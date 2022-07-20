《異動股》中國唐商（００６７４）漲近６０％，報０﹒３１５元

《經濟通通訊社２０日專訊》中國唐商（００６７４）升５９﹒９％，報０﹒３１５元，最
高價０﹒３２元，最低價０﹒２０１元；成交３６４４﹒４萬股，成交金額９４２﹒６９萬元；
主動買沽比率６０：４０，資金淨主動買入１９２﹒４４萬元。現時最大淨被動買入券商為華盛
資本証券，金額１２﹒９８萬元，加權平均成交價０﹒２５３元；現時最大淨被動賣出券商為中
銀國際證券，金額３７﹒５７萬元，加權平均成交價０﹒２６８元。以現價計，該股暫連升２日
，累計升幅１７８﹒７６％。
現時，恒生指數報２１０１３，升３５２點或１﹒７１％；恒生中國企業指數報７２１７，
升１２０點或１﹒６９％；恒生科技指數報４６０９，升１０３點或２﹒２９％；主板成交
２５８﹒４６億元。
上證綜合指數報３２９４，升１４點或０﹒４６％，成交１２８９﹒７億元人民幣。
深證成份指數報１２５７０，升７６點或０﹒６１％，成交８５８﹒３８億元人民幣。
基本資料
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現價 ０﹒３１５ 變動 ＋５９﹒９０％
最高價 ０﹒３２０ 最低價 ０﹒２０１
成交股數 ３６４４﹒４萬股 成交金額 ９４２﹒６９萬
１０天平均 ０﹒１４８ 歷史波幅％ ３６９﹒７２２
２０天平均 ０﹒１４３ 加權平均價 ０﹒２５９
５０天平均 ０﹒１３５ ＲＳＩ１４ ８１﹒８５７
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股份狀態：主動買沽比率６０：４０，資金淨主動買入１９２﹒４４萬元；暫連升２日，累計升
幅１７８﹒７６％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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中國唐商（００６７４） ０﹒３１５ ＋５９﹒９０
九倉（００００４） ２９﹒４５０ ＋１﹒０３
恒隆地產（００１０１） １４﹒０２０ ＋０﹒７２
凱聯國際酒店（００１０５） １２﹒２００ ＋１﹒６７
置富產業信託（００７７８） ６﹒６００ ＋１﹒２３
Ａ８新媒體（００８００） ０﹒３２５ －９﹒７２
領展（００８２３） ６４﹒４００ ＋０﹒０８
紅星美凱龍（０１５２８） ３﹒０８０ 無升跌
太地（０１９７２） １８﹒５８０ 無升跌
九置（０１９９７） ３４﹒４５０ 無升跌
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（ｅｄ）
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