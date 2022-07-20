《異動股》中國唐商（００６７４）升近４０％，報０﹒２７５元

《經濟通通訊社２０日專訊》中國唐商（００６７４）升３９﹒５９％，報０﹒２７５元，
最高價０﹒２８元，最低價０﹒２０１元；成交２４４２﹒８萬股，成交金額５９６﹒７４萬元
；主動買沽比率５７：４３，資金淨主動買入７９﹒６萬元。現時最大淨被動買入券商為華盛資
本証券，金額１８﹒１５萬元，加權平均成交價０﹒２４５元；現時最大淨被動賣出券商為海通
國際證券，金額１３﹒３萬元，加權平均成交價０﹒２２５元。以現價計，該股暫連升２日，累
計升幅１４３﹒３６％。
現時，恒生指數報２１０６８，升４０７點或１﹒９７％；恒生中國企業指數報７２３８，
升１４１點或１﹒９９％；恒生科技指數報４６２２，升１１５點或２﹒５７％；主板成交
２０９﹒５５億元。
上證綜合指數報３２９４，升１４點或０﹒４５％，成交１０３３﹒０３億元人民幣。
深證成份指數報１２５８０，升８５點或０﹒６９％，成交６８５﹒７６億元人民幣。
基本資料
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現價 ０﹒２７５ 變動 ＋３９﹒５９％
最高價 ０﹒２８０ 最低價 ０﹒２０１
成交股數 ２４４２﹒８萬股 成交金額 ５９６﹒７４萬
１０天平均 ０﹒１４４ 歷史波幅％ ３６９﹒７２２
２０天平均 ０﹒１４１ 加權平均價 ０﹒２４４
５０天平均 ０﹒１３４ ＲＳＩ１４ ７８﹒９７２
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股份狀態：主動買沽比率５７：４３，資金淨主動買入７９﹒６萬元；暫連升２日，累計升幅
１４３﹒３６％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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中國唐商（００６７４） ０﹒２７５ ＋３９﹒５９
九倉（００００４） ２９﹒４００ ＋０﹒８６
恒隆地產（００１０１） １４﹒０２０ ＋０﹒７２
凱聯國際酒店（００１０５） １１﹒９８０ －０﹒１７
ＳＯＨＯ中國（００４１０） １﹒３８０ ＋０﹒７３
置富產業信託（００７７８） ６﹒６００ ＋１﹒２３
Ａ８新媒體（００８００） ０﹒３２０ －１１﹒１１
領展（００８２３） ６４﹒４５０ ＋０﹒１６
太地（０１９７２） １８﹒４８０ －０﹒５４
九置（０１９９７） ３４﹒４００ －０﹒１５
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（ｅｄ）
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