《異動股》創科實業升近５％突破２０天線，報８８﹒８５元

《經濟通通訊社２０日專訊》創科實業（００６６９）升４﹒７１％，報８８﹒８５元，升

穿２０天線（８５﹒３６２元），最高價８９﹒１５元，最低價８６﹒０５元；成交６１﹒０７

萬股，成交金額５３１９﹒６８萬元；主動買沽比率５５：４５，資金淨主動買入３０２﹒８５

萬元。現時最大淨被動買入券商為花旗環球金融亞洲，金額４４２﹒６萬元，加權平均成交價

８８﹒３９６元；現時最大淨被動賣出券商為摩根大通，金額２０３﹒６９萬元，加權平均成交

價８８﹒５８８元。

現時，恒生指數報２１０３６，升３７５點或１﹒８２％；恒生中國企業指數報７２２７，

升１２９點或１﹒８３％；恒生科技指數報４６０９，升１０２點或２﹒２８％；主板成交

１５９﹒６８億元。

上證綜合指數報３２９５，升１６點或０﹒４９％，成交８１８﹒９３億元人民幣。

深證成份指數報１２５９３，升９８點或０﹒７９％，成交５５０﹒３９億元人民幣。



基本資料

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現價 ８８﹒８５０ 變動 ＋４﹒７１％

最高價 ８９﹒１５０ 最低價 ８６﹒０５０

成交股數 ６１﹒０７萬股 成交金額 ５３１９﹒６８萬

１０天平均 ８６﹒２４５ 歷史波幅％ ４６﹒０５４

２０天平均 ８５﹒３６２ 加權平均價 ８７﹒１２８

５０天平均 ９２﹒１８２ ＲＳＩ１４ ５１﹒４１２

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股份狀態：升穿２０天線；主動買沽比率５５：４５，資金淨主動買入３０２﹒８５萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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創科實業（００６６９） ８８﹒８５０ ＋４﹒７１

國美零售（００４９３） ０﹒３０５ －３﹒１７

海信家電（００９２１） ８﹒７１０ ＋０﹒３５

ＪＳ環球生活（０１６９１） ９﹒４４０ ＋２﹒３９

同方友友（０１８６８） ０﹒４６０ －１﹒０８

友和集團（０２３４７） １﹒６２０ ＋０﹒６２

海爾智家（０６６９０） ２６﹒０５０ ＋２﹒１６

思摩爾（０６９６９） ２０﹒６００ ＋１﹒７３

濠亮環球（０８１１８） ０﹒４９０ ＋２﹒０８

英馬斯集團（０８１３６） ０﹒０５７ －３﹒３９

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（ｅｄ）

