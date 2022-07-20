《異動股》朝威控股（０８０５９）漲近５２％，報０﹒０５元

《經濟通通訊社２０日專訊》朝威控股（０８０５９）升５１﹒５２％，報０﹒０５元，最
高價０﹒０５元，創１個月新高，最低價０﹒０３３元；成交１萬股，成交金額４１５元；主動
買沽比率６０：４０，資金淨主動買入８５元。現時最大淨被動賣出券商為富途證券國際，金額
８５元，加權平均成交價０﹒０４２元。以現價計，該股暫連升２日，累計升幅６１﹒２９％。
現時，恒生指數報２１０６１，升４００點或１﹒９４％；恒生中國企業指數報７２３５，
升１３８點或１﹒９５％；恒生科技指數報４６１９，升１１２點或２﹒５％；主板成交
２３５﹒２１億元。
上證綜合指數報３２９７，升１８點或０﹒５６％，成交１１６９﹒９９億元人民幣。
深證成份指數報１２６０２，升１０８點或０﹒８６％，成交７７６﹒６７億元人民幣。
基本資料
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現價 ０﹒０５０ 變動 ＋５１﹒５２％
最高價 ０﹒０５０ 最低價 ０﹒０３３
成交股數 １萬股 成交金額 ４１５
１０天平均 ０﹒０３０ 歷史波幅％ １９６﹒９３１
２０天平均 ０﹒０３１ 加權平均價 ０﹒０４２
５０天平均 ０﹒０２９ ＲＳＩ１４ ８１﹒７２１
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股份狀態：創１個月新高；主動買沽比率６０：４０，資金淨主動買入８５元；暫連升２日，累
計升幅６１﹒２９％
（ｅｄ）
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