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02331 李寧
即時 按盤價 升68.750 +0.700 (+1.029%)
大手異動

20/07/2022 10:00

《異動股》李寧升逾３％突破１０天線，報６８﹒８元

　　《經濟通通訊社２０日專訊》李寧（０２３３１）升３﹒０７％，報６８﹒８元，升穿１０
天線（６８﹒７９５元），最高價６８﹒８元，最低價６７﹒５元；成交１３８﹒７萬股，成交
金額９４４６﹒３２萬元；主動買沽比率６６：３４，資金淨主動買入２４７２﹒５７萬元。現
時最大淨被動買入券商為海通國際證券，金額３５７﹒１萬元，加權平均成交價６８﹒２６４元
；現時最大淨被動賣出券商為瑞銀，金額７６７﹒０７萬元，加權平均成交價６８﹒２６７元。
　　現時，恒生指數報２１０５９，升３９８點或１﹒９３％；恒生中國企業指數報７２３６，
升１３８點或１﹒９５％；恒生科技指數報４６１８，升１１２點或２﹒４９％；主板成交
２２２﹒９４億元。
　　上證綜合指數報３２９５，升１５點或０﹒４８％，成交１１０１﹒５４億元人民幣。
　　深證成份指數報１２５８９，升９４點或０﹒７６％，成交７２８﹒３７億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　６８﹒８００　變動　　　　　　＋３﹒０７％
　　最高價　　　　６８﹒８００　最低價　　　　　６７﹒５００
　　成交股數　　１３８﹒７萬股　成交金額　　９４４６﹒３２萬
　　１０天平均　　６８﹒７９５　歷史波幅％　　　４５﹒３０７
　　２０天平均　　６９﹒２８２　加權平均價　　　６８﹒１０５
　　５０天平均　　６３﹒２８０　ＲＳＩ１４　　　５３﹒５７２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿１０天線；主動買沽比率６６：３４，資金淨主動買入２４７２﹒５７萬元
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　李寧（０２３３１）　　　６８﹒８０　＋３﹒０７
　　潤啤（００２９１）　　　５３﹒４５　＋２﹒９９
　　特步國際（０１３６８）　１４﹒４２　＋４﹒１９
　　百威亞太（０１８７６）　２２﹒５５　＋１﹒５８
　　安踏體育（０２０２０）　９４﹒６５　＋３﹒３３
　　申洲國際（０２３１３）　８７﹒００　＋２﹒９６
　　蒙牛乳業（０２３１９）　３７﹒６５　＋０﹒６７
　　中國飛鶴（０６１８６）　　８﹒６６　－０﹒１２
　　海底撈（０６８６２）　　１６﹒０８　＋２﹒５５
　　九毛九（０９９２２）　　１７﹒７２　＋２﹒０７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 21/07/2022 09:46
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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