《異動股》李寧升逾３％突破１０天線，報６８﹒８元

《經濟通通訊社２０日專訊》李寧（０２３３１）升３﹒０７％，報６８﹒８元，升穿１０
天線（６８﹒７９５元），最高價６８﹒８元，最低價６７﹒５元；成交１３８﹒７萬股，成交
金額９４４６﹒３２萬元；主動買沽比率６６：３４，資金淨主動買入２４７２﹒５７萬元。現
時最大淨被動買入券商為海通國際證券，金額３５７﹒１萬元，加權平均成交價６８﹒２６４元
；現時最大淨被動賣出券商為瑞銀，金額７６７﹒０７萬元，加權平均成交價６８﹒２６７元。
現時，恒生指數報２１０５９，升３９８點或１﹒９３％；恒生中國企業指數報７２３６，
升１３８點或１﹒９５％；恒生科技指數報４６１８，升１１２點或２﹒４９％；主板成交
２２２﹒９４億元。
上證綜合指數報３２９５，升１５點或０﹒４８％，成交１１０１﹒５４億元人民幣。
深證成份指數報１２５８９，升９４點或０﹒７６％，成交７２８﹒３７億元人民幣。
基本資料
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現價 ６８﹒８００ 變動 ＋３﹒０７％
最高價 ６８﹒８００ 最低價 ６７﹒５００
成交股數 １３８﹒７萬股 成交金額 ９４４６﹒３２萬
１０天平均 ６８﹒７９５ 歷史波幅％ ４５﹒３０７
２０天平均 ６９﹒２８２ 加權平均價 ６８﹒１０５
５０天平均 ６３﹒２８０ ＲＳＩ１４ ５３﹒５７２
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股份狀態：升穿１０天線；主動買沽比率６６：３４，資金淨主動買入２４７２﹒５７萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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李寧（０２３３１） ６８﹒８０ ＋３﹒０７
潤啤（００２９１） ５３﹒４５ ＋２﹒９９
特步國際（０１３６８） １４﹒４２ ＋４﹒１９
百威亞太（０１８７６） ２２﹒５５ ＋１﹒５８
安踏體育（０２０２０） ９４﹒６５ ＋３﹒３３
申洲國際（０２３１３） ８７﹒００ ＋２﹒９６
蒙牛乳業（０２３１９） ３７﹒６５ ＋０﹒６７
中國飛鶴（０６１８６） ８﹒６６ －０﹒１２
海底撈（０６８６２） １６﹒０８ ＋２﹒５５
九毛九（０９９２２） １７﹒７２ ＋２﹒０７
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（ｅｄ）
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