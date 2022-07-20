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00674 中國唐商
即時 按盤價 不變0.270 0.000 (0.000%)
大手異動

20/07/2022 09:57

《異動股》中國唐商（００６７４）升近４０％，報０﹒２７５元

　　《經濟通通訊社２０日專訊》中國唐商（００６７４）升３９﹒５９％，報０﹒２７５元，
最高價０﹒２８元，最低價０﹒２０１元；成交２４４２﹒８萬股，成交金額５９６﹒７４萬元
；主動買沽比率５７：４３，資金淨主動買入７９﹒６萬元。現時最大淨被動買入券商為華盛資
本証券，金額１８﹒１５萬元，加權平均成交價０﹒２４５元；現時最大淨被動賣出券商為海通
國際證券，金額１３﹒３萬元，加權平均成交價０﹒２２５元。以現價計，該股暫連升２日，累
計升幅１４３﹒３６％。
　　現時，恒生指數報２１０６８，升４０７點或１﹒９７％；恒生中國企業指數報７２３８，
升１４１點或１﹒９９％；恒生科技指數報４６２２，升１１５點或２﹒５７％；主板成交
２０９﹒５５億元。
　　上證綜合指數報３２９４，升１４點或０﹒４５％，成交１０３３﹒０３億元人民幣。
　　深證成份指數報１２５８０，升８５點或０﹒６９％，成交６８５﹒７６億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　　０﹒２７５　變動　　　　＋３９﹒５９％
　　最高價　　　　　　０﹒２８０　最低價　　　　　０﹒２０１
　　成交股數　　２４４２﹒８萬股　成交金額　　５９６﹒７４萬
　　１０天平均　　　　０﹒１４４　歷史波幅％　３６９﹒７２２
　　２０天平均　　　　０﹒１４１　加權平均價　　　０﹒２４４
　　５０天平均　　　　０﹒１３４　ＲＳＩ１４　　７８﹒９７２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：主動買沽比率５７：４３，資金淨主動買入７９﹒６萬元；暫連升２日，累計升幅
１４３﹒３６％
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中國唐商（００６７４）　　　　０﹒２７５　＋３９﹒５９
　　九倉（００００４）　　　　　２９﹒４００　　＋０﹒８６
　　恒隆地產（００１０１）　　　１４﹒０２０　　＋０﹒７２
　　凱聯國際酒店（００１０５）　１１﹒９８０　　－０﹒１７
　　ＳＯＨＯ中國（００４１０）　　１﹒３８０　　＋０﹒７３
　　置富產業信託（００７７８）　　６﹒６００　　＋１﹒２３
　　Ａ８新媒體（００８００）　　　０﹒３２０　－１１﹒１１
　　領展（００８２３）　　　　　６４﹒４５０　　＋０﹒１６
　　太地（０１９７２）　　　　　１８﹒４８０　　－０﹒５４
　　九置（０１９９７）　　　　　３４﹒４００　　－０﹒１５
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 21/07/2022 09:46
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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