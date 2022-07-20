《異動股》朝威控股（０８０５９）漲近５２％，報０﹒０５元

《經濟通通訊社２０日專訊》朝威控股（０８０５９）升５１﹒５２％，報０﹒０５元，最

高價０﹒０５元，創１個月新高，最低價０﹒０３３元；成交１萬股，成交金額４１５元；主動

買沽比率６０：４０，資金淨主動買入８５元。現時最大淨被動賣出券商為富途證券國際，金額

８５元，加權平均成交價０﹒０４２元。以現價計，該股暫連升２日，累計升幅６１﹒２９％。

現時，恒生指數報２１０６１，升４００點或１﹒９４％；恒生中國企業指數報７２３５，

升１３８點或１﹒９５％；恒生科技指數報４６１９，升１１２點或２﹒５％；主板成交

２３５﹒２１億元。

上證綜合指數報３２９７，升１８點或０﹒５６％，成交１１６９﹒９９億元人民幣。

深證成份指數報１２６０２，升１０８點或０﹒８６％，成交７７６﹒６７億元人民幣。



基本資料

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現價 ０﹒０５０ 變動 ＋５１﹒５２％

最高價 ０﹒０５０ 最低價 ０﹒０３３

成交股數 １萬股 成交金額 ４１５

１０天平均 ０﹒０３０ 歷史波幅％ １９６﹒９３１

２０天平均 ０﹒０３１ 加權平均價 ０﹒０４２

５０天平均 ０﹒０２９ ＲＳＩ１４ ８１﹒７２１

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股份狀態：創１個月新高；主動買沽比率６０：４０，資金淨主動買入８５元；暫連升２日，累

計升幅６１﹒２９％



（ｅｄ）

