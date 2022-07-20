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09926 康方生物－Ｂ
即時 按盤價 升23.650 +0.200 (+0.853%)
大手異動

20/07/2022 10:14

《異動股》康方生物漲逾１０％突破２０天線，報２４﹒７５元

　　《經濟通通訊社２０日專訊》康方生物（０９９２６）升１０﹒４９％，報２４﹒７５元，
升穿２０天線（２４﹒１３２元），最高價２４﹒７５元，最低價２２﹒７元；成交３４７﹒７
萬股，成交金額８２９７﹒４８萬元；主動買沽比率６５：３５，資金淨主動買入
２４７４﹒１４萬元。現時最大淨被動買入券商為高盛亞洲證券，金額５２１﹒４３萬元，加權
平均成交價２３﹒８８３元；現時最大淨被動賣出券商為中國投資信息，金額６３１﹒９５萬元
，加權平均成交價２３﹒９７４元。
　　現時，恒生指數報２１０２４，升３６３點或１﹒７６％；恒生中國企業指數報７２２４，
升１２６點或１﹒７９％；恒生科技指數報４６１６，升１０９點或２﹒４４％；主板成交
２７７﹒８４億元。
　　上證綜合指數報３２９５，升１５點或０﹒４８％，成交１３７８﹒３５億元人民幣。
　　深證成份指數報１２５７１，升７６點或０﹒６１％，成交９２０﹒１億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　２４﹒７５０　變動　　　　　＋１０﹒４９％
　　最高價　　　　２４﹒７５０　最低價　　　　　２２﹒７００
　　成交股數　　３４７﹒７萬股　成交金額　　８２９７﹒４８萬
　　１０天平均　　２３﹒４２０　歷史波幅％　　１０２﹒５６３
　　２０天平均　　２４﹒１３２　加權平均價　　　２３﹒８６４
　　５０天平均　　１９﹒０３８　ＲＳＩ１４　　　５８﹒４９５
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿２０天線；主動買沽比率６５：３５，資金淨主動買入２４７４﹒１４萬元
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　康方生物（０９９２６）　　　２４﹒７５　＋１０﹒４９
　　阿里健康（００２４１）　　　　５﹒４０　　＋４﹒４５
　　中國生物製藥（０１１７７）　　４﹒９４　　＋２﹒４９
　　信達生物（０１８０１）　　　３７﹒６５　　＋６﹒３６
　　錦欣生殖（０１９５１）　　　　６﹒７３　　＋２﹒２８
　　復星醫藥（０２１９６）　　　３０﹒８５　　＋０﹒８２
　　藥明生物（０２２６９）　　　８１﹒４０　　＋４﹒９６
　　海吉亞醫療（０６０７８）　　５１﹒７５　　＋５﹒２９
　　諾輝健康（０６６０６）　　　２７﹒００　　＋７﹒１４
　　京東健康（０６６１８）　　　６３﹒９５　　＋２﹒４８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 21/07/2022 09:46
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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