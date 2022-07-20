《異動股》李寧升逾３％突破１０天線，報６８﹒８元

《經濟通通訊社２０日專訊》李寧（０２３３１）升３﹒０７％，報６８﹒８元，升穿１０

天線（６８﹒７９５元），最高價６８﹒８元，最低價６７﹒５元；成交１３８﹒７萬股，成交

金額９４４６﹒３２萬元；主動買沽比率６６：３４，資金淨主動買入２４７２﹒５７萬元。現

時最大淨被動買入券商為海通國際證券，金額３５７﹒１萬元，加權平均成交價６８﹒２６４元

；現時最大淨被動賣出券商為瑞銀，金額７６７﹒０７萬元，加權平均成交價６８﹒２６７元。

現時，恒生指數報２１０５９，升３９８點或１﹒９３％；恒生中國企業指數報７２３６，

升１３８點或１﹒９５％；恒生科技指數報４６１８，升１１２點或２﹒４９％；主板成交

２２２﹒９４億元。

上證綜合指數報３２９５，升１５點或０﹒４８％，成交１１０１﹒５４億元人民幣。

深證成份指數報１２５８９，升９４點或０﹒７６％，成交７２８﹒３７億元人民幣。



基本資料

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現價 ６８﹒８００ 變動 ＋３﹒０７％

最高價 ６８﹒８００ 最低價 ６７﹒５００

成交股數 １３８﹒７萬股 成交金額 ９４４６﹒３２萬

１０天平均 ６８﹒７９５ 歷史波幅％ ４５﹒３０７

２０天平均 ６９﹒２８２ 加權平均價 ６８﹒１０５

５０天平均 ６３﹒２８０ ＲＳＩ１４ ５３﹒５７２

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股份狀態：升穿１０天線；主動買沽比率６６：３４，資金淨主動買入２４７２﹒５７萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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李寧（０２３３１） ６８﹒８０ ＋３﹒０７

潤啤（００２９１） ５３﹒４５ ＋２﹒９９

特步國際（０１３６８） １４﹒４２ ＋４﹒１９

百威亞太（０１８７６） ２２﹒５５ ＋１﹒５８

安踏體育（０２０２０） ９４﹒６５ ＋３﹒３３

申洲國際（０２３１３） ８７﹒００ ＋２﹒９６

蒙牛乳業（０２３１９） ３７﹒６５ ＋０﹒６７

中國飛鶴（０６１８６） ８﹒６６ －０﹒１２

海底撈（０６８６２） １６﹒０８ ＋２﹒５５

九毛九（０９９２２） １７﹒７２ ＋２﹒０７

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（ｅｄ）

