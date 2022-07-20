《異動股》阿里健康漲逾５％突破２０天線，報５﹒４３元

《經濟通通訊社２０日專訊》阿里健康（００２４１）升５﹒０３％，報５﹒４３元，升穿
２０天線（５﹒３６２元），最高價５﹒４３元，最低價５﹒２７元；成交１３２９﹒９４萬股
，成交金額７１２１﹒７７萬元；主動買沽比率７５：２５，資金淨主動買入３３０２﹒７６萬
元。現時最大淨被動買入券商為瑞士信貸證券香港，金額１６３﹒８萬元，加權平均成交價
５﹒３３６元；現時最大淨被動賣出券商為中國投資信息，金額４５３﹒７１萬元，加權平均成
交價５﹒３６２元。
現時，恒生指數報２１０４９，升３８８點或１﹒８８％；恒生中國企業指數報７２２９，
升１３２點或１﹒８７％；恒生科技指數報４６２２，升１１５點或２﹒５６％；主板成交
２９２﹒６８億元。
上證綜合指數報３２９８，升１９點或０﹒５８％，成交１４４６﹒４１億元人民幣。
深證成份指數報１２５８７，升９２點或０﹒７４％，成交９６５﹒４億元人民幣。
基本資料
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現價 ５﹒４３０ 變動 ＋５﹒０３％
最高價 ５﹒４３０ 最低價 ５﹒２７０
成交股數 １３２９﹒９４萬股 成交金額 ７１２１﹒７７萬
１０天平均 ５﹒２９４ 歷史波幅％ ９０﹒１１４
２０天平均 ５﹒３６２ 加權平均價 ５﹒３５５
５０天平均 ４﹒７３３ ＲＳＩ１４ ５５﹒５６１
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股份狀態：升穿２０天線；主動買沽比率７５：２５，資金淨主動買入３３０２﹒７６萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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阿里健康（００２４１） ５﹒４３ ＋５﹒０３
騰訊（００７００） ３４１﹒６０ ＋２﹒５２
快手（０１０２４） ８１﹒３０ ＋２﹒４６
小米（０１８１０） １３﹒１４ ＋１﹒７０
美團（０３６９０） １９６﹒７０ ＋４﹒０２
京東集團（０９６１８） ２５１﹒６０ ＋４﹒４０
嗶哩嗶哩（０９６２６） ２０７﹒４０ ＋９﹒５０
百度（０９８８８） １４２﹒２０ ＋３﹒６４
阿里（０９９８８） １０５﹒１０ ＋４﹒１６
網易（０９９９９） １４３﹒８０ ＋３﹒７５
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（ｅｄ）
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