。（ｒｗ）
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20/07/2022 09:41
《大手成交》環球新材國際一手約２５２萬股特別盤，涉１０１２萬
《經濟通通訊社２０日專訊》環球新材國際（０６６１６）於９：４０ａｍ錄得１手
２５２﹒３萬股特別盤，每股造４﹒０１元，較上日收市價低０﹒２５％，涉資１０１１﹒７２
萬元。
環球新材國際現價升０﹒２５％，報４﹒０３元；成交１２６５﹒１萬股，成交金額
５０７６﹒５１萬元，主動買沽比率５：９５，資金淨主動賣出４５３８﹒７７萬元。（ｒｗ）
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上一篇新聞︰20/07/2022 09:43 《大手成交》環球新材國際一手２８１萬股特別盤，涉１１２７萬元
下一篇新聞︰15/07/2022 11:10 《大手成交》環球新材一手８００萬股非自動對盤，涉３２９６萬元
20/07/2022 09:45 《大手成交》環球新材國際４分鐘內４手特別盤，共涉４３５０萬元
20/07/2022 09:44 《大手成交》環球新材國際３分鐘內３手特別盤，共涉３３２４萬元
15/07/2022 10:23 《大手成交》環球新材一手一千萬股非自動對盤，涉資４１２０萬元
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15/06/2022 09:29 《異動股》東岳（００１８９）高開５％，５個月純利增逾１﹒７倍
|備註：
|即時報價更新時間為 20/07/2022 10:18
|港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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