《異動股》中國唐商（００６７４）升近４０％，報０﹒２７５元

《經濟通通訊社２０日專訊》中國唐商（００６７４）升３９﹒５９％，報０﹒２７５元，

最高價０﹒２８元，最低價０﹒２０１元；成交２４４２﹒８萬股，成交金額５９６﹒７４萬元

；主動買沽比率５７：４３，資金淨主動買入７９﹒６萬元。現時最大淨被動買入券商為華盛資

本証券，金額１８﹒１５萬元，加權平均成交價０﹒２４５元；現時最大淨被動賣出券商為海通

國際證券，金額１３﹒３萬元，加權平均成交價０﹒２２５元。以現價計，該股暫連升２日，累

計升幅１４３﹒３６％。

現時，恒生指數報２１０６８，升４０７點或１﹒９７％；恒生中國企業指數報７２３８，

升１４１點或１﹒９９％；恒生科技指數報４６２２，升１１５點或２﹒５７％；主板成交

２０９﹒５５億元。

上證綜合指數報３２９４，升１４點或０﹒４５％，成交１０３３﹒０３億元人民幣。

深證成份指數報１２５８０，升８５點或０﹒６９％，成交６８５﹒７６億元人民幣。



基本資料

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現價 ０﹒２７５ 變動 ＋３９﹒５９％

最高價 ０﹒２８０ 最低價 ０﹒２０１

成交股數 ２４４２﹒８萬股 成交金額 ５９６﹒７４萬

１０天平均 ０﹒１４４ 歷史波幅％ ３６９﹒７２２

２０天平均 ０﹒１４１ 加權平均價 ０﹒２４４

５０天平均 ０﹒１３４ ＲＳＩ１４ ７８﹒９７２

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股份狀態：主動買沽比率５７：４３，資金淨主動買入７９﹒６萬元；暫連升２日，累計升幅

１４３﹒３６％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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中國唐商（００６７４） ０﹒２７５ ＋３９﹒５９

九倉（００００４） ２９﹒４００ ＋０﹒８６

恒隆地產（００１０１） １４﹒０２０ ＋０﹒７２

凱聯國際酒店（００１０５） １１﹒９８０ －０﹒１７

ＳＯＨＯ中國（００４１０） １﹒３８０ ＋０﹒７３

置富產業信託（００７７８） ６﹒６００ ＋１﹒２３

Ａ８新媒體（００８００） ０﹒３２０ －１１﹒１１

領展（００８２３） ６４﹒４５０ ＋０﹒１６

太地（０１９７２） １８﹒４８０ －０﹒５４

九置（０１９９７） ３４﹒４００ －０﹒１５

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（ｅｄ）

