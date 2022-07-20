  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
極速報價  |  詳細報價  |  互動圖表  |  成交  |  新聞  |  評論NEW  |  影片NEW  |  相關證券  |  公司資料  |  派息  |  賣空
08059 朝威控股
即時 按盤價 不變0.033 0.000 (0.000%)
大手異動

20/07/2022 10:03

《異動股》朝威控股（０８０５９）漲近５２％，報０﹒０５元

　　《經濟通通訊社２０日專訊》朝威控股（０８０５９）升５１﹒５２％，報０﹒０５元，最
高價０﹒０５元，創１個月新高，最低價０﹒０３３元；成交１萬股，成交金額４１５元；主動
買沽比率６０：４０，資金淨主動買入８５元。現時最大淨被動賣出券商為富途證券國際，金額
８５元，加權平均成交價０﹒０４２元。以現價計，該股暫連升２日，累計升幅６１﹒２９％。
　　現時，恒生指數報２１０６１，升４００點或１﹒９４％；恒生中國企業指數報７２３５，
升１３８點或１﹒９５％；恒生科技指數報４６１９，升１１２點或２﹒５％；主板成交
２３５﹒２１億元。
　　上證綜合指數報３２９７，升１８點或０﹒５６％，成交１１６９﹒９９億元人民幣。
　　深證成份指數報１２６０２，升１０８點或０﹒８６％，成交７７６﹒６７億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　０﹒０５０　變動　　　　＋５１﹒５２％
　　最高價　　　０﹒０５０　最低價　　　　　０﹒０３３
　　成交股數　　　　１萬股　成交金額　　　　　　４１５
　　１０天平均　０﹒０３０　歷史波幅％　１９６﹒９３１
　　２０天平均　０﹒０３１　加權平均價　　　０﹒０４２
　　５０天平均　０﹒０２９　ＲＳＩ１４　　８１﹒７２１
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：創１個月新高；主動買沽比率６０：４０，資金淨主動買入８５元；暫連升２日，累
計升幅６１﹒２９％
　
（ｅｄ）

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回大手異動

下一篇新聞︰26/05/2022 13:28  《異動股》朝威升近４７％突破１００天線，報０﹒０４４元

其他大手異動
More

25/05/2022 11:37  《異動股》朝威升逾７２％突破５０天線，報０﹒０３１元

25/05/2022 11:31  《異動股》朝威漲５０％突破２０天線，報０﹒０２７元

18/05/2022 15:21  《異動股》朝威（８０５９）挫近１５％創新低，報０﹒０１７元

14/03/2022 09:42  《異動股》朝威等７家公司上午９：４１異動

11/03/2022 13:03  《異動股》朝威等２家公司下午１：０２異動

備註： 即時報價更新時間為 21/07/2022 09:46
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【DIVA Channel】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》

【etnet Chill賞你】Blackmores 活性維他命C® 1000

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金