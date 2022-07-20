  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
極速報價  |  詳細報價  |  互動圖表  |  成交  |  新聞  |  評論NEW  |  影片NEW  |  相關證券  |  公司資料  |  派息  |  賣空
00674 中國唐商
即時 按盤價 不變0.270 0.000 (0.000%)
大手異動

20/07/2022 10:09

《異動股》中國唐商（００６７４）漲近６０％，報０﹒３１５元

　　《經濟通通訊社２０日專訊》中國唐商（００６７４）升５９﹒９％，報０﹒３１５元，最
高價０﹒３２元，最低價０﹒２０１元；成交３６４４﹒４萬股，成交金額９４２﹒６９萬元；
主動買沽比率６０：４０，資金淨主動買入１９２﹒４４萬元。現時最大淨被動買入券商為華盛
資本証券，金額１２﹒９８萬元，加權平均成交價０﹒２５３元；現時最大淨被動賣出券商為中
銀國際證券，金額３７﹒５７萬元，加權平均成交價０﹒２６８元。以現價計，該股暫連升２日
，累計升幅１７８﹒７６％。
　　現時，恒生指數報２１０１３，升３５２點或１﹒７１％；恒生中國企業指數報７２１７，
升１２０點或１﹒６９％；恒生科技指數報４６０９，升１０３點或２﹒２９％；主板成交
２５８﹒４６億元。
　　上證綜合指數報３２９４，升１４點或０﹒４６％，成交１２８９﹒７億元人民幣。
　　深證成份指數報１２５７０，升７６點或０﹒６１％，成交８５８﹒３８億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　　０﹒３１５　變動　　　　＋５９﹒９０％
　　最高價　　　　　　０﹒３２０　最低價　　　　　０﹒２０１
　　成交股數　　３６４４﹒４萬股　成交金額　　９４２﹒６９萬
　　１０天平均　　　　０﹒１４８　歷史波幅％　３６９﹒７２２
　　２０天平均　　　　０﹒１４３　加權平均價　　　０﹒２５９
　　５０天平均　　　　０﹒１３５　ＲＳＩ１４　　８１﹒８５７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：主動買沽比率６０：４０，資金淨主動買入１９２﹒４４萬元；暫連升２日，累計升
幅１７８﹒７６％
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中國唐商（００６７４）　　　　０﹒３１５　＋５９﹒９０
　　九倉（００００４）　　　　　２９﹒４５０　　＋１﹒０３
　　恒隆地產（００１０１）　　　１４﹒０２０　　＋０﹒７２
　　凱聯國際酒店（００１０５）　１２﹒２００　　＋１﹒６７
　　置富產業信託（００７７８）　　６﹒６００　　＋１﹒２３
　　Ａ８新媒體（００８００）　　　０﹒３２５　　－９﹒７２
　　領展（００８２３）　　　　　６４﹒４００　　＋０﹒０８
　　紅星美凱龍（０１５２８）　　　３﹒０８０　　　　無升跌
　　太地（０１９７２）　　　　　１８﹒５８０　　　　無升跌
　　九置（０１９９７）　　　　　３４﹒４５０　　　　無升跌
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回大手異動

下一篇新聞︰20/07/2022 09:57  《異動股》中國唐商（００６７４）升近４０％，報０﹒２７５元

其他大手異動
More

20/07/2022 09:34  《異動股》中國唐商等２家公司上午９：３３異動

19/07/2022 13:54  《異動股》中國唐商升逾倍突破２５０天線，報０﹒２３７元

19/07/2022 13:39  《異動股》中國唐商升近７７％突破２５０天線，報０﹒２元

19/07/2022 13:15  《異動股》中國唐商漲逾５０％突破２５０天線，報０﹒１７元

24/06/2022 10:50  《異動股》中國唐商挫逾２３％失守１００天線，報０﹒１５３元

備註： 即時報價更新時間為 21/07/2022 09:46
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【DIVA Channel】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》

【etnet Chill賞你】Blackmores 活性維他命C® 1000

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金