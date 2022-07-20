《異動股》康方生物漲逾１０％突破２０天線，報２４﹒７５元

《經濟通通訊社２０日專訊》康方生物（０９９２６）升１０﹒４９％，報２４﹒７５元，
升穿２０天線（２４﹒１３２元），最高價２４﹒７５元，最低價２２﹒７元；成交３４７﹒７
萬股，成交金額８２９７﹒４８萬元；主動買沽比率６５：３５，資金淨主動買入
２４７４﹒１４萬元。現時最大淨被動買入券商為高盛亞洲證券，金額５２１﹒４３萬元，加權
平均成交價２３﹒８８３元；現時最大淨被動賣出券商為中國投資信息，金額６３１﹒９５萬元
，加權平均成交價２３﹒９７４元。
現時，恒生指數報２１０２４，升３６３點或１﹒７６％；恒生中國企業指數報７２２４，
升１２６點或１﹒７９％；恒生科技指數報４６１６，升１０９點或２﹒４４％；主板成交
２７７﹒８４億元。
上證綜合指數報３２９５，升１５點或０﹒４８％，成交１３７８﹒３５億元人民幣。
深證成份指數報１２５７１，升７６點或０﹒６１％，成交９２０﹒１億元人民幣。
基本資料
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現價 ２４﹒７５０ 變動 ＋１０﹒４９％
最高價 ２４﹒７５０ 最低價 ２２﹒７００
成交股數 ３４７﹒７萬股 成交金額 ８２９７﹒４８萬
１０天平均 ２３﹒４２０ 歷史波幅％ １０２﹒５６３
２０天平均 ２４﹒１３２ 加權平均價 ２３﹒８６４
５０天平均 １９﹒０３８ ＲＳＩ１４ ５８﹒４９５
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股份狀態：升穿２０天線；主動買沽比率６５：３５，資金淨主動買入２４７４﹒１４萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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康方生物（０９９２６） ２４﹒７５ ＋１０﹒４９
阿里健康（００２４１） ５﹒４０ ＋４﹒４５
中國生物製藥（０１１７７） ４﹒９４ ＋２﹒４９
信達生物（０１８０１） ３７﹒６５ ＋６﹒３６
錦欣生殖（０１９５１） ６﹒７３ ＋２﹒２８
復星醫藥（０２１９６） ３０﹒８５ ＋０﹒８２
藥明生物（０２２６９） ８１﹒４０ ＋４﹒９６
海吉亞醫療（０６０７８） ５１﹒７５ ＋５﹒２９
諾輝健康（０６６０６） ２７﹒００ ＋７﹒１４
京東健康（０６６１８） ６３﹒９５ ＋２﹒４８
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（ｅｄ）
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