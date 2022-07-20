《異動股》潤啤（２９１）升逾３％突破１０天線，報５３﹒５元

《經濟通通訊社２０日專訊》潤啤（００２９１）升３﹒０８％，報５３﹒５元，升穿１０
天線（５３﹒０３５元），最高價５３﹒５元，最低價５２﹒４元；成交１１２﹒３８萬股，成
交金額５９５８﹒２萬元；主動買沽比率６１：３９，資金淨主動買入１１３６﹒７５萬元。現
時最大淨被動買入券商為中信里昂證券，金額４９４﹒６１萬元，加權平均成交價５３﹒０９６
元；現時最大淨被動賣出券商為中國創盈市場服務，金額５８６﹒３１萬元，加權平均成交價
５３﹒１５元。
現時，恒生指數報２１０７１，升４１０點或１﹒９９％；恒生中國企業指數報７２３９，
升１４２點或２％；恒生科技指數報４６２３，升１１６點或２﹒５９％；主板成交
２１４﹒３１億元。
上證綜合指數報３２９４，升１５點或０﹒４６％，成交１０５６﹒５２億元人民幣。
深證成份指數報１２５８４，升８９點或０﹒７２％，成交６９９﹒５１億元人民幣。
基本資料
＝＝＝＝
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
現價 ５３﹒５００ 變動 ＋３﹒０８％
最高價 ５３﹒５００ 最低價 ５２﹒４００
成交股數 １１２﹒３８萬股 成交金額 ５９５８﹒２萬
１０天平均 ５３﹒０３５ 歷史波幅％ ３５﹒９６４
２０天平均 ５３﹒９８７ 加權平均價 ５３﹒０１９
５０天平均 ４９﹒７１８ ＲＳＩ１４ ５４﹒２３２
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿１０天線；主動買沽比率６１：３９，資金淨主動買入１１３６﹒７５萬元
表列同板塊或相關股份表現
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
潤啤（００２９１） ５３﹒５０ ＋３﹒０８
特步國際（０１３６８） １４﹒４０ ＋４﹒０５
百威亞太（０１８７６） ２２﹒５５ ＋１﹒５８
安踏體育（０２０２０） ９４﹒３０ ＋２﹒９５
申洲國際（０２３１３） ８７﹒００ ＋２﹒９６
蒙牛乳業（０２３１９） ３７﹒７０ ＋０﹒８０
李寧（０２３３１） ６８﹒６５ ＋２﹒８５
中國飛鶴（０６１８６） ８﹒６４ －０﹒３５
海底撈（０６８６２） １６﹒１２ ＋２﹒８１
九毛九（０９９２２） １７﹒８０ ＋２﹒５３
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｅｄ）
【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動