《異動股》潤啤（２９１）升逾３％突破１０天線，報５３﹒５元

《經濟通通訊社２０日專訊》潤啤（００２９１）升３﹒０８％，報５３﹒５元，升穿１０

天線（５３﹒０３５元），最高價５３﹒５元，最低價５２﹒４元；成交１１２﹒３８萬股，成

交金額５９５８﹒２萬元；主動買沽比率６１：３９，資金淨主動買入１１３６﹒７５萬元。現

時最大淨被動買入券商為中信里昂證券，金額４９４﹒６１萬元，加權平均成交價５３﹒０９６

元；現時最大淨被動賣出券商為中國創盈市場服務，金額５８６﹒３１萬元，加權平均成交價

５３﹒１５元。

現時，恒生指數報２１０７１，升４１０點或１﹒９９％；恒生中國企業指數報７２３９，

升１４２點或２％；恒生科技指數報４６２３，升１１６點或２﹒５９％；主板成交

２１４﹒３１億元。

上證綜合指數報３２９４，升１５點或０﹒４６％，成交１０５６﹒５２億元人民幣。

深證成份指數報１２５８４，升８９點或０﹒７２％，成交６９９﹒５１億元人民幣。



基本資料

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現價 ５３﹒５００ 變動 ＋３﹒０８％

最高價 ５３﹒５００ 最低價 ５２﹒４００

成交股數 １１２﹒３８萬股 成交金額 ５９５８﹒２萬

１０天平均 ５３﹒０３５ 歷史波幅％ ３５﹒９６４

２０天平均 ５３﹒９８７ 加權平均價 ５３﹒０１９

５０天平均 ４９﹒７１８ ＲＳＩ１４ ５４﹒２３２

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股份狀態：升穿１０天線；主動買沽比率６１：３９，資金淨主動買入１１３６﹒７５萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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潤啤（００２９１） ５３﹒５０ ＋３﹒０８

特步國際（０１３６８） １４﹒４０ ＋４﹒０５

百威亞太（０１８７６） ２２﹒５５ ＋１﹒５８

安踏體育（０２０２０） ９４﹒３０ ＋２﹒９５

申洲國際（０２３１３） ８７﹒００ ＋２﹒９６

蒙牛乳業（０２３１９） ３７﹒７０ ＋０﹒８０

李寧（０２３３１） ６８﹒６５ ＋２﹒８５

中國飛鶴（０６１８６） ８﹒６４ －０﹒３５

海底撈（０６８６２） １６﹒１２ ＋２﹒８１

九毛九（０９９２２） １７﹒８０ ＋２﹒５３

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（ｅｄ）

