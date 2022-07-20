《異動股》商湯（２０）漲近１５％突破１０天線，報２﹒４１元

《經濟通通訊社２０日專訊》商湯（０００２０）升１４﹒７６％，報２﹒４１元，升穿
１０天線（２﹒３６４元），最高價２﹒４２元，最低價２﹒１７元；成交１﹒４３億股，成交
金額３﹒２８億元；主動買沽比率６７：３３，資金淨主動買入１﹒０４億元。現時最大淨被動
買入券商為瑞士信貸證券香港，金額６２９﹒９萬元，加權平均成交價２﹒２７２元；現時最大
淨被動賣出券商為富昌證券，金額１４５６﹒３７萬元，加權平均成交價２﹒２９２元。
現時，恒生指數報２１０７０，升４０９點或１﹒９８％；恒生中國企業指數報７２４０，
升１４３點或２﹒０２％；恒生科技指數報４６２２，升１１５點或２﹒５７％；主板成交
１９３﹒４７億元。
上證綜合指數報３２９６，升１６點或０﹒５２％，成交９５５﹒１億元人民幣。
深證成份指數報１２５９７，升１０２點或０﹒８２％，成交６３６﹒９億元人民幣。
基本資料
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現價 ２﹒４１０ 變動 ＋１４﹒７６％
最高價 ２﹒４２０ 最低價 ２﹒１７０
成交股數 １﹒４３億股 成交金額 ３﹒２８億
１０天平均 ２﹒３６４ 歷史波幅％ ２３３﹒１９９
２０天平均 ３﹒４８９ 加權平均價 ２﹒２９５
５０天平均 ４﹒５４１ ＲＳＩ１４ ２９﹒８４１
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股份狀態：升穿１０天線；主動買沽比率６７：３３，資金淨主動買入１﹒０４億元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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商湯（０００２０） ２﹒４１ ＋１４﹒７６
瘋狂體育（０００８２） ０﹒３０ 無升跌
金蝶國際（００２６８） １７﹒３０ ＋１﹒７６
浪潮國際（００５９６） ２﹒５６ ＋１﹒５９
明源雲（００９０９） ８﹒２６ ＋３﹒１２
Ｃ－ＬＩＮＫ（０１４６３） ４﹒１７ ＋０﹒２４
暢捷通（０１５８８） ７﹒０５ －５﹒１１
亞信科技（０１６７５） １３﹒３８ －０﹒４５
金山軟件（０３８８８） ２８﹒２０ ＋２﹒９２
赤子城（０９９１１） ２﹒５９ ＋２﹒７８
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（ｅｄ）
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