《異動股》康方生物漲逾１０％突破２０天線，報２４﹒７５元

《經濟通通訊社２０日專訊》康方生物（０９９２６）升１０﹒４９％，報２４﹒７５元，

升穿２０天線（２４﹒１３２元），最高價２４﹒７５元，最低價２２﹒７元；成交３４７﹒７

萬股，成交金額８２９７﹒４８萬元；主動買沽比率６５：３５，資金淨主動買入

２４７４﹒１４萬元。現時最大淨被動買入券商為高盛亞洲證券，金額５２１﹒４３萬元，加權

平均成交價２３﹒８８３元；現時最大淨被動賣出券商為中國投資信息，金額６３１﹒９５萬元

，加權平均成交價２３﹒９７４元。

現時，恒生指數報２１０２４，升３６３點或１﹒７６％；恒生中國企業指數報７２２４，

升１２６點或１﹒７９％；恒生科技指數報４６１６，升１０９點或２﹒４４％；主板成交

２７７﹒８４億元。

上證綜合指數報３２９５，升１５點或０﹒４８％，成交１３７８﹒３５億元人民幣。

深證成份指數報１２５７１，升７６點或０﹒６１％，成交９２０﹒１億元人民幣。



基本資料

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現價 ２４﹒７５０ 變動 ＋１０﹒４９％

最高價 ２４﹒７５０ 最低價 ２２﹒７００

成交股數 ３４７﹒７萬股 成交金額 ８２９７﹒４８萬

１０天平均 ２３﹒４２０ 歷史波幅％ １０２﹒５６３

２０天平均 ２４﹒１３２ 加權平均價 ２３﹒８６４

５０天平均 １９﹒０３８ ＲＳＩ１４ ５８﹒４９５

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股份狀態：升穿２０天線；主動買沽比率６５：３５，資金淨主動買入２４７４﹒１４萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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康方生物（０９９２６） ２４﹒７５ ＋１０﹒４９

阿里健康（００２４１） ５﹒４０ ＋４﹒４５

中國生物製藥（０１１７７） ４﹒９４ ＋２﹒４９

信達生物（０１８０１） ３７﹒６５ ＋６﹒３６

錦欣生殖（０１９５１） ６﹒７３ ＋２﹒２８

復星醫藥（０２１９６） ３０﹒８５ ＋０﹒８２

藥明生物（０２２６９） ８１﹒４０ ＋４﹒９６

海吉亞醫療（０６０７８） ５１﹒７５ ＋５﹒２９

諾輝健康（０６６０６） ２７﹒００ ＋７﹒１４

京東健康（０６６１８） ６３﹒９５ ＋２﹒４８

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（ｅｄ）

