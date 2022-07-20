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00291 華潤啤酒
即時 按盤價 升53.550 +0.500 (+0.943%)
大手異動

20/07/2022 09:58

《異動股》潤啤（２９１）升逾３％突破１０天線，報５３﹒５元

　　《經濟通通訊社２０日專訊》潤啤（００２９１）升３﹒０８％，報５３﹒５元，升穿１０
天線（５３﹒０３５元），最高價５３﹒５元，最低價５２﹒４元；成交１１２﹒３８萬股，成
交金額５９５８﹒２萬元；主動買沽比率６１：３９，資金淨主動買入１１３６﹒７５萬元。現
時最大淨被動買入券商為中信里昂證券，金額４９４﹒６１萬元，加權平均成交價５３﹒０９６
元；現時最大淨被動賣出券商為中國創盈市場服務，金額５８６﹒３１萬元，加權平均成交價
５３﹒１５元。
　　現時，恒生指數報２１０７１，升４１０點或１﹒９９％；恒生中國企業指數報７２３９，
升１４２點或２％；恒生科技指數報４６２３，升１１６點或２﹒５９％；主板成交
２１４﹒３１億元。
　　上證綜合指數報３２９４，升１５點或０﹒４６％，成交１０５６﹒５２億元人民幣。
　　深證成份指數報１２５８４，升８９點或０﹒７２％，成交６９９﹒５１億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　５３﹒５００　變動　　　　　＋３﹒０８％
　　最高價　　　　　５３﹒５００　最低價　　　　５２﹒４００
　　成交股數　　１１２﹒３８萬股　成交金額　　５９５８﹒２萬
　　１０天平均　　　５３﹒０３５　歷史波幅％　　３５﹒９６４
　　２０天平均　　　５３﹒９８７　加權平均價　　５３﹒０１９
　　５０天平均　　　４９﹒７１８　ＲＳＩ１４　　５４﹒２３２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿１０天線；主動買沽比率６１：３９，資金淨主動買入１１３６﹒７５萬元
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　潤啤（００２９１）　　　５３﹒５０　＋３﹒０８
　　特步國際（０１３６８）　１４﹒４０　＋４﹒０５
　　百威亞太（０１８７６）　２２﹒５５　＋１﹒５８
　　安踏體育（０２０２０）　９４﹒３０　＋２﹒９５
　　申洲國際（０２３１３）　８７﹒００　＋２﹒９６
　　蒙牛乳業（０２３１９）　３７﹒７０　＋０﹒８０
　　李寧（０２３３１）　　　６８﹒６５　＋２﹒８５
　　中國飛鶴（０６１８６）　　８﹒６４　－０﹒３５
　　海底撈（０６８６２）　　１６﹒１２　＋２﹒８１
　　九毛九（０９９２２）　　１７﹒８０　＋２﹒５３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 21/07/2022 09:46
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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