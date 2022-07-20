《異動股》阿里健康漲逾５％突破２０天線，報５﹒４３元

《經濟通通訊社２０日專訊》阿里健康（００２４１）升５﹒０３％，報５﹒４３元，升穿

２０天線（５﹒３６２元），最高價５﹒４３元，最低價５﹒２７元；成交１３２９﹒９４萬股

，成交金額７１２１﹒７７萬元；主動買沽比率７５：２５，資金淨主動買入３３０２﹒７６萬

元。現時最大淨被動買入券商為瑞士信貸證券香港，金額１６３﹒８萬元，加權平均成交價

５﹒３３６元；現時最大淨被動賣出券商為中國投資信息，金額４５３﹒７１萬元，加權平均成

交價５﹒３６２元。

現時，恒生指數報２１０４９，升３８８點或１﹒８８％；恒生中國企業指數報７２２９，

升１３２點或１﹒８７％；恒生科技指數報４６２２，升１１５點或２﹒５６％；主板成交

２９２﹒６８億元。

上證綜合指數報３２９８，升１９點或０﹒５８％，成交１４４６﹒４１億元人民幣。

深證成份指數報１２５８７，升９２點或０﹒７４％，成交９６５﹒４億元人民幣。



基本資料

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現價 ５﹒４３０ 變動 ＋５﹒０３％

最高價 ５﹒４３０ 最低價 ５﹒２７０

成交股數 １３２９﹒９４萬股 成交金額 ７１２１﹒７７萬

１０天平均 ５﹒２９４ 歷史波幅％ ９０﹒１１４

２０天平均 ５﹒３６２ 加權平均價 ５﹒３５５

５０天平均 ４﹒７３３ ＲＳＩ１４ ５５﹒５６１

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股份狀態：升穿２０天線；主動買沽比率７５：２５，資金淨主動買入３３０２﹒７６萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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阿里健康（００２４１） ５﹒４３ ＋５﹒０３

騰訊（００７００） ３４１﹒６０ ＋２﹒５２

快手（０１０２４） ８１﹒３０ ＋２﹒４６

小米（０１８１０） １３﹒１４ ＋１﹒７０

美團（０３６９０） １９６﹒７０ ＋４﹒０２

京東集團（０９６１８） ２５１﹒６０ ＋４﹒４０

嗶哩嗶哩（０９６２６） ２０７﹒４０ ＋９﹒５０

百度（０９８８８） １４２﹒２０ ＋３﹒６４

阿里（０９９８８） １０５﹒１０ ＋４﹒１６

網易（０９９９９） １４３﹒８０ ＋３﹒７５

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（ｅｄ）

