《異動股》國美零售（４９３）跌近２％創新低，報０﹒３１元

《經濟通通訊社２０日專訊》國美零售（００４９３）跌１﹒５９％，報０﹒３１元，最低

價０﹒３０５元，創上市新低，最高價０﹒３２元；成交４６１６﹒７萬股，成交金額

１４３６﹒６５萬元；主動買沽比率７：９３，資金淨主動賣出１１７３﹒７１萬元。現時最大

淨被動買入券商為中國投資信息，金額４０１﹒２４萬元，加權平均成交價０﹒３１１元；現時

最大淨被動賣出券商為摩根大通，金額２６﹒７５萬元，加權平均成交價０﹒３１５元。以現價

計，該股暫連跌２日，累計跌幅４﹒６２％。

現時，恒生指數報２１０４０，升３７９點或１﹒８４％；恒生中國企業指數報７２２８，

升１３１點或１﹒８５％；恒生科技指數報４６１３，升１０６點或２﹒３６％；主板成交

１３１﹒５７億元。

上證綜合指數報３３０１，升２１點或０﹒６６％，成交６４３﹒０４億元人民幣。

深證成份指數報１２６２１，升１２７點或１﹒０２％，成交４３４﹒２１億元人民幣。



基本資料

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現價 ０﹒３１０ 變動 －１﹒５９％

最高價 ０﹒３２０ 最低價 ０﹒３０５

成交股數 ４６１６﹒７萬股 成交金額 １４３６﹒６５萬

１０天平均 ０﹒３４０ 歷史波幅％ ６３﹒０１１

２０天平均 ０﹒３７０ 加權平均價 ０﹒３１１

５０天平均 ０﹒３８６ ＲＳＩ１４ ３１﹒５７７

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股份狀態：創上市新低；主動買沽比率７：９３，資金淨主動賣出１１７３﹒７１萬元；暫連跌

２日，累計跌幅４﹒６２％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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國美零售（００４９３） ０﹒３１０ －１﹒５９

創科實業（００６６９） ８８﹒６５０ ＋４﹒４８

創維集團（００７５１） ３﹒７６０ ＋１﹒０８

海信家電（００９２１） ８﹒７１０ ＋０﹒３５

ＴＣＬ電子（０１０７０） ４﹒０６０ ＋０﹒７４

ＪＳ環球生活（０１６９１） ９﹒５１０ ＋３﹒１５

小米（０１８１０） １３﹒１６０ ＋１﹒８６

海爾智家（０６６９０） ２６﹒０００ ＋１﹒９６

思摩爾（０６９６９） ２０﹒４５０ ＋０﹒９９

濠亮環球（０８１１８） ０﹒４８５ ＋１﹒０４

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（ｅｄ）

