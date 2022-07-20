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00493 國美零售
即時 按盤價 跌0.310 -0.005 (-1.587%)
大手異動

20/07/2022 09:43

《異動股》國美零售（４９３）跌近２％創新低，報０﹒３１元

　　《經濟通通訊社２０日專訊》國美零售（００４９３）跌１﹒５９％，報０﹒３１元，最低
價０﹒３０５元，創上市新低，最高價０﹒３２元；成交４６１６﹒７萬股，成交金額
１４３６﹒６５萬元；主動買沽比率７：９３，資金淨主動賣出１１７３﹒７１萬元。現時最大
淨被動買入券商為中國投資信息，金額４０１﹒２４萬元，加權平均成交價０﹒３１１元；現時
最大淨被動賣出券商為摩根大通，金額２６﹒７５萬元，加權平均成交價０﹒３１５元。以現價
計，該股暫連跌２日，累計跌幅４﹒６２％。
　　現時，恒生指數報２１０４０，升３７９點或１﹒８４％；恒生中國企業指數報７２２８，
升１３１點或１﹒８５％；恒生科技指數報４６１３，升１０６點或２﹒３６％；主板成交
１３１﹒５７億元。
　　上證綜合指數報３３０１，升２１點或０﹒６６％，成交６４３﹒０４億元人民幣。
　　深證成份指數報１２６２１，升１２７點或１﹒０２％，成交４３４﹒２１億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　　０﹒３１０　變動　　　　　　－１﹒５９％
　　最高價　　　　　　０﹒３２０　最低價　　　　　　０﹒３０５
　　成交股數　　４６１６﹒７萬股　成交金額　　１４３６﹒６５萬
　　１０天平均　　　　０﹒３４０　歷史波幅％　　　６３﹒０１１
　　２０天平均　　　　０﹒３７０　加權平均價　　　　０﹒３１１
　　５０天平均　　　　０﹒３８６　ＲＳＩ１４　　　３１﹒５７７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：創上市新低；主動買沽比率７：９３，資金淨主動賣出１１７３﹒７１萬元；暫連跌
２日，累計跌幅４﹒６２％
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　國美零售（００４９３）　　　　０﹒３１０　－１﹒５９
　　創科實業（００６６９）　　　８８﹒６５０　＋４﹒４８
　　創維集團（００７５１）　　　　３﹒７６０　＋１﹒０８
　　海信家電（００９２１）　　　　８﹒７１０　＋０﹒３５
　　ＴＣＬ電子（０１０７０）　　　４﹒０６０　＋０﹒７４
　　ＪＳ環球生活（０１６９１）　　９﹒５１０　＋３﹒１５
　　小米（０１８１０）　　　　　１３﹒１６０　＋１﹒８６
　　海爾智家（０６６９０）　　　２６﹒０００　＋１﹒９６
　　思摩爾（０６９６９）　　　　２０﹒４５０　＋０﹒９９
　　濠亮環球（０８１１８）　　　　０﹒４８５　＋１﹒０４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 20/07/2022 10:18
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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