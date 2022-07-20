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00020 商湯－Ｗ
即時 按盤價 升2.360 +0.030 (+1.288%)
大手異動

20/07/2022 09:54

《異動股》商湯（２０）漲近１５％突破１０天線，報２﹒４１元

　　《經濟通通訊社２０日專訊》商湯（０００２０）升１４﹒７６％，報２﹒４１元，升穿
１０天線（２﹒３６４元），最高價２﹒４２元，最低價２﹒１７元；成交１﹒４３億股，成交
金額３﹒２８億元；主動買沽比率６７：３３，資金淨主動買入１﹒０４億元。現時最大淨被動
買入券商為瑞士信貸證券香港，金額６２９﹒９萬元，加權平均成交價２﹒２７２元；現時最大
淨被動賣出券商為富昌證券，金額１４５６﹒３７萬元，加權平均成交價２﹒２９２元。
　　現時，恒生指數報２１０７０，升４０９點或１﹒９８％；恒生中國企業指數報７２４０，
升１４３點或２﹒０２％；恒生科技指數報４６２２，升１１５點或２﹒５７％；主板成交
１９３﹒４７億元。
　　上證綜合指數報３２９６，升１６點或０﹒５２％，成交９５５﹒１億元人民幣。
　　深證成份指數報１２５９７，升１０２點或０﹒８２％，成交６３６﹒９億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　２﹒４１０　變動　　　　＋１４﹒７６％
　　最高價　　　　２﹒４２０　最低價　　　　　２﹒１７０
　　成交股數　　１﹒４３億股　成交金額　　　　３﹒２８億
　　１０天平均　　２﹒３６４　歷史波幅％　２３３﹒１９９
　　２０天平均　　３﹒４８９　加權平均價　　　２﹒２９５
　　５０天平均　　４﹒５４１　ＲＳＩ１４　　２９﹒８４１
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：升穿１０天線；主動買沽比率６７：３３，資金淨主動買入１﹒０４億元
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　商湯（０００２０）　　　　　　２﹒４１　＋１４﹒７６
　　瘋狂體育（０００８２）　　　　０﹒３０　　　　無升跌
　　金蝶國際（００２６８）　　　１７﹒３０　　＋１﹒７６
　　浪潮國際（００５９６）　　　　２﹒５６　　＋１﹒５９
　　明源雲（００９０９）　　　　　８﹒２６　　＋３﹒１２
　　Ｃ－ＬＩＮＫ（０１４６３）　　４﹒１７　　＋０﹒２４
　　暢捷通（０１５８８）　　　　　７﹒０５　　－５﹒１１
　　亞信科技（０１６７５）　　　１３﹒３８　　－０﹒４５
　　金山軟件（０３８８８）　　　２８﹒２０　　＋２﹒９２
　　赤子城（０９９１１）　　　　　２﹒５９　　＋２﹒７８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 21/07/2022 09:46
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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