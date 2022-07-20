《異動股》國美零售（４９３）跌近２％創新低，報０﹒３１元

《經濟通通訊社２０日專訊》國美零售（００４９３）跌１﹒５９％，報０﹒３１元，最低
價０﹒３０５元，創上市新低，最高價０﹒３２元；成交４６１６﹒７萬股，成交金額
１４３６﹒６５萬元；主動買沽比率７：９３，資金淨主動賣出１１７３﹒７１萬元。現時最大
淨被動買入券商為中國投資信息，金額４０１﹒２４萬元，加權平均成交價０﹒３１１元；現時
最大淨被動賣出券商為摩根大通，金額２６﹒７５萬元，加權平均成交價０﹒３１５元。以現價
計，該股暫連跌２日，累計跌幅４﹒６２％。
現時，恒生指數報２１０４０，升３７９點或１﹒８４％；恒生中國企業指數報７２２８，
升１３１點或１﹒８５％；恒生科技指數報４６１３，升１０６點或２﹒３６％；主板成交
１３１﹒５７億元。
上證綜合指數報３３０１，升２１點或０﹒６６％，成交６４３﹒０４億元人民幣。
深證成份指數報１２６２１，升１２７點或１﹒０２％，成交４３４﹒２１億元人民幣。
基本資料
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現價 ０﹒３１０ 變動 －１﹒５９％
最高價 ０﹒３２０ 最低價 ０﹒３０５
成交股數 ４６１６﹒７萬股 成交金額 １４３６﹒６５萬
１０天平均 ０﹒３４０ 歷史波幅％ ６３﹒０１１
２０天平均 ０﹒３７０ 加權平均價 ０﹒３１１
５０天平均 ０﹒３８６ ＲＳＩ１４ ３１﹒５７７
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股份狀態：創上市新低；主動買沽比率７：９３，資金淨主動賣出１１７３﹒７１萬元；暫連跌
２日，累計跌幅４﹒６２％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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國美零售（００４９３） ０﹒３１０ －１﹒５９
創科實業（００６６９） ８８﹒６５０ ＋４﹒４８
創維集團（００７５１） ３﹒７６０ ＋１﹒０８
海信家電（００９２１） ８﹒７１０ ＋０﹒３５
ＴＣＬ電子（０１０７０） ４﹒０６０ ＋０﹒７４
ＪＳ環球生活（０１６９１） ９﹒５１０ ＋３﹒１５
小米（０１８１０） １３﹒１６０ ＋１﹒８６
海爾智家（０６６９０） ２６﹒０００ ＋１﹒９６
思摩爾（０６９６９） ２０﹒４５０ ＋０﹒９９
濠亮環球（０８１１８） ０﹒４８５ ＋１﹒０４
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（ｅｄ）
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