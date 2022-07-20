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00669 創科實業
即時 按盤價 跌90.850 -0.100 (-0.110%)
大手異動

20/07/2022 09:49

《異動股》創科實業升近５％突破２０天線，報８８﹒８５元

　　《經濟通通訊社２０日專訊》創科實業（００６６９）升４﹒７１％，報８８﹒８５元，升
穿２０天線（８５﹒３６２元），最高價８９﹒１５元，最低價８６﹒０５元；成交６１﹒０７
萬股，成交金額５３１９﹒６８萬元；主動買沽比率５５：４５，資金淨主動買入３０２﹒８５
萬元。現時最大淨被動買入券商為花旗環球金融亞洲，金額４４２﹒６萬元，加權平均成交價
８８﹒３９６元；現時最大淨被動賣出券商為摩根大通，金額２０３﹒６９萬元，加權平均成交
價８８﹒５８８元。
　　現時，恒生指數報２１０３６，升３７５點或１﹒８２％；恒生中國企業指數報７２２７，
升１２９點或１﹒８３％；恒生科技指數報４６０９，升１０２點或２﹒２８％；主板成交
１５９﹒６８億元。
　　上證綜合指數報３２９５，升１６點或０﹒４９％，成交８１８﹒９３億元人民幣。
　　深證成份指數報１２５９３，升９８點或０﹒７９％，成交５５０﹒３９億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　８８﹒８５０　變動　　　　　　＋４﹒７１％
　　最高價　　　　８９﹒１５０　最低價　　　　　８６﹒０５０
　　成交股數　　６１﹒０７萬股　成交金額　　５３１９﹒６８萬
　　１０天平均　　８６﹒２４５　歷史波幅％　　　４６﹒０５４
　　２０天平均　　８５﹒３６２　加權平均價　　　８７﹒１２８
　　５０天平均　　９２﹒１８２　ＲＳＩ１４　　　５１﹒４１２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：升穿２０天線；主動買沽比率５５：４５，資金淨主動買入３０２﹒８５萬元
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　創科實業（００６６９）　　　８８﹒８５０　＋４﹒７１
　　國美零售（００４９３）　　　　０﹒３０５　－３﹒１７
　　海信家電（００９２１）　　　　８﹒７１０　＋０﹒３５
　　ＪＳ環球生活（０１６９１）　　９﹒４４０　＋２﹒３９
　　同方友友（０１８６８）　　　　０﹒４６０　－１﹒０８
　　友和集團（０２３４７）　　　　１﹒６２０　＋０﹒６２
　　海爾智家（０６６９０）　　　２６﹒０５０　＋２﹒１６
　　思摩爾（０６９６９）　　　　２０﹒６００　＋１﹒７３
　　濠亮環球（０８１１８）　　　　０﹒４９０　＋２﹒０８
　　英馬斯集團（０８１３６）　　　０﹒０５７　－３﹒３９
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 21/07/2022 09:45
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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