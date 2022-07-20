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00241 阿里健康
即時 按盤價 不變5.280 0.000 (0.000%)
大手異動

20/07/2022 10:18

《異動股》阿里健康漲逾５％突破２０天線，報５﹒４３元

　　《經濟通通訊社２０日專訊》阿里健康（００２４１）升５﹒０３％，報５﹒４３元，升穿
２０天線（５﹒３６２元），最高價５﹒４３元，最低價５﹒２７元；成交１３２９﹒９４萬股
，成交金額７１２１﹒７７萬元；主動買沽比率７５：２５，資金淨主動買入３３０２﹒７６萬
元。現時最大淨被動買入券商為瑞士信貸證券香港，金額１６３﹒８萬元，加權平均成交價
５﹒３３６元；現時最大淨被動賣出券商為中國投資信息，金額４５３﹒７１萬元，加權平均成
交價５﹒３６２元。
　　現時，恒生指數報２１０４９，升３８８點或１﹒８８％；恒生中國企業指數報７２２９，
升１３２點或１﹒８７％；恒生科技指數報４６２２，升１１５點或２﹒５６％；主板成交
２９２﹒６８億元。
　　上證綜合指數報３２９８，升１９點或０﹒５８％，成交１４４６﹒４１億元人民幣。
　　深證成份指數報１２５８７，升９２點或０﹒７４％，成交９６５﹒４億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　　　５﹒４３０　變動　　　　　　＋５﹒０３％
　　最高價　　　　　　　５﹒４３０　最低價　　　　　　５﹒２７０
　　成交股數　　１３２９﹒９４萬股　成交金額　　７１２１﹒７７萬
　　１０天平均　　　　　５﹒２９４　歷史波幅％　　　９０﹒１１４
　　２０天平均　　　　　５﹒３６２　加權平均價　　　　５﹒３５５
　　５０天平均　　　　　４﹒７３３　ＲＳＩ１４　　　５５﹒５６１
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿２０天線；主動買沽比率７５：２５，資金淨主動買入３３０２﹒７６萬元
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　阿里健康（００２４１）　　　５﹒４３　＋５﹒０３
　　騰訊（００７００）　　　３４１﹒６０　＋２﹒５２
　　快手（０１０２４）　　　　８１﹒３０　＋２﹒４６
　　小米（０１８１０）　　　　１３﹒１４　＋１﹒７０
　　美團（０３６９０）　　　１９６﹒７０　＋４﹒０２
　　京東集團（０９６１８）　２５１﹒６０　＋４﹒４０
　　嗶哩嗶哩（０９６２６）　２０７﹒４０　＋９﹒５０
　　百度（０９８８８）　　　１４２﹒２０　＋３﹒６４
　　阿里（０９９８８）　　　１０５﹒１０　＋４﹒１６
　　網易（０９９９９）　　　１４３﹒８０　＋３﹒７５
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 21/07/2022 09:47
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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