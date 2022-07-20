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06616 環球新材國際
即時 按盤價 跌3.990 -0.030 (-0.746%)
大手異動

20/07/2022 09:43

《大手成交》環球新材國際一手２８１萬股特別盤，涉１１２７萬元

　　《經濟通通訊社２０日專訊》環球新材國際（０６６１６）於９：４２ａｍ錄得１手２８１
萬股特別盤，每股造４﹒０１元，較上日收市價低０﹒２５％，涉資１１２６﹒８１萬元。
　　環球新材國際現價升０﹒５％，報４﹒０４元；成交１５８２﹒３萬股，成交金額
６３４８﹒９９萬元，主動買沽比率５：９５，資金淨主動賣出５６７２﹒３９萬元。（ｒｗ）

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備註： 即時報價更新時間為 20/07/2022 10:18
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